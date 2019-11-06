Предпринимателей Иркутской области призывают не стесняться обращаться за помощью

Кто и как помогает предпринимателям в Иркутской области, какие на сегодняшний день существуют проекты и программы содействия бизнесу, куда обращаться за консультациями, информацией и деньгами? Все эти и многие другие вопросы обсудили за круглым столом в «Комсомольской правде» с участием представителей министерств Иркутской области, институтов поддержки бизнеса региона, общественных организаций, а также предпринимателей.

Создать благоприятную деловую среду

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев напомнил, что в стране реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главные цели, которых необходимо достичь к 2024 году: создание максимально благоприятной деловой среды для развития малого и среднего бизнеса, увеличение числа занятых в сфере предпринимательства с 19 млн до 25 млн человек, рост доли малых и средних предприятий в ВВП до 32,5%, увеличение доли экспорта МСП до 10%, создание по всей стране 100 центров «Мой бизнес», которые будут работать по принципу одного окна

В целях достижения этих показателей в Иркутской области были разработаны и утверждены региональные проекты «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса», «Популяризация предпринимательства».

Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 438,8 млн рублей, в том числе 244,1 млн рублей из федерального бюджета, 187,8 млн рублей - из областного и 6,9 млн рублей - из внебюджетных источников.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в Иркутске до конца года планируется создать центр «Мой бизнес».

- Сейчас идет ремонт помещений, которые расположены в самом центре города, в районе сквера имени Кирова, на улице Рабочей, - сообщил Владимир Гордеев. - Центр объединит на одной площадке все организации поддержки бизнеса. Предпринимателю больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг.

В центре «Мой бизнес» будут представлены областные фонды микрокредитования, поддержки предпринимательства, развития промышленности и гарантийный; Агентство инвестиционного развития Иркутской области и Корпорация развития; окна МФЦ; банковская структура; региональное подразделение акционерного общества «Российский экспортный центр». Здесь же можно будет обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Облегчить жизнь бизнесу

Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», отметила, что бизнес чаще всего обращается в организации, которые призваны оказывать ему помощь с вопросом «Где взять деньги?». Также предприниматели интересуются, как им улучшить свой бизнес, как эффективнее расходовать средства.

- Институты поддержки могут облегчить путь бизнесмена начиная от формирования идеи своего дела до выхода на рынок, в том числе и мировой, - подчеркнула Наталья Давыдова. – Сейчас формируется интерактивная карта мер поддержки предпринимательства. Инструментов множество. Мы постараемся их объединить и структурировать так, чтобы людям это было удобно и чтобы они с легкостью могли найти ответ на вопрос «А где же взять деньги?».

Наталья Давыдова сообщила, что сегодня в стране действует более 600 мер поддержки предпринимателей. Интерактивная карта будет включать те услуги, которые можно получить на территории Иркутской области.

- Примечательно, что сейчас многие предприниматели, анализируя свой бизнес, начинают понимать, что деньги, возможно, и не главное, - констатировала директор фонда. - Гораздо важнее получить компетенции, которые помогут правильно выстроить стратегию развития. Бывает, что предприятие, получив государственную финансовую поддержку, бездумно тратит деньги и не получает ожидаемого эффекта. Мы как раз помогаем предпринимателям выйти на более высокий уровень и на внешнеэкономические рынки. Проект «Популяризация предпринимательства» здесь пришелся как нельзя кстати. Он очень своевременный.

Наталья Давыдова рассказала, что образовательная часть проекта ориентирована, в том числе, на молодежь 14 - 16 лет. Школьники проходят тестирование на наличие склонностей к предпринимательству, затем они будут совместно разрабатывать и защищать свои проекты. А в конце ноября в Иркутске пройдет Форум молодежного предпринимательства.

Она также напомнила, что с 2013 года через фонд прошло более 17 тыс. предпринимателей и ежегодно появляются все новые и новые истории успеха: кто-то вышел на зарубежный рынок; другие прошли энергетический аудит, уменьшили затраты и увеличили выручку.

- Сегодня на государственном уровне создан колоссальный перечень мер поддержки, - констатировала она. - Но предприниматель сам должен обратиться за помощью. В противном случае о его проблемах никто не узнает. Поэтому мы призываем бизнес быть активнее, приходить к нам за консультациями и получать поддержку по самым разным вопросам.

В круглом столе приняли участие представители министерств Иркутской области, институтов поддержки бизнеса региона, общественных организаций, предпринимательского сообщества.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фермеров будут выращивать

В рамках круглого стола обсудили и ситуацию по поддержке сельхозорганизаций. Как сообщил Вячеслав Козин, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, минсельхоз региона совместно с Фондом поддержки предпринимательства региона реализует проект по созданию центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации, где владельцы личных подсобных хозяйств смогут получить знания, необходимые для создания индивидуального предприятия или крестьянско-фермерского хозяйства.

Участники круглого стола обсудили проблемы, с которыми сталкивается сегодня бизнес. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов рассказал, какая помощь оказывается бизнесу при проверках надзорных органов, какие надежды возлагаются на «регуляторную гильотину», которая отменит ряд устаревших нормативных актов, мешающих развитию предпринимательства.

В завершение дискуссии Владимир Гордеев подчеркнул, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит совершенно конкретные задачи и в Иркутской области принимаются все необходимые меры для достижения целевых показателей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Форум социального предпринимательства пройдет в Иркутске

Площадка для предпринимателей, носителей социальных идей и желающих их реализовать, а также для всех, кто хочет узнать о мерах государственной поддержки бизнеса и увидеть новые возможности, – все это Форум социального предпринимательства. Мероприятие пройдет 7 - 8 ноября в Иркутске. Его ключевые темы: «Социальный бизнес - время действовать!», «Социальные франшизы: миф или реальность высоких доходов при реализации социального проекта», «Создание эффективной франшизы», «Возможности субъектов малого предпринимательства в системе социального обслуживания: перспективные направления и формы поддержки», «Ресурсы для реализации социального проекта», «Бизнес-идеи для старшего поколения». Последней теме уделено особое внимание. На двух площадках, в Октябрьском и Свердловском районах города, люди почтенного возраста смогут обменяться с поколением миллениалов, узнать, как превратить хобби и компетенции в прибыль. Организаторами форума выступили Министерство экономического развития Иркутской области и Фонд поддержки предпринимательства региона. Чтобы принять участие, можно пройти регистрацию на сайте www.socforum38.ru.

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В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.