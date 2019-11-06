2019-11-06T11:32:41+03:00
Общество

Косметика в Иркутске: подарки на Новый год, обзор интернет-сервиса аптека.ру

Как подобрать косметику в подарок на Новый год и не прогадать
Анна ПАВЛОВА
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Фото: аптека.руФото: аптека.ру
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Как выбрать подарок на Новый год? Это целый квест, и весьма непростой. А ну как не угадаешь?!

В самом деле, обычно тот, кому преподносят презент, старается дать понять, что бы он хотел получить. Несмотря на это, выбор непрост, ведь намек, например, можно истолковать не совсем правильно. В таком случае выручает универсальный вариант, который легко подобрать. Скажем, это может быть косметика в Иркутске - вариантов ее выбора множество. А вот как не запутаться, как не прогадать, преподнося презент, - для вас обзор от интернет-сервиса аптека.ру.

Косметика в Иркутске: доверяем профессионалам

Представительницы прекрасного пола всегда стремятся стать более красивыми, поэтому будут только рады такому подарку. Так что косметика в Иркутске - беспроигрышный вариант для подарка на Новый год. А уж бренды, и это несомненно, к праздникам предлагают много интересного. Для того чтобы не запутаться во всем многообразии, предлагаем сразу отказаться от масс-маркета и в честь праздника потратиться на достойную косметику профессионального уровня.

Чем отличается массовая и лечебная косметика? Примерно тем же, чем витамины от лекарств. Если первые имеют в основном профилактический эффект, то назначение вторых - справиться с проблемами. Раньше такие варианты ухода можно было приобрести только в салонах красоты или у косметолога. Сейчас они доступнее и вполне могут оказаться на туалетном столике в качестве презента. Любая дама или барышня оценит его.

Колеблетесь, что приобрести - тоник, крем или лосьон? Лучше всего, конечно, если средства позволяют, приобрести сразу несколько продуктов одной линейки. Это, как правило, и средства для очищения, и тоники, и возможность ухода и защиты. Это линии, которые были разработаны специально для продаж в аптеках. На сервисе аптека.ру продается как раз такая косметика марок La Roche-Posay, Avene, Bioderma.

Фото: аптека.ру

Фото: аптека.ру

Отдельно стоит сказать о средствах ухода за волосами. Это не самые дешевые продукты, за 100 рублей их не купишь. Но здесь тот самый случай, когда экономить на подарке не стоит. В процессе производства профессиональной косметики для волос таких брендов, как Schwarzkopf, Concept, Ollin, компании соответствуют строгим европейским стандартам, прошли строгую проверку в лабораториях. Содержащиеся в них компоненты подбираются так, чтобы максимально щадяще действовать на волосы, лечить их. Сыворотки, бальзамы, спреи - вся продукция высокого уровня. Выбирайте прямо сейчас!

Аптечная косметика в Иркутске: где купить

Выбирая в Иркутске в подарок на Новый год, поступите просто - зайдите на интернет-сервис аптека.ру. Не ошибетесь! Можно не тратить драгоценные часы на походы по дорогим магазинам и аптекам.

Такой выбор приведет в восторг ту жительницу Иркутска, которой вы дарите презент. По двум простым причинам: во-первых, качество марок, которые продаются через интернет-сервис аптека.ру, не подвергается сомнению (они, как мы уже знаем, прошли тщательный контроль); во-вторых, вы вряд ли ошибетесь с выбором. Ну, хотя бы потому, что гид по выбору на интернет-сервисе очень подробный. Он предполагает и выбор возраста, и выбор потребностей (допустим, увлажнение или питание, не выбирайте в подарок только «заполнение морщин» для дамы 40 лет, этот презент не поймут), учитывает тип кожи, а также особые условия - скажем, с натуральными компонентами и не содержит парабенов.

Фото: аптека.ру

Фото: аптека.ру

Кстати, на сайте можно найти и много других вариантов для запоминающегося подарка: аромамасла, духи с феромонами. Выбирайте, дарите и будьте счастливы!

https://apteka.ru/

https://www.instagram.com/apteka.ru_official/

https://vk.com/aptekaru

https://www.facebook.com/aptekakatren/

Телефон горячей линии 8-800-500-50-31 (по России бесплатно)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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