В Бурятии бойцовская собака напала на 13-летнюю девочку и едва не разорвала ее

Почти все осенние каникулы 13-летняя Лера Секретарева из Улан-Удэ просидела дома. Девочка не то что не хотела гулять и веселиться с подругами, она вообще боялась выйти на улицы родного микрорайона Забайкальский. А причина проста: в последний учебный день перед неделей отдыха, на школьницу накинулся - в нескольких десятках метров от дома - огромный бойцовский пес.

Все произошло, когда Лера с двумя одноклассницами возвращалась с уроков. Девочки, как обычно, шли по дороге мимо частного сектора, смеялись, шутили. Возле торгового павильона дорогу им перегородил черный бойцовский пес без намордника. Школьницы сначала подумали, что собака дружелюбная и уже было собирались подойти к ней, чтобы погладить, но та начала грозно рычать и, раскрыв пасть, попыталась броситься на детей.

- Девчонки стали отбиваться рюкзаками, - рассказывает мама Леры Татьяна. – Дочка побежала к магазину, надеясь спрятаться внутри. Пес рванул за ней и, догнав у самой двери, прыгнул на Леру и повалил на землю. Сначала собака вгрызлась дочери в бедро, а затем укусила за руку, изодрав ей рукав куртки.

Такие раны на теле девочки заживают до сих пор. Фото: предоставлено Татьяной Секретаревой.

Первым отогнать буйную псину попытался ее владелец, который в тот день пришел со своим питомцем в магазин. Однако сделать ничего не смог. Собака так бы и продолжила истязать ребенка, если бы на истошные крики не прибежали соседские мужчины. Палками они отогнали животное.

Потребовалась помощь врачей. Они обработали школьнице раны и поставили укол.

Лера восстанавливается почти две недели. Пришлось пока отказаться от занятий танцами. Ну а Татьяна теперь каждый вечер встречает дочь со школы, ведь пес в любой момент может выскочить на дорогу.

- Хозяева собаки злоупотребляют алкоголем, неблагополучные, - говорит Татьяна. - Мы с другими родителями к ним ходили, пытались поговорить, но те даже калитку не открыли.

Фото: предоставлено Татьяной Секретаревой.

Чтобы бойцовская собака больше не держала в страхе всю округу, Татьяна вместе с родителями других детей написала заявление в полицию. Для возбуждения уголовного дела необходимо заключение судмедэксперта. Однако мама покусанной девочки его не оформила. Говорит, даже не знала, что такое потребуется.

Рана на ноге. Фото: предоставлено Татьяной Секретаревой.

- Участковый уже провел проверку по этому факту, - комментируют инцидент в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Сейчас материалы отправили в администрацию Октябрьского района. Там решат, что делать дальше.

- Считаю, собаку вообще нужно изолировать, - заключает Татьяна. – Мою дочь спасло только то, что все произошло в людном месте, а ведь псина может напасть и в темном переулке…