Журналист меняет профессию: один день в форме инспектора ГИБДД

Так уж получилось, что мои дедушка и бабушка, имея заветные 10 соток за городом, чуть ли не каждые выходные возили меня мальчишкой мимо стационарного поста ДПС. Так, волей-неволей захотелось стать дорожным инспектором, чтобы останавливать полосатым жезлом всех водителей и проверять у них документы… Когда в редакции мне предложили испытать на себе, как оно, работать инспектором ГИБДД, я с радостью согласился. Сменю привычные джинсы и рубашку на форму служивого, а диктофон на жезл - и отправлюсь «на службу».

Перед заступлением на пост получаю инструктаж от инспектора Дмитрия Зиновьева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А мне форму с майорскими погонами дадут? - с надеждой спрашиваю у старшего инспектора ГИБДД Дмитрия Зиновьева, который перед дежурством выдает мне ярко-желтую жилетку.

- Не-е-е, вы у нас сегодня внештатный сотрудник, а таким только жилет, - улыбается напарник Зиновьева - инспектор Виктор Мардуев. - Зато жезл настоящий, берите.

Ну, хоть жезл. Буду им размахивать. Вздохнув, я навсегда расстался с мечтой о погонах… Все! Бойся, нарушитель! Идет «проверка на дорогах».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742374" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "Комсомолки" попробовал себя в роли инспектора ГИБДД.Юлия ПЫХАЛОВА

Начал перестраиваться - привлек внимание

Вообще, перед тем как заступить на 12-часовое дежурство, я, как и любой сотрудник ГИБДД, обязан был явиться на развод. Те, кто служил в армии, поймут. Полицейским так же проводят инструктаж, ставят задачи, проверяют выполнение обязанностей и, конечно, внешний вид. Сразу скажу, на развод я в тот день не попал. Оно и к лучшему: пройти его не смог бы, потому как… не успел побриться.

Но инструктаж - дело святое. Его получаю от Дмитрия. Он рассказывает, как в густом потоке автомобилей вычислить нарушителя.

- Внимание привлекают те водители, которые пытаются избежать с нами встречи, - говорит инспектор Зиновьев. - Этих сразу видно. Например, начинают юлить, перестраиваться на другую полосу, чтобы спрятаться, или вовсе сворачивают. Вот, смотрите, тонированная «Камри», ее водитель заметил нас и повернул на соседнюю улицу. Или «Лексус», у него не горят фары и туманки. Нарушение не грубое, но повод для остановки есть. Ну и, конечно, непристегнутый ремень безопасности мы обязаны замечать.

Высматриваем в потоке машин нарушителя.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Документики, пожалуйста

Как останавливать водителя? Особой премудрости здесь нет. Сначала нужно поднять жезл вверх, что означает на языке гаишников «внимание», затем указать им на автомобиль и показать водителю место для парковки. С этим я справился легко. И вот уже наслаждался моментом, о котором мечтал в детстве, - по мановению «волшебной палочки» внедорожник «без света» остановился у обочины.

Теперь, казалось, дело за малым - проверить документы.

- Предъявите ваши права, свидетельство о регистрации и страховку, - представившись стажером, говорю слегка испуганному водителю. - Запрещенного ничего не везете?

- Не права, а водительское удостоверение, - шепчет мне наставник Дмитрий. - Правильно говорить так. И слишком близко подходишь к машине, да еще спиной к потоку встал. Так тоже нельзя. Инспектор должен все контролировать и быть ко всему готовым. Мы же не знаем, что собирается сделать водитель, вдруг дверью ударит и нажмет на газ, или того хуже - оружие достанет.

- Смотри, тонированная машина едет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водителя штрафовать не стали: все-таки страховка была, а свет пообещал впредь включать - мол, забыл. Что ж, отточив навыки проверки документов, пора ловить настоящего нарушителя. На мою удачу, едет наглухо тонированная «Хонда».

- Ну, вас видно издалека, точнее, ваше авто, - пытаюсь в шутливой форме объяснить остановку выглядывающему из сумрака водителю.

Тут же подходит мой напарник Дмитрий с измерительным прибором «Тоник». Отказываться от измерения светопропускаемости стекол владелец «японца» не стал. Прибор показал всего 4%. Дмитрий предлагает два варианта решения вопроса: либо мы выписываем штраф, либо нарушитель снимает пленку на месте. Водитель разумно выбрал второй вариант и уже через 5 минут поехал по своим делам.

- Здесь есть тонкий момент, - говорит инспектор. - Когда автолюбитель устраняет нарушение, не надо стоять над ним, это давит на него психологически. Лучше отойти, так ему будет спокойнее.

Водитель: "Забыл включить свет, зато страховка свежая!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующий водитель, которого я остановил, оказался первым, кто обратил внимание на мою форму, точнее, на ее отсутствие. Ведь в джинсах и без головного убора я больше похож на… парковщика платной стоянки. Об инспекторе говорил разве что жилет с надписью «ДПС» и жезл.

- Вы не по форме одеты, предъявите свое удостоверение, - заподозрив неладное, попросил мужчина лет 50, и показал корочку следователя.

«Теперь понятно, почему он такой внимательный», - подумал я. К счастью, на помощь подоспели старшие товарищи, которые представились и проверили у водителя все, что требовалось.

В водительском удостоверении сначала проверяем, реальная ли фотография.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чего я еще ждал, так это… скандала. Да, насмотревшись в интернете роликов, как некоторые автомобилисты устраивают с инспекторами перепалку по поводу необоснованной остановки, боялся, что такой персонаж попадется и мне.

- Это уже миф, что остановка автомобиля может быть только на стационарном посту, - объясняет Дмитрий Зиновьев. - Как тогда сможем определить, пьяный он или нет? Мы имеем право тормозить любую машину для проверки документов владельца. Кстати, сейчас те, кто начинает ругаться, попадаются редко. Большинство водителей воспринимают нашу работу адекватно. Поймите, у нас нет цели оштрафовать человека. Палочная система давно отменена. Наша задача - профилактика. Инспектор ГИБДД должен быть еще и психологом. Однажды я остановил раздраженного мужчину. Когда он открыл окно, показалось, что пьян. Он резко ответил мне, что вообще не пьет. Разговорились не как инспектор с нарушителем, а как простые мужики. Оказалось, он поругался с женой, завелся… Я дал ему совет и отпустил.

- А предлагают ли взятки на дорогах? - летит мой вопрос инспектору.

- Однажды пожилой армянин, пока я заполнял протокол, сидел рядом и тряс тысячной купюрой, - отвечает Дмитрий. - Спрашиваю, зачем он это делает? Ответ потряс: оказалось, он хотел на месте оплатить штраф, потому что думал, что мы реально возим с собой банкомат.

Сначала нужно поднять жезл вверх, что означает «внимание», затем указать им на автомобиль и показать водителю место для парковки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погоня в стиле форсаж

Подежурив на перекрестке, отправляемся патрулировать центральные улицы города. По пути сообщаем по рации даже о мелких ДТП. В ответ по сводке рекой текут ориентировки на угнанные автомобили и уличных грабителей. И все вроде бы монотонно, и дежурство подходит к концу, но по рации сообщают о происшествии! Бог ты мой, неужели, почувствую себя полицейским под прикрытием Брайаном О'Коннором?

У женщины на Мерседесе с документами все в порядке!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Внимание, на улице Фридриха Энгельса ДТП, - докладывает дежурный. - Столкнулись три машины, виновник скрылся».

- Принято, выдвигаемся на место, - тут же отвечаю я, и хватаюсь за приборную панель. Дмитрий Зиновьев нажимает на газ, включает сирену - и мы мчим на место, почти как в фильме «Форсаж». Кстати, чтобы рулить на скорости не хуже Вина Дизеля, полицейским приходиться постоянно сдавать нормативы по экстремальному вождению. Попав в небольшой затор на узкой улочке, вспомнился главный герой фильма «Брюс всемогущий», который одним движением пальцев расчистил себе дорогу в пробке. Нам, чтобы идущие впереди машины, разъехались в стороны «елочкой», понадобилось погромче включить мигалку.

А вот и водитель на тонированном авто. Страховка в порядке, но пленочку придется снять.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проскочив все заторы за 5 минут, мы на месте ДТП. Оказалось, владелец «Ссанг Енга» протаранил «Тойоту» и скрылся. Но водитель пострадавшего авто успел сфотать номер лихача.

- Быстрее докладывай дежурному марку авто и номер, - командует напарник. - Сейчас ориентировку передадут всем экипажам города. Один из них отправится по адресу владельца. Так что не уйдет!

Измеряем светопропускаемость стекол специальным прибором.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дежурство пора сдавать. Мы поехали в гараж, но по пути получили еще одно задание: работники ювелирного магазина сообщили, что рядом с входом припарковалась «Тойота», из которой грохочет музыка, а водитель ведет себя неадекватно.

- Он явно под наркотиками, - объясняет Дмитрий, переговорив с прибывшими врачами. - Будем оформлять. А ведь в таком состоянии он по улицам колесил!

Водитель поступил мудро. Не стал спорить с нами, и решил сам снять тонировку. Уже через 5 минут он поехал по своим делам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и какой вывод я для себя сделал: профессия инспектора ГИБДД хотя и опасная (погони и стрельбу никто не отменял), зато безумно увлекательная. В офисе у компьютера не сидишь, штаны не протираешь. Правда, когда дежуришь в 40-градусный мороз, каждому инспектору хочется в теплый офис. Это факт.

Дмитрий Зиновьев и Виктор Мардуев пообещали взять меня в стажеры, если я захочу сменить профессию и стать инспектором ГИБДД.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаю высматривать потенциальных нарушителей. Но без подсказок инспекторов сделать это сложно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прощаясь с Дмитрием и Виктором, прошу их раскрыть еще один секрет: как водителю, если он, конечно, не пьяный и не под наркотой, можно избежать штрафа?

- Все просто, будьте обоюдно вежливы, - заключают полицейские. - Конфликты никому не нужны.