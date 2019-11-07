Деньги из воздуха: как мошенник продал квартиры на 18 млн рублей в доме, который ему даже не принадлежал

38-летняя иркутянка Наталья Фалеева давно мечтает о собственной квартире. Копить на собственные квадратные метры начала 6 лет назад. С мамой ютиться в тесной комнатушке общежития невыносимо.

- Я работала главным инженером в бюджетной организации, зарабатывала копейки, - рассказывает «Комсомолке» Наталья. – Чтобы отложить на первоначальный взнос, экономила на всем: питалась одними овощами с огорода, ничего не покупала, тратилась только на проезд на работу и обратно. За два года с огромным трудом, но все же накопила полмиллиона рублей! Но на ипотеку не решалась – не с моей зарплатой.

И вот в 2015 году Наталья в интернете на сайте объявлений подвернулся заманчивый вариант: «однушка» в коттедже всего за 750 тысяч рублей в деревне Новолисиха. От города недалеко, место, скажем, знатное. Все-таки Байкальский тракт. Дорога новая. Сибирячке показали строящийся коттедж в три этажа, предложили взять квартиру в рассрочку на год без процентов. Ну как не согласиться?!Так, Наталья подписала инвестиционный договор, а более надежный, долевой, ей пообещали заключить лишь через пару месяцев - якобы требовалось время, чтобы согласовать документы для строительства.

Наталья лишилась денег, которые копила, отказывая себе во всем. Фото: предоставлено Натальей ФАЛЕЕВОЙ.

- За год я выплатила 1 миллион 85 тысяч рублей - за жилье и за парковочное место в цоколе, я ведь мечтала еще и автомобиль купить, чтобы удобно было добираться в город, - вздыхает Наталья. - Деньги отдала, а что в итоге? Документы так и не оформили до конца, а стройка заморозилась! Меня и других покупателей кормили обещаниями, что дом скоро доведут до ума,но в 2018 году окончательно стало ясно, что квартир мы не дождемся.Что делать? Обратились в прокуратуру.

Кроме Натальи Фалеевой, обманутыми оказались еще 19 сибиряков. В общем счете они отдали больше 18 (!) миллионов рублей, но своих квадратных метров так и не увидели. Дом до сих пор стоит недостроенным. А прокуратура, наконец, вскрыла мошенническую схему.

- 34-летний гендиректор компании арендовал участок в Новолисихе, чтобы возводить небольшие частные коттеджи, - поясняют в ведомстве. -Но вместо этого безо всяких разрешений начал строить большой дом из нескольких блок-секций. В итоге здание забросили, участок давно перешел к другим людям,а делец спокойно распродал эти квартиры. Теперь за мошенничество в особо крупном размере мужчина ответит перед судом. Ему уже предъявлено обвинение.

Так что у пострадавших есть надежда отстоять свои права. Наталья, к слову,за это время так и не обзавелась собственным гнездышком.Заработок у нее по-прежнему скромный, всего 15 тысяч рублей, так что жить приходится прямо на работе - на небольшой базе отдыха в поселке Большие Коты. Кстати, должность в бюджетной организации она сменила как раз по этой причине – чтобы было, где жить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист Алексей Черкашин:

«Инвестиционный договор при строительстве – признак обмана»

Застройщик поступил хитро. Заключив с покупателями квартир инвестиционный договор, он попросту обошел федеральный закон о долевом строительстве. То есть избавил себя от необходимости публиковать проектную документацию, проходить экспертизы и находиться на контроле в стройнадзоре. Очевидно, он изначально не собирался достраивать этот дом, а хотел лишь наживы. Главная ошибка пострадавших в том, что они согласились на инвестиционный договор, по которому застройщик несет минимальную ответственность. Видимо, их подкупили «выгодные условия». Но, как говорится, скупой платит дважды.