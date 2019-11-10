В чем встречать Новый год 2020: советы иркутского стилиста

Новый год 2020 — праздник, к которому все представительницы прекрасного пола готовятся заранее, начиная с посещения фитнес клубов, продолжая подборкой наряда и заканчивая маникюром и укладкой. Кстати, у большинства мастеров маникюра запись на предновогодние даты уже открыта, как и у визажистов. С нарядами на Новый год, конечно, полегче, но только в том плане, что в магазин вы сможете пойти в удобное для вас время. Благо большинство бутиков нынче работают до 22.00-23.00. А вот с выбором... «Комсомолка» решила вам облегчить задачу "как стать самой модной и привлекательной на новогодней вечеринке" и спросила несколько советов у иркутского стилиста Полины Сердобольской.

В чем встречать Новый год 2020: серебро или белый цвет

Новый Год 2020 пройдет под покровительством Белой металлической крысы, а это значит, для того, чтобы «задобрить» животное лучше будет надеть платье белого или металлического цвета, лучше серебряного. Что же на это скажет стилист?

- Цвет вашего наряда должен: первое - нравится именно вам, второе — подходить вам по цветотипу, - говорит Полина. - Но! Почему я ставлю именно ваши предпочтения на первый план, потому что если тон наряда вам подходит, но не по душе, чувствовать комфортно вы себя не будете, а Новый год — это время когда все должно устраивать.

По мнению стилиста, если цвет костюма не подходит по цветотипу, его все равно можно обыграть яркими аксессуарами, грамотно сделанным макияжем или прической.

- Если я скажу что сейчас в тренде все оттенки оранжевого, но вы его терпеть не можете, конечно, лучше не надевать, - отмечает стилист.

Платье на Новый год 2020: в чем пойти на корпоратив

Первое, что вы должны определить для себя — это для какого повода вы подбираете лук (look – с англ. вид — Прим.авт.). Начнем с корпоратива. Они начинаются за неделю до Нового года, а значит решить в чем пойдете на мероприятие нужно чуть раньше.

- На корпоративы с коллегами я бы не советовала надевать какие-то эпатажные, экстравагантные наряды, не платья-мини, - уверяет Полина Сердобольская. - Отлично будут смотреться платья миди - средней длины, платье-жакет и брюки палаццо, которые можно сочетать с топом или блузой из шифона или органзы. Но! Никаких ярких лифчиков! Лучше надеть под прозрачный верх топ на тонких бретелях.

Беспроигрышным вариантом будет лаконичное черное платье дополненное привлекающими внимание аксессуарами. Единственное, никаких офисных туфель. Отлично подойдут даже лодочки, но яркого цвета, например, серебристые. Существует правило: чем проще платье, тем наряднее должны быть аксессуары. Не мало важной деталью образа, конечно, является дамская сумка. Возьмите на корпоратив клатч или сумку «минодьер» - они выглядят как небольшие шкатулки, которые могут быть украшены камнями, пайетками.

Стилист советует при выборе одежды для подобных вечеринок обращать внимание не на эпатажный фасон, а на фактуру ткани: это может быть платье без декольте, но из атласа. Если любите блеск, тогда пусть это будут не пайетки, а, например, глиттер — блестящая ткань. Он выглядит более мягко.

- Отдельно хочется отметить тему колготок, - говорит Сердобольская. - Если у вас открыты плечи, то никаких колготок телесного цвета с блеском на ногах быть не должно. Максимум, что допустимо — это колготки в 8 ден максимально совпадающие с тоном кожи.

Черные полупрозрачные колготки - возможны. Интересно будет смотреться модный сейчас принт в горошек. Главное, чтобы сочетались с общим луком.

В чем встречать Новый год 2020 в кругу семьи или с друзьями

Вот тут можно уйти в полный отрыв! Пайетки, глиттер — все должно быть ярким и праздничным. Ведь, простите за тавтологию, Новый год бывает раз в год, поэтому можно смело примерять на себя необычные наряды: асимметричные платья, платья-мини с декольте, но с длинными рукавами, платья с глубоким декольте, платья-макси с манящими разрезами, рукава-фонарики и буфы.

Однако, если вы относитесь к практичным барышням и тратиться на лук, который прослужит вам всего одну ночь, не в ваших правилах, подобрать яркий образ все равно можно.

- Отличным вариантом будет юбка с пайетками, - говорит стилист. - Если вы наденете ее с атласным топом и босоножками наряд получится праздничным и вполне соответствующим новогодней ночи. Эта же самая юбка с объемным свитером и ботинками — это уже зимний будничный образ.

Тоже самое касается платья-комбинации. Добавить стильные аксессуары и наряд на Новый год готов. Уберите их и наденьте поверх него жакет — повседневный лук.

Категорически запрещено:

- Платья в обтяжку. Уже давно не модно. Силуэты нарядов должны быть полуприлегающими. Не пугайтесь — это не пресловутый оверсайз, не платья-палатки, но, между тканью и телом должен быть воздух. Поверьте, такая одежда смотрится благородней и также подчеркивает достоинства.

- Обувь на платформе. Вышла из моды, не делает образ красивым, а наоборот может испортить все старания. Кстати, именно на обуви стилист советует не экономить и подумайте об удобстве. Будет лучше если вы всю ночь протанцуете, чем просидите на диване из-за крайне неудобных туфель.

Где взять платье на Новый год 2020

- Торговые центры и бутики. Пожалуй, тут все зависит от вашего бюджета. Можно приобрести стоящее платье и в масс-маркете примерно за 3000 рублей. В дизайнерских бутиках наряд обойдется гораздо дороже.

- Секонд-хэнды и стоки. Вариант для тех, кто хочет купить платье из того самого разряда «на одну ночь», но не хочет тратить больших денег. В стоках иногда попадаются интересные вещи, некоторые из них даже с этикетками.

- Взять напрокат. В Иркутске сейчас появилось несколько интересных агентств по прокату шикарных нарядов. Купить такой часто не представляется возможным, да и к чему — займет весь шкаф — а вот для новогодней ночи или предновогодней фотоссесии это будет отличным вариантом.

- Сшить. Сшить самой или заказать у швеи наряд, о котором всегда мечтали. Здесь уже цена будет варьироваться от сложности выкройки и цены материалов.

- Купить на сайтах объявлений. Если предлагаемое платье надевали на прошлый Новый год, есть вероятность, что его фасон уже не моден. Однако, сейчас очень много девушек заказывают товары по Интернету. Возможно, кому то просто не подошел доставленный товар.

- Одолжить у подруги. Девочки такие девочки. Зачем покупать новое платье, если можно обменяться нарядами с подругой. Но тут тоже много разных но. Искать придется подругу, носящую с вами один размер и примерно такого же роста.

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