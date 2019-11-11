2019-11-11T07:21:54+03:00
Происшествия

Коммунальная авария в Шелехове: остались без тепла 44 дома, школа и 2 детских сада

Также проблемы с отоплением испытывают еще 3 образовательных учреждения
Анна ПОПОВА
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Коммунальная авария в Шелехове: остались без тепла 44 дома, школа и 2 детских садаКоммунальная авария в Шелехове: остались без тепла 44 дома, школа и 2 детских садаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за аварии на сетях теплоснабжения, которая произошла в Шелехове утром 11 ноября, трудности с подачей отопления возникли в 44 жилых домах и 3 образовательных учреждениях. Так в школе номер 1 из-за отсутствия тепла сегодня отменили занятия у учеников первой и второй смен, а в двух детских садах установили дополнительные обогреватели. Большинство родителей не повели своих малышей в сад, а с теми детьми, которых уже отвели в дошкольное учреждение, воспитатели проводят занятия. В ближайшее время родственники заберут ребят домой.

- Также температурный режим сейчас нарушен в Гимназии и еще в двух детских садах, - сообщили в пресс-службе администрации Шелехова. - Руководству каждого из образовательных учреждений уже сообщили, как нужно действовать в такой ситуации и порекомендовали сообщить обо всем родителям.

В данный момент коммунальные службы города занимаются устранением последствий аварии. К делу уже подключили дополнительную технику. Этот коммунальный коллапс стал поводом для проверки актов о ревизии тепловых сетей и заключений об их их готовности к сезону, которые составляли перед подачей тепла в дома шелеховчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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