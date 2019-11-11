“Байкал-Энергия” открывает сезон: знакомимся с новичками и изучаем календарь матчей

Болельщики хоккейного клуба “Байкал-Энергия” наконец-то дождались начала нового сезона! Его старту предшествовала череда изменений, которые постигли команду в межсезонье. Обновился состав практически на треть, покинул команду президент клуба Виктор Захаров, появились другие цвета на игровой форме, общение с болельщиками стало более открытым. Но, несмотря на перемены, которые дались нелегко, наши ребята как следует подготовились!

Подопечные Андрея Рушкина вновь поборются за медали Чемпионата России по хоккею с мячом! Наставник уверяет: в каждом матче игроки будут выкладываться на 150 процентов.

- Подготовка к сезону прошла достаточно тяжело, - рассказывает главный тренер “Байкал-Энергии” Андрей Рушкин. - Пришло много новых игроков, и нужно было из этих хоккеистов склеить команду. На Кубке России сильнее нас оказались те клубы, у которых есть крытые ледовые арены. Те же “Кузбасс”, “Енисей” и “СКА-Нефтяник», у них было больше возможностей для тренировок. Да, нам не удалось показать хороших результатов, но этот турнир очень помог в деле становления команды. Увы, проиграли первый матч на Кубке мира, то сказалось на настроении. Вторая игра выдалась с одним из сильнейших клубов мира – “Виллой”, и обыграть их на тот момент времени было нереально. После этого поняли, что уже никуда не пройдем, поэтому следующий матч провели не очень удачно.

Но новый состав “Байкал-Энергии” оказался очень даже боевым. Среди дебютантов бело-синих много титулованных спортсменов, за плечами которых и игры в составе сильнейших команд страны, и победы на Чемпионатах мира в составе российской сборной, и многие другие достижения. Ну, а первые турниры отлично помогли “притереться” друг к другу. И уже 5 ноября, в первом матче Чемпионата России, они принесли победу, обыграв “Уральский трубник” с разгромным счетом 6:0. А вот в следующей игре удача не улыбнулась иркутянам - они проиграли красноярскому "Енисею" со счетом 3:6. уже сегодня, 11 ноября, бело-синие проведут еще один домашний матч - на этот раз с кировской "Родиной". Встреча состоится на стадионе "Рекорд", начало в 19:00.

Знакомимся с новичками!

Михаил Прокопьев, 29 лет

Михаил Прокопьев (в центре) уже успел познакомиться с иркутскими болельщикамиФото: Анна ПОПОВА

Это самый опытный хоккеист среди новых игроков. Его амплуа – защитник. За свою карьеру успел поиграть в таких клубах, как “Енисей”, “СКА-Нефтяник” и “Саяны”. Михаил несколько раз привлекался в сборную России по бенди и завоевал вместе с ней две золотых и одну серебряную медали Чемпионата мира. Также хоккеист 4 раза входил в список лучших защитников сезона, который составляется каждый год после финальных матчей Чемпионата России.

Андрей Прокопьев, 27 лет

Андрей Прокопьев после матча с красноярским "Енисеем"Фото: Анна ПОПОВА

Младший брат Михаила Прокопьева, играет на позиции полузащитника. Выступал в тех же клубах, что и его брат, то есть, в “Саянах”, “Енисее” и “СКА-Нефтянике”. Андрей также успел попасть в сборную России, правда, пока всего 2 раза. В 2018 и 2019 годах он смог завоевать золотые медали Чемпионата мира по хоккею с мячом. В списке лучших хоккеистов по итогам сезона он был представлен лишь единожды – в 2018 году.

Александр Егорычев, 28 лет

Александр Егорычев в этом сезоне будет капитаном бело-синихФото: Анна ПОПОВА

Главным событием межсезонья стало возвращение в “Байкал-Энергию” полузащитника Александра Егорычева. Теперь он капитан команды! За свою карьеру выступал в “Зорком”, “Енисее” и “Байкал-Энергии”. Но самые успешные сезоны Александр провел, конечно, в составе бело-синих, часто попадая в список лучших бомбардиров. Дважды попадал в состав сборной России по бенди – в 2014 и 2019 годах, и оба раза завоевывал золото.

Егор Егорычев, 25 лет

Егор Егорычев на встрече с болельщикамиФото: Анна ПОПОВА

Брат Александра Егор тоже отлично знаком болельщикам. Полузащитник за время своей карьеры успел выступить в составе команд “Енисей”, “Зоркий”, “Динамо Казань” и “Байкал-Энергии”. К слову, в составе бело-синих он провел 3 сезона. Егор пока не попадал в состав основной сборной России, но зато становился чемпионом мира среди юниоров в 2012 году и несколько раз занимал призовые места на мировых Первенствах по бенди среди юношей и юниоров.

Сергей Ган, 25 лет

Сергей Ган стал лучшим бомбардиром прошедшей Зимней УниверсиадыФото: Анна ПОПОВА

Полузащитник Сергей Ган оказался предан своей родной команде и до бело-синих выступал только в составе “Сибсельмаша”. По-настоящему знаменитым стал после зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Хоккей с мячом был представлен на ней впервые, и сборной России удалось завоевать золотые медали студенческих игр. А Сергей Ган стал лучшим бомбардиром на всем турнире.

Вячеслав Вдовенко, 29 лет

Вячеслав Вдовенко большую часть карьеры провел в "Енисее"Фото: Анна ПОПОВА

Полузащитник Вячеслав Вдовенко выступал в красноярском “Енисея”. Также в свое время он успел войти в состав команд “СКА-Нефтяник” и “Зоркий”. В 2005 году завоевал Кубок мира среди юношей, в 2007 году стал Чемпионом мира в этой же возрастной категории, а в 2011 году - медаль высшей пробы на мировом юниорском первенстве.

КОНКРЕТНО

Когда болеем?

Дома:

8 ноября: «Байкал-Энергия» - «Енисей»

11 ноября: «Байкал-Энергия» - «Родина»

14 ноября: «Байкал-Энергия» - «Старт»

27 ноября: «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»

30 ноября: «Байкал-Энергия» - «Кузбасс»

25 декабря: «Байкал-Энергия» - «Динамо-Казань»

28 декабря: «Байкал-Энергия» - «Мурман»

15 января: «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

4 февраля: «Байкал-Энергия» - «Волга»

7 февраля: «Байкал-Энергия» - «Водник»

18 февраля: «Байкал-Энергия» - «Строитель»

21 февраля: «Байкал-Энергия» - «Динамо»

На выезде:

17 ноября: «Динамо» – «Байкал-Энергия»

20 ноября: «Строитель» – «Байкал-Энергия»

4 декабря: «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»

11 декабря: «Волга» - «Байкал-Энергия»

14 декабря: «Водник» - «Байкал-Энергия»

8 января 2020: «Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия»

11 января: «Мурман» - «Байкал-Энергия»

29 января: «Енисей» - «Байкал-Энергия»

1 февраля: «Уральский Трубник» - «Байкал-Энергия»

10 февраля: «Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»

13 февраля: «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»

24 февраля: «Родина» - «Байкал-Энергия»

27 февраля: «Старт» - «Байкал-Энергия»