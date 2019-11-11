Хоккей с мячом в Иркутске: как сделать из ребенка звезду бенди

Начало зимы – горячая пора для всех любителей хоккея с мячом – ведь в это время “Байкал-Энергия” проводит свои первые матчи на родном стадионе “Рекорд”. Каждая игра привлекает на трибуны большое количество болельщиков. И наверняка многие из них задумывались, а не отдать ли своего ребенка в секцию бенди? Разве это не здорово, когда твой сын одерживает победы и добивается успеха? А если он еще и попадет в состав основной команды - просто мечта! Кстати, все это отнюдь не грезы, а вполне реально. Секции по хоккею с мячом в Иркутске никогда не пустуют: время от времени их штурмуют амбициозные родители, которые так хотят, чтобы их чадо тоже освоило «иркутский» вид спорта.

Жесткого отбора нет

- На начальном этапе у нас могут тренироваться все желающие, вне зависимости от того, есть умения или нет, - рассказывает тренер отделения спортивной подготовки “Байкал-Энергия” Михаил Шалаев. – И только потом происходит так называемый “естественный отбор” – кто-то перестает справляться с нагрузками, или не хватает времени на секцию, либо находит другое увлечение.

Отдавать малыша в секцию лучше в самом раннем возрасте, в 4-5 лет. Но можно начать заниматься и позже. Если ребенок еще не умеет стоять на коньках, то это, кстати, совсем не помешает ему попасть в секцию. Все-таки перед тренером, в первую очередь, стоит задача обучить детей основным навыкам игры. Также не стоит переживать, что ваш сын начнет участвовать в хоккейных баталиях уже с первых занятий. Наставник начинает с общефизической подготовки ребят. Играют в подвижные игры и выполняют специальные упражнения. А уже потом - занятия на льду. Детей учат стоять на коньках и дают азы особой техники катания, которая позволит быстро перемещаться по огромному ледовому полю. Ну и затем, конечно же, мальчишкам показывают, как правильно держать клюшку. И только, овладев этими базовыми навыками, ребята могут попасть в команду, которая будет принимать участие в региональных и всероссийских соревнованиях.

Если все-таки решили отдать ребенка в секцию хоккея с мячом, то первое, о чем должны позаботиться – это экипировка. Конечно, спортивную форму в некоторых спортшколах выдают бесплатно, но ее все-таки недостаточно. Придется купить специальные коньки, шлем с сеткой и защиту для ног и туловища. Без этих атрибутов выходить на лед опасно. Можно также приобрести для малыша клюшку, чтобы он мог тренироваться самостоятельно после занятий в секции. Но не стоит переживать, что такая закупка влетит в копеечку. Весь инвентарь для бенди стоит в несколько раз дешевле, чем аналогичная экипировка для хоккея с шайбой.

Хоккей с мячом в Иркутске: как сделать из ребенка звезду бендиФото: Анна ПОПОВА

Занятия бесплатные

- Хоккей с мячом дает детям гармоничное физическое развитие, - добавляет Михаил Шалаев. – Он развивает выносливость, скорость и внимательность, которая пригодится для того, чтобы оценивать обстановку на площадке. Также этот вид спорта учит правильно работать в команде, ведь взаимодействие с коллективом – это тот навык, которому необходимо обучиться как можно раньше.

Стоит отметить, что занятия во всех секциях по бенди в Иркутске проводятся абсолютно бесплатно! Так что у каждого есть возможность записать свое чадо на занятия. А еще самая крупная из спортивных школ в Приангарье – “Сибскана”- имеет несколько филиалов практически во всех городах региона. А в Иркутске, помимо официальных секций, также существуют и занятия по начальной подготовке хоккеистов на стадионах в разных районах города. Таким образом, у будущих спортсменов есть все возможности, чтобы начать осваивать иркутский, без преувеличения, национальный вид спорта. Более развитой системой детских секций среди командных видов спорта сможет похвастаться разве что только футбол.

Ну а если вы уже вышли из детского возраста, но по-прежнему мечтаете надеть форму и забить мяч в ворота, лихо обведя вратаря, как Евгений Гришин, то нет ничего невозможного! В Иркутске существует несколько любительских команд, которые время от времени встречаются на турнирах. Так что собирайте команду, закупайтесь экипировкой и начинайте тренироваться!

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?

Несмотря на то, что в России хоккей с шайбой является более популярным видом спорта, чем бенди, именно в Иркутске хоккей с мячом всегда был любим зрителями. Во времена “Локомотива” и “Сибсканы” стадионы с трудом могли вместить то количество болельщиков, которое приходило посмотреть матчи. А вот хоккей с шайбой у нас никогда не был развит на профессиональном уровне – единственная команда в Иркутской области базируется в Ангарске. Также в свое время в составе иркутских команд по бенди выступали настоящие легенды, которые достигли больших высот в этом виде спорта – Евгений Гришин, Евгений Ерахтин, Александр Насонов и многие другие. Именно в этом и кроется секрет популярности.

КОНКРЕТНО

Где заниматься?

1)Областная спортивная школа «Сибскана»

Место тренировок: стадион «Труд» (ул. Ленина, д. 48)

Телефоны: (3952) 43-68-23, 201-393;

2)Отделение спортивной подготовки ХК «Байкал-Энергия»

Место тренировок: стадион «Рекорд» (бульвар Рябикова, д. 13г)

Телефон: (3952) 680-058;

3)ДЮСШ «Рекорд»

Место тренировок: стадион «Рекорд» (бульвар Рябикова, д. 13г)

Телефон: (3952) 999-184;

4)Стадион школы № 6 (мр-н Первомайский, 10)

Телефон: 8(929)438-97-49;

5)Корт на ул. Лопатина, 51

Телефон: 8(902)569-73-12;

6)Стадион школы №24 (ул. Лермонтова, д. 299)

Телефон: 8(964)651-59-49;

7)Стадион школы №75 (ул. Академическая, д. 5)

Телефон: 8(964)211-53-22;

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