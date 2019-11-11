Куда перенесли парковку на улице 5-й Армии в Иркутске

Где припарковаться в большом городе? Вечная головная боль для автомобилистов. Хорошо, если возле дома или работы есть гараж или стоянка. А если нет, придется ставить машину вдоль узких улочек или вплотную к зданиям. Импровизированных парковок в Иркутске полным-полно. Только вот скопления машин иногда мешают другим водителям и пешеходам. Ни проехать, ни пройти! Поэтому в ноябре в городе запретили сразу две парковки.

Так, знак «кирпич» появился по левой стороне улицы 5-й Армии, а конкретно, вдоль домов № 10 и 12.

- Иркутяне пожаловались, что из-за автомобилей двор буквально «заблокирован», туда не могут проехать ни жильцы, ни скорая помощь, - рассказали «Комсомолке» в администрации Иркутска. – Но на противоположной стороне улицы по-прежнему можно оставлять машины.

С 20 ноября нельзя будет парковаться и возле входа в школу № 64, которая находится на улице Гидростроителей, 6. Это необходимо для безопасности дорожного движения. Но родителям переживать не стоит – запрет не означает, что возле учебного заведения нельзя останавливаться вовсе.

- Там вполне можно встать на пять минут, чтобы вывести ребенка из машины и проводить до дверей школы, - поясняют в администрации Иркутска. – Но нельзя загораживать проезд к учебному заведению целый день.

Иркутяне новое правило восприняли по-разному. Одни заволновались, что теперь будет неудобно привозить ребят в школу, другие, наоборот, посчитали это разумным.

- Правильно, а то поставят машины, и проехать не дают, и детей высаживают на встречной полосе, - пишут местные жители в соцсетях.

Так что, водители, будьте внимательны. Если все-таки рискнете припарковаться в запрещенной точке, эвакуатор заберет ваш автомобиль на штраф-стоянку.

Ну а если вам возле дома тоже мешает парковка, то смело обращайтесь в комитет городского обустройства администрации Иркутска или пишите в виртуальную приемную на сайте администрации Иркутска. Обращение рассмотрят на специальной комиссии по безопасности дорожного движения с участием сотрудником ГИБДД, и если автомобили действительно загораживают проезд, парковку запретят.