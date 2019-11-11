Пять лет – полет нормальный: радио «Комсомольская правда» в Иркутске» отметило первый юбилей

Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM отметило первый юбилей. Пять лет в эфире с вами, наши слушатели и соавторы! Каждый день мы обсуждаем важные темы, рассказываем об актуальных событиях в Приангарье и вместе со специалистами отвечаем на ваши вопросы.

День рождения мы отметили праздничным «Марафоном отличников» 8 ноября в студию пришли первые лица Приангарья, политики, чиновники и постоянные партнеры. В прямом эфире они поздравили журналистов и слушателей, а также поговорили об итогах пятилетки и планах на будущее.

А открыл «Марафон отличников» губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона подробно рассказал об открытии огромного концертного зала в Иркутске.

- Решено построить объект на Чертугеевском полуострове Иркутского водохранилища, - поделился Сергей Левченко. - Деньги на проектные работы уже выделены. Подготовка к строительству займет около двух лет. Ну а строим мы быстро! Пример тому - возведение Ледового дворца к чемпионату мира по хоккею с мячом в 2020 году.

Далее с губернатором обсудили восстановление региона после катастрофического паводка, а также активное строительство и ремонт соцобъектов.

В торжественный день на радиостанции «Комсомольская правда» в Иркутске» побывал и мэр города Дмитрий Бердников.

- За пять лет город изменился, и мы вместе с ним, - сказал Дмитрий Бердников. - Самое важное - строительство школ и спортивных объектов, ремонт дорог, формирование комфортной городской среды. За последние годы в Иркутске привели в порядок 650 дворов и 44 общественных пространств! Самые яркие из них: историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», острова Конный и Юность. Важно, что ни один из проектов не обходится без голосования иркутян.

Поздравил нас с первым юбилеем и спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он отметил, что за год работы нового созыва увеличены пособия опекунам сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также финансирование на учебные расходы для школ и детских садов. Сохранен объем средств по программе «Народные инициативы» на ремонт дорог, а студенты-целевики, которые учатся на медиков и педагогов, теперь получают дополнительную стипендию.

- Кроме того, федеральные власти намерены выделить 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов «Усольехимпрома», - продолжил Сергей Сокол. – Сейчас остро стоит вопрос утилизации накопленных отходов БЦБК. Будем и дальше работать в заданных направлениях.

Гостем студии стал и председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников. В прямом эфире вместе с ведущими он говорил о роли народных избранников в развитии города.

- Местные жители, в первую очередь, задают депутатам вопросы о благоустройстве Иркутска, затем о социальной сфере и лишь в последнюю очередь - о политике, - говорил Дмитрий Ружников. - Так что облик Иркутска - наша важнейшая задача. Мы помогаем решить как крупные проблемы, например, строительство транспортных развязок и парков, так и точечные - появление остановок и тротуаров, обрезка деревьев.

В праздничном марафоне на радиоволне 91,5 FM приняли участие и другие ньюсмейкеры. Так, в эфире радио выступили президент Союза «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири» Алексей Соболь, руководитель правового центра «Кредитофф», арбитражный управляющий Игорь Льгов, директор ангарского филиала страховой компании «Колымская» Людмила Чурилова. Посетили студию директор ООО «Иркутский биллинговый центр (система «Город») Алексей Кохо и его заместитель Ирина Бурносова. Обсудили разнообразные и интересные темы и ответили на вопросы радиослушателей коуч Ирина Караева, руководитель Иркутского филиала «ППФ Страхование жизни» Алена Чудновская и директор Шелеховского рыбзавода Нина Попова. Гостем программы «Картина недели» стала кандидат психологических наук, сказкотерапевт Александр Максутова.

Теплые поздравления и откровенные ответы на волнующие вопросы – вот чем запомнился слушателям «марафон отличников» в честь юбилея радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM.