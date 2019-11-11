2019-11-11T13:09:39+03:00
Происшествия

Беглый французский дипломат, осужденный в Иркутске на 15 лет за педофилию, написал книгу

Иоанн Барберо уже 3 года находится в международном розыске за растление дочери и распространение порнографии [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Беглый французский дипломат, осужденный в Иркутске на 15 лет за педофилию, написал книгуБеглый французский дипломат, осужденный в Иркутске на 15 лет за педофилию, написал книгуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Новость для моих русских друзей: скоро в свет выйдет моя книга!» - такой пост, опубликованный на странице беглого экс-руководителя организации «Альянс Франсез Иркутск» Иоанна Барберо, мягко говоря, удивил некоторых его подписчиков. Еще бы, ведь Барберо, осужденный в Иркутске на 15 лет, вот уже 3 года находится в розыске по всему миру и умудряется при этом вести соцсети!

Кратко напомним историю международного скандала, в который попал Барберо в конце 2014 года, живя и работая в Иркутске. Тогда на одном из родительских форумов появилось видео с обнаженной 5-летней дочерью Иоанна Барберо и им самим. После того как ролик посмотрели следователи, на французского дипломата было возбуждено уголовное дело. В феврале 2015-го мужчину арестовали, обвинив в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери, а также в распространении порнографии. Сначала на время следствия Барберо отправили в иркутское СИЗО, где он провел 71 день, после чего перевели на обследование в психиатрическую больницу, затем и вовсе отпустили под домашний арест. А в сентябре 2016-го, когда до оглашения приговора оставались считанные недели, сотрудники ГУФСИН зафиксировали, что от специального электронного браслета, в котором француз ждал суда, нет сигнала. Тут же на его квартиру выехала группа, а его и след простыл: Иоанн Барберо сбежал. Найти его по горячим следам не удалось, и в декабре того же года Кировский районный суд Иркутска заочно приговорил беглеца к 15 годам заключения в колонии строгого режима. В ноябре 2017-го дипломат объявился в родной Франции, где дал пресс-конференцию, на которой не только отверг все обвинения, но и рассказал о подробностях своего побега. И вот спустя 2 года выясняется, что Иоанн, пока его ищут, спокойно пишет мемуары.

«Книга в переводе на русский будет называться «В тюрьмах Сибири» или «Сибирский пленник», - рассказывает в своем посте Барберо. - Действие в ней разыгрывается недалеко от озера Байкал, где я живу, где я люблю и где любят меня: в Иркутске, столице Восточной Сибири».

Раскрыл француз и некоторые детали сюжета своего произведения. Он опубликовал выдержки из книги, в которых, судя по всему, рассказал подробности задержания и то, как ему предъявляли обвинение.

«Из ниоткуда появляются мужчины в балаклавах, - пишет Барберо. - Моя 5-летняя дочь кричит. Меня арестовывают на ее глазах, затем допрашивают и оглушают грязным словом, которое мне тяжело писать, - «педофилия». В сибирской тюрьме и психиатрической больнице я пытаюсь понять. Мне сулят 15 лет колонии строгого режима. История моих побегов вот-вот начнется. Имена героев и названия мест не имеют значения. Я ничего не выдумал. Это фильм, и в то же время не фильм. Роман, но и не роман. Значение имеет лишь то прекрасное мгновение, когда жизнь благодаря литературе становится интереснее, чем литература, и нужно ухватить его, как хватаются за боевой нож. Стая, бросившаяся по моему следу, опасалась, что дело закончится книгой. Так и вышло».

В комментариях к посту некоторые подписчики Иоанна Барберо, в том числе из России, спрашивают автора, выйдет ли книга на русском языке. Тот отвечает, что в переводе его эпос обязательно будет.

- Я тоже видел новость про книгу,- рассказывает «КП-Иркутск» бывший адвокат француза Владимир Козыдло. - Но я даже не знаю, он публикует посты на своей странице или кто-то делает это за него. Всю информацию о Барберо я получаю из соцсетей. Никаких контактов с ним у меня нет. А какие могут быть контакты, если он находится в международном розыске? Я вообще не знаю, сбежал ли он, убили ли его или произошло что-то еще…

Известна уже и дата выхода в свет мемуаров французского беглеца. Выпустить ее Барберо обещает 12 февраля 2020 года. Правда, решится ли он публично презентовать книгу, автор не сообщил.

Скриншот поста Барберо о том, что он написал книгу.

Скриншот поста Барберо о том, что он написал книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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