Прямые выплаты по материнству: декретницы в Иркутске больше не будут получать пособия частями

Будущие мамочки и их работодатели могут, что называется, выдохнуть. Все пособия по материнству, равно как и выплаты по больничным, с 1 января 2020 года в регионе будут прямыми. То есть ни руководителю компании не нужно будет выкраивать из бюджета фирмы круглую сумму на оплату пособий, ни декретнице не придется соглашаться на погашение выплат частями.

Почему так получалось раньше?

- Пока процедура получения положенных денег выглядит так, - рассказала на круглом столе в «КП» управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Яна Соболь. - Человек приходит в поликлинику, ему оформляют листок нетрудоспособности, который и предъявляется на предприятии. По этому документу работодатель выплачивает пособие. Расходы он впоследствии компенсирует, когда уплачивает страховые взносы, вычтя из этой суммы понесенные расходы. Но тут могут возникнуть (и иногда возникают) проблемы. К примеру, если работодатель недобросовестный или компания испытывает финансовые сложности, то положенные средства доходят до адресата не сразу.

С 1 января 2020 года в Иркутской области вводятся прямые выплаты, и это в корне меняет дело. Сотрудник по-прежнему отдает больничный на предприятие, но руководитель уже не думает о том, где взять деньги на выплаты пособий. Их будет выплачивать Фонд социального страхования на лицевой счет каждого конкретного человека.

- В бюджете Иркутского отделения фонда уже заложено 8 млрд рублей на выплату пособий, - продолжает Яна Соболь. - Распределятся они примерно так: 4 млрд – на больничные, их ежегодно оформляют более 200 тыс. жителей региона; 2,5 млрд – на пособия по уходу за ребенком до 1,5 года; 1,8 млрд рублей - на пособие по беременности и родам; более 500 млн рублей - на пособие при рождении ребенка и 10 миллионов - для тех, кто встанет на учет в ранние сроки беременности.

Насколько прямые выплаты ускорят получение пособий? Сейчас предусмотрен такой вариант. Предприятие не позднее 5 календарных дней с момента подачи заявления работником передает сведения в Фонд соцстраха. В течение 10 дней его специалисты обрабатывают информацию и выплачивают пособие – на банковский счет, почтой или на карту («Мир»), как удобно получателю.

Есть нюанс. Все выплаты, связанные с материнством, перечисляются из казначейства сразу на карту «Мир», принадлежащую получательнице пособий, минуя банки. А это значит, женщины еще быстрее получат свои средства.

Кстати, проверить правильность начисления пособий можно оперативно, через «Личный кабинет» застрахованного на сайте ФСС.

НА ЗАМЕТКУ

В какие сроки переведут деньги

Сроки получения пособий: первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения документов или электронного реестра от страхователя; после этого пособия будут выплачивать с 1-го по 15-е число каждого месяца, следующего за тем, за который выплачивается пособие.