2019-11-11T13:09:39+03:00
Общество

Прямые выплаты по материнству: декретницы в Иркутске больше не будут получать пособия частями

С нового года они будут перечисляться из Фонда социального страхования,каждой на личный счет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Прямые выплаты по материнству: декретницы в Иркутске больше не будут получать пособия частями.Прямые выплаты по материнству: декретницы в Иркутске больше не будут получать пособия частями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Будущие мамочки и их работодатели могут, что называется, выдохнуть. Все пособия по материнству, равно как и выплаты по больничным, с 1 января 2020 года в регионе будут прямыми. То есть ни руководителю компании не нужно будет выкраивать из бюджета фирмы круглую сумму на оплату пособий, ни декретнице не придется соглашаться на погашение выплат частями.

Почему так получалось раньше?

- Пока процедура получения положенных денег выглядит так, - рассказала на круглом столе в «КП» управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Яна Соболь. - Человек приходит в поликлинику, ему оформляют листок нетрудоспособности, который и предъявляется на предприятии. По этому документу работодатель выплачивает пособие. Расходы он впоследствии компенсирует, когда уплачивает страховые взносы, вычтя из этой суммы понесенные расходы. Но тут могут возникнуть (и иногда возникают) проблемы. К примеру, если работодатель недобросовестный или компания испытывает финансовые сложности, то положенные средства доходят до адресата не сразу.

С 1 января 2020 года в Иркутской области вводятся прямые выплаты, и это в корне меняет дело. Сотрудник по-прежнему отдает больничный на предприятие, но руководитель уже не думает о том, где взять деньги на выплаты пособий. Их будет выплачивать Фонд социального страхования на лицевой счет каждого конкретного человека.

- В бюджете Иркутского отделения фонда уже заложено 8 млрд рублей на выплату пособий, - продолжает Яна Соболь. - Распределятся они примерно так: 4 млрд – на больничные, их ежегодно оформляют более 200 тыс. жителей региона; 2,5 млрд – на пособия по уходу за ребенком до 1,5 года; 1,8 млрд рублей - на пособие по беременности и родам; более 500 млн рублей - на пособие при рождении ребенка и 10 миллионов - для тех, кто встанет на учет в ранние сроки беременности.

Насколько прямые выплаты ускорят получение пособий? Сейчас предусмотрен такой вариант. Предприятие не позднее 5 календарных дней с момента подачи заявления работником передает сведения в Фонд соцстраха. В течение 10 дней его специалисты обрабатывают информацию и выплачивают пособие – на банковский счет, почтой или на карту («Мир»), как удобно получателю.

Есть нюанс. Все выплаты, связанные с материнством, перечисляются из казначейства сразу на карту «Мир», принадлежащую получательнице пособий, минуя банки. А это значит, женщины еще быстрее получат свои средства.

Кстати, проверить правильность начисления пособий можно оперативно, через «Личный кабинет» застрахованного на сайте ФСС.

НА ЗАМЕТКУ

В какие сроки переведут деньги

Сроки получения пособий: первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения документов или электронного реестра от страхователя; после этого пособия будут выплачивать с 1-го по 15-е число каждого месяца, следующего за тем, за который выплачивается пособие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину»
Школьники и студенты Иркутской области приняли участие в акции "Нет ненависти и вражде"
Тепло возвращается в Шелехов: дома и школы подключают к отоплению
Предприниматель вернул 115 тысяч рублей клиентке за пластиковые окна
Пробки в Иркутске 11 ноября достигли 9 баллов: весь центр города встал
Иркутская область занимает 2 место в Сибири по объектам незавершенного строительства социального назначения
Две мошенницы, которые обокрали пенсионерку, разыскиваются в Иркутске
Житель Бурятии ограбил приятеля за неприличные предложения девушке
Задохнулся в собственной постели: пенсионер-инвалид погиб при пожаре в Иркутской области
Больше 200 тысяч за один звонок: злоумышленники взяли кредит на сибирячку по телефону
В Иркутской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы на 74 объектах
В погоне за прибылью теряют качество: на прилавках Улан-Удэ была обнаружена фальшивая молочка
Более 80 килограмм сухофруктов без санитарных документов задержали на границе в Бурятии
Сергей Сокол о пострадавших в наводнении: «Помощь должна быть оказана»
Сибиряк отдал деньги мошенникам, чтобы получить приз за победу в номинации "Лайк года"