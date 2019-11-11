Самбо в Иркутске: спорт для секретных агентов

Обычно при выборе секции для своего малыша родители часто встают перед серьезным выбором: что они хотят развить в своем ребенке - силу и выносливость или же интеллект? Но есть такой вид спорта, который сочетает в себе все эти качества. Это самбо. Кстати, название является всего-навсего аббревиатурой и расшифровывается как «самооборона без оружия».

Как спорт самбо появилось не так давно: этот особый вид ведения боя, сочетающий в себе техники дзюдо, джиу-джитсу и несколько других единоборств, разработали в 30-х годах прошлого века в Советском Союзе. Изначально он предназначался совсем не для того, чтобы простые жители СССР могли записаться в секцию и научились приемам для самозащиты. Самбо использовалось для тренировки сотрудников спецслужб, чтобы они могли без труда нейтрализовать любого противника, даже не используя пистолета, ножа или любого другого оружия. А официально этот вид спорта был зарегистрирован в 1938 году. Так что самбо - это уже не прерогатива тайных агентов, а широко распространенный вид единоборств, которым может начать заниматься любой желающий.

В последние годы благодаря появлению крупных международных турниров и кампании по его популяризации ему отдают предпочтение все больше и больше людей.

Шахматы с болевыми приемами

- Детей в секцию по самбо можно отдавать, как только им исполнится 5 лет, - рассказывает исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области, мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо Владимир Моисеев. - А вот верхней планки нет. Вообще, самбо - это тот формат двигательной активности, когда обстановка в бою постоянно меняется и боец должен ее быстро оценить и принять решение, как действовать. Поэтому можно сказать, что такой вид единоборств является своего рода быстрыми шахматами.

Так что в самбо нужно постоянно просчитывать все возможные действия соперника и суметь быстро увернуться или, наоборот, нанести удар. Тренеры уверены, что на первом месте стоит не физическая сила и что сообразительные спортсмены могут быстрее достичь успехов и даже стать мастерами спорта. Поэтому параллель с шахматами проведена вполне справедливо. Единственной разницей, наверное, является лишь то, что в шахматной партии спортсмен не использует кулаков, чтобы победить в турнире.

Ну и немного о правилах. Поединок по самбо проводится между двумя спортсменами, которые отличаются друг от друга цветом формы: у одного из них она обязательно красная, а у другого - синяя. Бойцам разрешено атаковать противника как руками, так и ногами, совершать броски, захваты и другие приемы. Каждую из атак судьи оценивают с помощью специальной балльной системы. По итогам поединка побеждает тот боец, который набрал наибольшее количество очков.

Сделайте обдуманный выбор

Если вы все же решили, что отдадите малыша в секцию по самбо, обратите внимание на то, что у этого вида спорта есть две разновидности. Первая - спортивное самбо. Оно является более безопасным, в нем не используется большого количества силовых приемов и особое внимание обращается исключительно на технику. А вот со второй разновидностью, которая называется боевым самбо, сложнее. Им уже стоит заниматься в более сознательном возрасте, ведь спортсмены наносят друг другу опасные удары руками и ногами, что может привести к травмам. Поэтому лучше начинать знакомство с этим видом единоборств со спортивного направления.

- Что касается экипировки, то больших затрат не потребуется, - добавляет Владимир Моисеев. - Для начала достаточно приобрести два комплекта тренировочной формы в любом спортивном магазине, а также защитный шлем, борцовские перчатки и обувь. Если юный боец успешно выступает на турнирах регионального уровня и претендует на победу в более престижных соревнованиях, то родителям даже не придется тратиться на перелеты и переезды - все расходы возьмет на себя Министерство спорта Иркутской области.

Таким образом, самбо поможет вашему ребенку не только постоять за себя и отбиться от хулиганов на улице, но и изменить образ мышления, сделав его более рациональным, а также привьет умение просчитывать каждый шаг и предсказывать решения оппонентов, что, несомненно, пригодится малышу во взрослой жизни. Но все-таки хочется сделать напутствие родителям: сходите с ребенком в разные секции и дайте ему право выбора. Ведь главное, чтобы занятия были по душе!

КОНКРЕТНО

Где отдать ребенка в секцию в Иркутске

- ДЮСШ № 3

ул. Каштаковская, 56. Тел. (3952) 34-60-84;

- ДОМ СПОРТА «ДИНАМО»

ул. Кожова, 12. Тел. (3952) 24-06-69;

- ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР БОЕВЫХ ИСКУССТВ

ул. Станиславского, 13а. Тел. (3952) 53-01-33;

- СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АЛЬБАТРОС»

ул. Ширямова, 15, к. 3. Тел. (3952) 72-45-43;

- ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АРМЕЕЦ»

ул. Волжская, 33. Тел. (3952) 99-88-15;

- СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПОБЕДА»

ул. Байкальская, 253б. Тел. (914) 950-32-79;

- СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛЕГИОН»

ул. Зверева, 9б. Тел. 8-964-119-60-93;

- ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ «ВИТЯЗЬ»

ул. Омулевского, 20/4. Тел. (3952) 43-03-66.