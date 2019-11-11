Вытянули из полыньи: трое рыбаков спасли провалившегося в ледяную воду ангарчанина

- Помогите, человек тонет! Истошные крики трое приятелей из Ангарска Виталий Невидомский, Дмитрий Кузьминых и Александр Абросимов услышали, когда приехали на Малый залив реки Ангары, чтобы порыбачить. Мужчины не успели выбрать безопасное место с толщиной льда 10-12 см, и даже не достали удочки, как увидели, что в 20 метрах от них в воде бултыхается, отчаянно пытаясь выбраться из полыньи какой-то мужчина. А рядом с ним в оцепенении стоит еще один человек, и ничего не может сделать.

- Мы еще когда шли, поняли, что в том месте, где провалился человек лед слишком тонкий, - рассказывает Виталий Невидомский. – Еще удивились, когда увидели мужчин, переходящих Большой залив. Думаем: куда они идут, там ведь несколько дней назад была открытая вода! Короче, сразу побежали на помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/743149" frameborder="0"></iframe> Трое рыбаков спасли ангарчанина из полыньи.

Оказалось, мужчина провалился в 20 метрах от берега. Его взрослый сын-инвалид просто физически не мог помочь отцу и стоял, не зная что делать. Виталий, Дмитрий и Александр быстро сориентировались, выстроились цепочкой и начали подавать утопающему веревку. Лед в это время под их ногами стал трещать так, что казалось, еще минута и все трое также окажутся в ледяной воде, на трехметровой глубине. Но в какой-то момент мужчина сумел ухватиться за веревку, и друзьям удалось подтянуть его к берегу. Тянули до тех пор, пока его ноги не уперлись в твердую поверхность. Только тогда у него получилось оттолкнуться и забраться на льдину.

- Потом вспомнили уроки ОБЖ, - улыбается Виталий. - Помогли снять мокрую одежду, поделились своей сухой. В это время с лодочной станции подъехал судоводитель и забрал пострадавшего.

Фото спасательной операции.

Мужчине вызвали скорую помощь, оказалось, он получил переохлаждение. Его жизни ничего не угрожает. Ну а о смелом поступке троих приятелей узнали благодаря тому, что один из очевидцев снял всю спасательную операцию на видео и выложил в соцсети. Ролик увидели знакомые героев, и сообщили об их поступке спасателям.

- Наше руководство приняло решение поощрить всю троицу за их проявленный героизм в опасной ситуации, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трио друзей Виталий Невидомский, Дмитрий Кузьминых и Александр Абросимов, говорят, что на их месте так должен был поступить каждый. Правда, признаются, что попадать в такие ситуации никому не пожелают. Поэтому, опытные рыбаки вместе со спасателями советуют сибирякам ни в коем случае не выходить на неокрепший лед.