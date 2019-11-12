2019-11-12T08:08:47+03:00
Недвижимость

Иркутская область вошла в топ-10 регионов по доступности аренды жилья

РИА Рейтинг рассчитал, сколько потребуется средств семье с двумя детьми, чтобы она могла снять квартиру и еще осталось на жизнь
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутская область вошла в топ-10 регионов по доступности аренды жилья.Иркутская область вошла в топ-10 регионов по доступности аренды жилья.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сколько нужно зарабатывать маме с папой, чтобы семья с двумя детьми снимала квартиру, не отказывая себе в элементарном? Много, говорите? Есть более-менее точные цифры, с учетом данных Росстата, хотя и на весьма средние потребности. Ориентируясь на них, РИА Рейтинг составила рейтинг регионов по доступности аренды жилья. Ну что тут можно сказать? Из сибирских регионов попали в топ-10 рейтинга только Кемеровская и Иркутская область.

Стоимость жизни в Иркутске относительно невысока. Это дает возможность, согласно данным статистики, имея на всю семью 67, 4 тысячи рублей, снимать двушку. И еще жить на оставшееся сравнительно нормально. Это может себе позволить половина населения, а если быть точным -51, 5% семей с детьми. В Кузбассе достаточно дохода в 56, 7 тысяч рублей. Аренда и продуктовый набор в Кемерове традиционно дешевле, поэтому и позволить себе роскошь снимать просторную двушку, а не ютиться вчетвером в квартире-студии, здесь могут 53, 9% населения.

Все остальные места в лидирующей группе - за богатыми нефтью, газом и золотом северными территориями. Ямал, Чукотка, Ханты-Мансийск. Здесь уж точно около 60% семей с детьми могут себе позволить тратить на жизнь больше 100 тысяч в месяц и снимать просторную квартиру. Дальше в списке - Нарьян-Мар, Магадан, Тюмень. Особняком стоит Ленинградская область, уровень жизни в которой по возможности арендовать двушку сравним с Кузбассом и Иркутской областью.

Что касается других сибирских городов, то Томск находится на 13 месте, а Красноярск - на 14. Жителям соседнего региона на то, чтобы жить семьей в съемной двухкомнатной квартире, понадобится уже 70, 7 тысяч рублей. На это способны потратить средства 48, 8% населения.

По данным аналитиков, доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2019 году 40% из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру (годом ранее этот показатель не превышал 36%). Бюджет таких семей составляет около 80 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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