Как в Иркутске с нуля построили завод, аналогов которому нет в России

В столице Приангарья всего за полтора года построили завод по производству глюкометров и тест-полосок, необходимых больным сахарным диабетом. Это региональный инвестиционный проект, реализуемый при участии Корпорации развития Иркутской области. Предприятие выпускает продукцию по ценам ниже рыночных. На территории России ему аналогов нет. Такой завод полного цикла работает только в Иркутске.

Как удалось создать уникальное производство в современных экономических условиях, рассказал Артем Журавлев, генеральный директор компании «МедТехСервис».

Все началось, конечно же, с идеи, которая принадлежала одному из учредителей предприятия. Она была связана с явной потребностью в качественных и при этом недорогих глюкометрах и тест-полосках. Сахарным диабетом чаще всего страдают люди старше 50 лет, и стоимость приборов для измерения глюкозы в крови вместе с расходными материалами для них является довольно существенной.

Путь от идеи до бизнеса был недолог. Технологию организации производства привезли из Южной Кореи. Учредители вложили собственные средства, но для реализации всего задуманного их не хватало, поэтому были изучены все меры поддержки предпринимательства, действующие на территории региона, и дальнейшим шагом стало обращение в Корпорацию развития Иркутской области.

- Мы представили проект, бизнес-план, защитили финансовую часть, и довольно быстро получили поддержку, - отметил Артем Журавлев.

Корпорация развития вошла в состав учредителей «МедТехСервиса» и вложила средства в уставный капитал. Благодаря этому вливанию компания построила производственно-складское здание общей площадью 4000 квадратных метров и административно-бытовой комплекс. Оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу корейской компанией.

Установка линий заняла около полугода. Открытие завода состоялось 21 ноября 2018-го.

- Перед нами стояла задача максимально оперативно зайти на рынок, потому что технологии развиваются и постоянно обновляются, - отметил Артем Журавлев. - Так как мы успели вовремя, наша технология на сегодняшний день является самой инновационной в мире, и мы ее продолжаем совершенствовать. Ее отличает высокая точность и стабильность результатов измерений. Добиться таких показателей удалось с помощью уникальной композиции энзимов последнего поколения - GDH-FAD и инновационной технологии карбонового напыления. Технология заменила золотое напыление, тем самым снизила себестоимость тест-полосок. При этом уровень точности и стабильности измерений не исказился и является сильной стороной тест полосок Gmate, которые соответствуют самым последним международным стандартам по измерению уровня сахара в крови ISO 13485:2016. На этом специалисты не остановились - работы по усовершенствованию технологии продолжаются.

Пока компания «МедТехСервис» использует в производстве импортное сырье, но впоследствии намерена найти ему замену в России. В частности, рассматривается возможность применения российского карбона.

Как заверяет руководство предприятия, цена на тест-полоски расти не будет, так как проект имеет социальную направленность и призван в том числе снимать нагрузку с населения.

На сегодня объем выпускаемой продукции составляет 3 млн тубусов по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год при односменном режиме. Линия позволяет работать в две смены. Кроме того, есть свободные площади для установки второй линии. То есть, перспективы очевидны.

Сейчас продукция компании представлена в Иркутской области, Забайкальском крае, республиках Бурятия и Саха (Якутия), ряде регионов европейской части страны. Идет работа по выходу на зарубежные рынки.

- Люди, страдающие сахарным диабетом, сравнивают нашу продукцию с глюкометрами и тест-полосками других марок, и мы видим положительный отклик, - отметил Артем Журавлев. - Точность измерений высокая. Возможно использование венозной крови. Кроме того, наши полоски не реагируют на мальтозу, галактозу, кислород. Отсутствие реакции на последний позволяет максимально точно показывать уровень сахара в крови пациентов, страдающих астмой и гипертонией. Мы рассказываем людям о преимуществах продукции, которая производится в Иркутске, подчеркиваем ее плюсы. Эндокринологи региона уже оценили возможности наших глюкометров и качество тест-полосок.

Оборудование изготовлено по индивидуальному заказу корейской компанией. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

На предприятии «МедТехСервис» в настоящее время трудится порядка 70 человек. Средний возраст 26 лет. Создание новых рабочих мест продолжится, их будет более ста.

- Мы планируем поощрять сотрудников за добросовестный труд. Люди для нас - это все. Они носители уникальных знаний и развивают компанию, - сказал Артем Журавлев.

Летом этого года компания «МедТехСервис» получила регистрационные удостоверения Службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации на тест-полоски для измерения уровня сахара в крови и глюкометры.

- В Иркутской области действует множество институтов поддержки предпринимательства. Используя возможности взаимодействия власти и бизнеса, можно действительно получать эффективную помощь. Достаточно правильно презентовать свою идею, оценить возможности сбыта продукции, досконально изучить потенциал и перспективы развития, а также детально проработать финансовую составляющую проекта, - рекомендовал начинающим и действующим бизнесменам Артем Журавлев.

Сегодня объем выпускаемой продукции составляет 3 млн тубусов по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год при режиме работы в одну смену. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

КОНКРЕТНО

Кто поддерживает инвестиционные проекты

В настоящее время на сопровождении у Корпорации развития Иркутской области находится 14 инвестиционных проектов.

Любая организация, имеющая статус юридического лица, разработавшая интересный инвестпроект, который в перспективе принесет региону рабочие места, налоговые поступления, даст интересный, а возможно, уникальный продукт может обратиться в КРИО. Среди видов поддержки - заем на срок до 84 месяцев, вхождение в уставной капитал, поручительство, лизинг.

У организации, которая намерена обратиться в Корпорацию должны быть положительная кредитная история, документально подтвержденные договоренности с другими инвесторами, отсутствиепроцедуры банкротства и задолженности по налогам.

Проект важно реализовать на территории Иркутской области с созданием новых рабочих мест.

Цены на товары и услуги должны быть приемлемыми для населения.

Полная стоимость инвестиционного проекта - не менее 50 млн рублей и не более 2 млрд рублей. В результате его реализации в муниципальный/региональный бюджеты должны поступать налоговые отчисления.

Первичную консультацию можно получить по телефону (3952) 22-55-88, или по адресу: Иркутск, ул. Свердлова, 10, 8.12, или, направив запрос по электронной почте irkutsk@aokrio.ru.