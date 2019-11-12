Убил из-за места на стоянке: таксист расстрелял своего коллегу из ружья

Обычный вызов такси обернулся страшной трагедией в небольшом селе Новая-Ида в Боханском районе Иркутской области. 35-летний местный житель дождался приезда извозчика на окраину села, а когда тот подъехал, клиент неожиданно достал охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил из него в водителя. На этом он не успокоился, а достал нож и ударив им несколько раз раненного, добил его. Истекающий кровью 37-летний таксист скончался прямо в салоне своего автомобиля.

Чтобы замести следы, преступник поджег машину и скрылся. Задержали его по горячим следам. Следователи выяснили, что стрелком оказался приятель погибшего водителя, который, также работает таксистом. На допросе он шокировал даже опытных следователей, объяснив, что убил коллегу из-за обычного места на стоянке автомобилей такси. Якобы, оба водителя не могли поделить карман, расположенный в многолюдном месте у супермаркета в поселке Бохан, и разругались. Тогда он и решил устранить конкурента. Теперь, это парковочное место не пригодится и ему. Мужчине грозит длительный тюремный срок.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Задержанному предъявлено обвинение. Дожидаться суда он будет под арестом.