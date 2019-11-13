Сибиряк вместе с 11-летним сыном выследил и задержал преступника, укравшего телефон у ребенка

«Папа, у моего друга Сашки какой-то здоровый мужик отобрал телефон и убежал, но мы не растерялись и преследуем его», - такой звонок от своего 11-летнего сына Максима получил житель Вихоревки в Братском районе Алексей Савуленко. Судя по рассказу мальчика, все произошло прямо на той улице, где работает Алексей, поэтому, бросив все, он схватил куртку и бросился к ребятам.

Оказалось, несколькими минутами ранее Максим возвращался из школы со своим лучшим другом Сашей, который разговаривал по смартфону. Неожиданно путь им перегородил мужчина в серой куртке и капюшоне. Одной рукой он молча схватил Сашу, а другой тут же вырвал у него мобильник и побежал во дворы.

- Максим не растерялся и рванул за ним, - рассказывает «КП-Иркутск» Алексей Савуленко. - Тот увидел, что мальчишки его преследуют, остановился и наотмашь ударил сына по голове. Максимка упал и сразу позвонил мне.

Алексей получил памятный знак «За помощь полиции». Фото: пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское»

Но даже после этого пятиклассники не сели на скамейку и не заплакали. Пока Алексей бежал к ним на помощь, отчаянные ребята решили проследить, куда отправился грабитель. Стараясь незаметно идти по его следу несколько сотен метров, мальчишки увидели, что преступник сначала прошагал в сторону парка, а затем пересек перекресток и отправился в район вокзала.

- Когда я встретился с сыном и его другом, они уже потеряли его из виду, - продолжает Алексей.

- Я подумал, что он, по логике, должен зайти в скупку, чтобы сдать телефон. Заглянули в парочку таких, но там его не было. Даже в алкомаркет зашли, но он как в воду канул.

Мужчина уже думал развернуться и пойти с пацанами в полицию писать заявление, как вдруг сын крикнул: «Папа, это он!» и указал пальцем на другую сторону дороги. Там, перейдя проезжую часть, тот самый амбал в серой куртке, даже не озираясь по сторонам, зашел в магазин электронной техники. Троица «следопытов» проскользнула за ним.

- Он подошел к продавщице и начал показывать ей ворованный телефон, - говорит Алексей. - Тут я его за шкирку и схватил. Менеджеры нажали тревожную кнопку, а я прижал его к стене и удерживал до приезда полиции. Он не сопротивлялся, но пытался откупиться. Говорит: «Мужик, отпусти, я тебе 500 рублей дам». Отвечаю: «Не дождешься, ты детей ограбил, еще и моего сына ударил».

Фото: пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское»

После того как полицейские застегнули на грабителе наручники, выяснилось, что всего за несколько часов до встречи с Максимом и Сашей он освободился из колонии особого режима, где отбывал наказание за такие же преступления. Выйдя на свободу, он не успел обзавестись телефоном и не нашел ничего лучше, как украсть его у беззащитных детей.

- Пока его держал, спросил, зачем он украл телефон, а не попросил позвонить, - говорит Алексей. - Он говорит: «Люди злые пошли, никто не дает позвонить, а у детей легче отобрать».

Погуляв на свободе всего несколько часов, грабитель вновь оказался за решеткой. Вскоре его ждет очередной суд. Ну а Алексей Савуленко за поимку преступника уже успел получить награду от МВД. На днях его наградили памятным знаком «За помощь полиции». А мама друга Максима подарила ему цветы. Кстати, сам Алексей всего год назад в звании майора ушел на пенсию из ГУФСИНа. Сейчас мужчина работает электромехаником.

- Вся родня теперь в шутку возмущается, почему Максима не наградили, - улыбается Алексей. - Он же выследил преступника. Считаю, что это награда сына, поэтому медаль подарил ему.