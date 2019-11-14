2019-11-14T12:56:29+03:00
Происшествия

Приревновал к другу: сибиряк убил жену на глазах у четверых детей

Он избил женщину до смерти
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Приревновал к другу: сибиряк убил жену на глазах у четверых детейПриревновал к другу: сибиряк убил жену на глазах у четверых детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Трагедией закончилась семейная бытовая ссора между 30-летним жителем Усолья-Сибирского и его 30-летней жены. Все началось с того, что мужчина приревновал жену к другу, и вместо того, чтобы попытаться поговорить с ней, накинулся с кулаками. Изверг избил женщину с такой силой, что от полученных травм она скончалась на месте. Причем произошло все это в тот момент, когда в квартире находились четверо детей пары – трое общих ребятишек, и один ребенок погибшей от первого брака.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что в сентябре этого года он уже был осужден на 9 месяцев условно. Но на путь исправления, так и не встал. Более того, нелестную характеристику ему дал и местный участковый. Оказывается, убивший жену усольчанин злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики. Сестра погибшей, которую признали потерпевшей, отметила, что теперь опасается за свою жизнь и здоровье, а также жизнь малолетних детей, которые стали свидетелями убийства. Поэтому она настаивала на том, чтобы мужа сестры заключили под стражу на время следствия. Об этом суд попросили и следователи.

- Суд заключил усольчанина в изолятор, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе Усольского городского суда. – Там он пробудет как минимум два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать
«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы
Сам ученый на суде рассказывал, что одной из причин убийства стало то, что молодая возлюбленная ненавидела его дочек
Новости 24