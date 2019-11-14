Приревновал к другу: сибиряк убил жену на глазах у четверых детей

Трагедией закончилась семейная бытовая ссора между 30-летним жителем Усолья-Сибирского и его 30-летней жены. Все началось с того, что мужчина приревновал жену к другу, и вместо того, чтобы попытаться поговорить с ней, накинулся с кулаками. Изверг избил женщину с такой силой, что от полученных травм она скончалась на месте. Причем произошло все это в тот момент, когда в квартире находились четверо детей пары – трое общих ребятишек, и один ребенок погибшей от первого брака.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что в сентябре этого года он уже был осужден на 9 месяцев условно. Но на путь исправления, так и не встал. Более того, нелестную характеристику ему дал и местный участковый. Оказывается, убивший жену усольчанин злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики. Сестра погибшей, которую признали потерпевшей, отметила, что теперь опасается за свою жизнь и здоровье, а также жизнь малолетних детей, которые стали свидетелями убийства. Поэтому она настаивала на том, чтобы мужа сестры заключили под стражу на время следствия. Об этом суд попросили и следователи.

- Суд заключил усольчанина в изолятор, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе Усольского городского суда. – Там он пробудет как минимум два месяца.