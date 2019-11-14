Салон домашнего текстиля «Шторка» в Иркутске: выбирайте новогодние подарки

Новый год - это семейный праздник, когда хочется домашнего тепла, уюта и комфорта.

В салонах домашнего текстиля «ШТОРКА», расположенных в ТЦ «Октябрьский» и ТЦ «Флагман», вы сможете приобрести уютные и комфортные подарки.

- Шторы в ассортименте, в том числе по вашему индивидуальному заказу. У нас большой выбор портьерных и тюлевых тканей, огромный ассортимент карнизов различных цветов, форм и технических решений. Возможна консультация дизайнера.

- Теплые халаты и мягкие полотенца от лучших производителей, полотенца из хлопка и бамбука, классические махровые и велюровые, с бордюрами и бахромой. Комплекты полотенец или халат в подарочной упаковке - отличное решение для новогоднего подарка.

Фото: архив компании

- Постельное белье из микрофибры, хлопка, бамбука, тенселя. Комплекты постельного белья в нарядных коробках и подарочных чемоданах станут отличным презентом на Новый год.

- Подушки и одеяла для комфортного сна, уютные пледы. Пухоперовые, бамбуковые и шелковые подушки по достоинству оценят любители природных наполнителей, а детям или аллергикам лучше выбрать спальные принадлежности с наполнением из искусственных волокон - искусственного лебяжьего пуха, холоффайбера или силиконизированного волокна.

Фото: архив компании

- Яркие покрывала, новогодний текстиль для кухни, фартуки - лучший новогодний подарок для хозяюшки.

Наша цель - ваш комфорт! Мы ценим ваше время и заботимся о том, чтобы вы могли расслабиться и насладиться домашним уютом в приятной и гармоничной атмосфере вашего дома.

Фото: архив компании

Наши адреса:

ул. Фридриха Энгельса, 34 - ТЦ «Октябрьский», 2-й этаж

ул. Братская, 2/1 - ТЦ «Флагман», 2-й этаж

Режим работы: с 10:00 до 18:00

Телефон: 582-582

https://shtorka38.ru/

Инстаграм @shtorka38.ru

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