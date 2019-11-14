2019-11-14T09:55:20+03:00
Наши права и льготы

Как сделать труд безопасным: опыт, которым стоит воспользоваться

Как цифровые технологии облегчают жизнь, как использовать передовые сервисы пострадавшим от несчастных случаев и каковы современные подходы в профилактике травм, обсудили эксперты на «Круглом столе» в «Комсомольской правде» -Иркутск
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
«Круглый стол» с экспертами Фонда социального страхования РФ прошел в «Комсомольской правде».«Круглый стол» с экспертами Фонда социального страхования РФ прошел в «Комсомольской правде».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

«Фонд социального страхования» оказывает 18 государственных услуг, из них ровно половина направлены на улучшение качества жизни каждого из нас.

- Зачем внедряются электронные услуги? Чтобы человек мог получить их как можно быстрее, удобным способом, даже не выходя из своего дома, - отметила Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. - А в основе всего – цифровой профиль гражданина. Он даст возможность автоматизированного получения данных посредством «единого окна». Это станет не только основой для повышения эффективности бизнес-процессов, приведет к сокращению бумажного документооборота, но и поможет людям получить знания и услуги, пользуясь цифровой средой.

И это не просто слова. Вот факты.

-Наиболее востребованной в оформлении в электронном виде оказалась услуга по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, - продолжает Яна Соболь. - Да, в Иркутской области 75% инвалидов, часто это люди еще и старшего возраста, используют компьютер и интернет, подавая необходимые документы в Фонд . Этим удобным способом пользуются и те, кто получил травму на производстве. Они подают заявления в электронном виде на компенсацию за самостоятельно приобретенные лекарства, технические средства реабилитации, санаторно –курортное лечение. Таких клиентов у нас 95%, то есть практически все.

«Круглый стол» в «Комсомольской правде» вела Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Круглый стол» в «Комсомольской правде» вела Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФФото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, отмечают в Фонде, очень важно, чтобы трудовые отношения были официальными и травма была оформлена по всем правилам, и связанная с производством. Иначе все расходы по лечению пациенту придется выплачивать за свой счет. А при своевременно и правильно оформленной производственной травме их берет на себя Фонд социального страхования. Программа восстановления под контролем реабилитационного менеджера дает человеку возможность гораздо быстрее вернуться к обычной жизни.

Но и на этом реабилитация не заканчивается. Ежегодно ФСС направляет пострадавших на производстве в санаторно-курортные учреждения.

- А с 2019 года список мероприятий пополнился еще одним - санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста за счет средств страховых взносов, - продолжила Яна Соболь. - Страхователь может направить на эти цели до 30 % этих средств. И уже в этом году 132 предприятия направили на отдых и лечение по этой программе 750 работников в санатории Приангарья и всей страны.

Передовые технологии в области охраны труда обсуждались на «Круглом столе» в «Комсомольской правде» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Передовые технологии в области охраны труда обсуждались на «Круглом столе» в «Комсомольской правде»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производственный травматизм

Несчастные случаи на производстве – под особым контролем Фонда социального страхования. Специалисты Фонда провели анализ ситуации в Иркутской области. Данные, наверняка, заинтересуют многих.

- Число случаев производственного травматизма на протяжении последних лет снижается. Если в 2015 году было 915 несчастных случаев, то в 2018 году – 746, - приводит цифры Яна Соболь. – Наиболее опасными остаются добыча руд и драгметаллов, геологоразведка, строительство. В этой сфере больше всего смертельных случаев. Число тяжелых последствий выше в строительстве, лесозаготовке. А легких - в медицинских организациях, при производстве летательных аппаратов.

Интересно, что в этом списке не на первом месте травмоопасные производства. Невысокий процент несчастных случаев отмечают на алюминиевых гигантах, угольных разрезах и в энергетике.

И причина этому есть. На этих предприятиях заботятся о том, чтобы до максимума снизить риски. Флагманами здесь выступают предприятия алюминиевой промышленности и энергетики.

Представители крупнейших предприятий этой сферы поделились опытом с собравшимися на круглом столе.

Работа без травм

Взаимная ответственность. Это фундамент «нулевого травматизма». От действий одного зависит благополучие всех, а от работы команды - безопасность каждого.

- На предприятии идет постоянный процесс подготовки персонала в области охраны труда, - рассказал Директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ПАО «РУСАЛ Братск» Александр Гавриленко. - Если обнаружатся опасные действия со стороны одного из работников, все подразделение направляется на обучение.

В каждом подразделении вывешены основные правила. На предприятии работает электронная система контроля состояния охраны труда. При этом в каждом отдельно взятом подразделении определяют опасные факторы, воздействие которых может угрожать травмой. И мелочей тут не бывает.

-К примеру, было обнаружено, что в одном из цехов травмоопасный проем перекрыт ненадежным металлическим листом, - продолжает он. - Было решено установить новую плиту с измененной конфигурацией. Проведена замена 148 плит. Общая сумма затрат — около 3 млн. рублей.

Никто не будет спорить с тем, что решающим при несчастном случае становится «человеческий фактор». А, значит, необходимо постоянное профобучение. Его, например, проходят и водители погрузчиков, и стропальщики. Для этого есть специальные тренажеры, моделирующие различные ситуации на рабочих местах.

Машинисты сегодня управляют мостовыми грузоподъемными кранами дистанционно, из отдельного кабинета, с помощью джойстика. А совсем недавно это была очень опасная профессия. Идет замена обрабатывающей дизельной техники на современные высокопроизводительные машины. И это не только плюс экологии, но и плюс здоровью операторов. А замена ламп на светодиодные светильники, в результате чего уровень освещенности вырос в 10 раз — не только на пользу здоровью работников, но и снижает риск травмы. И, конечно, на предприятии проводятся регулярные предсменные медосмотры, есть современная, хорошо оснащенная «Скорая».

Любая опасная ситуация подлежит расследованию

Новаторские подходы в профилактике производственного травматизма внедрены в АО «ЕвроСибЭнерго» и ПАО «Иркутскэнерго».

Были разработаны, а затем внедрены стандарты и регламенты выявления, информирования, расследования всех потенциально опасных действий персонала и опасных ситуаций с нарушением норм и требований охраны труда, которые привели, или потенциально могли бы привести к травмоопасным ситуациям.

Любой случай обращения в здравпункт, каждая микротравма и опасная ситуация, связанная с производством, подлежат расследованию. Информация по каждому случаю доводится до руководства компании. Меры принимаются немедленно. В недельный срок по результатам расследования формируются и отправляются оперативные сообщения для всех предприятий группы компаний АО «ЕвроСибЭнерго», с ними обязательно знакомится весь персонал, а рабочий день в каждом производственном цехе начинается с «пятиминутки безопасности».

- В рамках работы по охране труда разработан курс осознанной безопасности, введена должность специалиста по культуре безопасности, работники проходят обучение умению определять риски, предотвращать их, - рассказал директор Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Кровушкин.

Состояние охраны труда в производственных цехах оценивается по 11 параметрам, которые позволяют организовать мониторинг и оценить результаты в каждом подразделении. Передовикам вручается Кубок безопасности, предусмотрены квартальные премии. Ежегодно проводится конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда.

В перечень опасных внесены 267 видов работ, для которых разработаны карты пошаговых операций. Они обязательны при проведении инструктажа персонала.

На проходной предприятия установлена система алкотестирования, совмещенная с системой контроля-доступа, для оперативного персонала введена процедура предсменного медицинского осмотра.

ВАЖНО

Сегодня безопасность труда на производстве и снижение травматизма находятся под пристальным вниманием не только Фонда социального страхования и работодателей, но и исполнительной и законодательной власти. Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по реализации концепции «Нулевой травматизм» между ИРО ФСС, правительством региона, Законодательным собранием Иркутской области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Предусмотрены обмен аналитической и статистической информацией, совместные информационно-разъяснительные мероприятия, рассмотрение вопросов охраны здоровья на предприятиях и решение задач в рамках нацпроекта «Демография». «Внимание и поиск современных решений в сфере безопасности труда- это главная забота руководителя любого предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса и мы совместно с Фондом готовы тиражировать и поддерживать лучшее практики»-заверила участников круглого стола Председатель комитета по охране труда и промышленной безопасности Союза ТПП ВС Ольга Васеева

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
Для мамы - лучшие слова: поздравьте ее на страницах "Комсомолки"
В АО «Ангарскцемент» состоялась встреча с потребителями продукции
Команда КВН "Буряты" поборется за победу в Высшей лиге
Участника банды черных лесорубов из Иркутской области лишили свободы на 2 года и 2 месяца
Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры
В Иркутске поймали преступника, который грабил девушек на улицах города
Приставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентов
В Братске открывается новый горнолыжный сезон
Смартфон дешево через Интернет: попытка приобрести телефон обошлась жителю Ангарска в потерю 14 тысяч
Житель Бурятии взорвал гранату во время ссоры с женой
58 пианино доставят в Иркутскую область к новому году
Сделано в Санкт-Петербурге: выставка авторских фарфоровых кукол откроется в Иркутске
Менее 400 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Иркутской области
Саксофонист из Франции выступит в Иркутской филармонии
Погода на выходные, 16 и 17 ноября, в Иркутске: температура ниже нормы, но горожан этим не удивить
За пять лет на безнадзорных животных из бюджета Иркутской области выделили более 150 млн рублей
Только на телеканале ТИВИСИ: Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
Группу домушников поймали с поличным на месте преступления в Иркутске
Ольга Носенко приняла участие в слушаниях по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России
"Я растерялся": так свой побег с места смертельной аварии в Иркутской области объяснил водитель
В Иркутской области поддержат молодых специалистов
Транспортный налог в Иркутской области планируют снизить вдвое
РФФИ поддержал ученых ИГУ
В Иркутской области адвокат обманом выманил у иностранца 1 миллион рублей
Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов
Под стражу взят экс-гендиректор Агенства развития памятников Иркутска
"Светлая память тебе, Женя!": с продюсером фильма "Решала" прощаются в Бурятии
ИГУ предлагает бесплатное повышение квалификации
Более 400 хвостов омуля на 1,5 миллиона рублей изъяли полицейские на трассе Еланцы-Иркутск