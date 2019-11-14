Как сделать труд безопасным: опыт, которым стоит воспользоваться

«Фонд социального страхования» оказывает 18 государственных услуг, из них ровно половина направлены на улучшение качества жизни каждого из нас.

- Зачем внедряются электронные услуги? Чтобы человек мог получить их как можно быстрее, удобным способом, даже не выходя из своего дома, - отметила Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. - А в основе всего – цифровой профиль гражданина. Он даст возможность автоматизированного получения данных посредством «единого окна». Это станет не только основой для повышения эффективности бизнес-процессов, приведет к сокращению бумажного документооборота, но и поможет людям получить знания и услуги, пользуясь цифровой средой.

И это не просто слова. Вот факты.

-Наиболее востребованной в оформлении в электронном виде оказалась услуга по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, - продолжает Яна Соболь. - Да, в Иркутской области 75% инвалидов, часто это люди еще и старшего возраста, используют компьютер и интернет, подавая необходимые документы в Фонд . Этим удобным способом пользуются и те, кто получил травму на производстве. Они подают заявления в электронном виде на компенсацию за самостоятельно приобретенные лекарства, технические средства реабилитации, санаторно –курортное лечение. Таких клиентов у нас 95%, то есть практически все.

«Круглый стол» в «Комсомольской правде» вела Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФФото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, отмечают в Фонде, очень важно, чтобы трудовые отношения были официальными и травма была оформлена по всем правилам, и связанная с производством. Иначе все расходы по лечению пациенту придется выплачивать за свой счет. А при своевременно и правильно оформленной производственной травме их берет на себя Фонд социального страхования. Программа восстановления под контролем реабилитационного менеджера дает человеку возможность гораздо быстрее вернуться к обычной жизни.

Но и на этом реабилитация не заканчивается. Ежегодно ФСС направляет пострадавших на производстве в санаторно-курортные учреждения.

- А с 2019 года список мероприятий пополнился еще одним - санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста за счет средств страховых взносов, - продолжила Яна Соболь. - Страхователь может направить на эти цели до 30 % этих средств. И уже в этом году 132 предприятия направили на отдых и лечение по этой программе 750 работников в санатории Приангарья и всей страны.

Передовые технологии в области охраны труда обсуждались на «Круглом столе» в «Комсомольской правде»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производственный травматизм

Несчастные случаи на производстве – под особым контролем Фонда социального страхования. Специалисты Фонда провели анализ ситуации в Иркутской области. Данные, наверняка, заинтересуют многих.

- Число случаев производственного травматизма на протяжении последних лет снижается. Если в 2015 году было 915 несчастных случаев, то в 2018 году – 746, - приводит цифры Яна Соболь. – Наиболее опасными остаются добыча руд и драгметаллов, геологоразведка, строительство. В этой сфере больше всего смертельных случаев. Число тяжелых последствий выше в строительстве, лесозаготовке. А легких - в медицинских организациях, при производстве летательных аппаратов.

Интересно, что в этом списке не на первом месте травмоопасные производства. Невысокий процент несчастных случаев отмечают на алюминиевых гигантах, угольных разрезах и в энергетике.

И причина этому есть. На этих предприятиях заботятся о том, чтобы до максимума снизить риски. Флагманами здесь выступают предприятия алюминиевой промышленности и энергетики.

Представители крупнейших предприятий этой сферы поделились опытом с собравшимися на круглом столе.

Работа без травм

Взаимная ответственность. Это фундамент «нулевого травматизма». От действий одного зависит благополучие всех, а от работы команды - безопасность каждого.

- На предприятии идет постоянный процесс подготовки персонала в области охраны труда, - рассказал Директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ПАО «РУСАЛ Братск» Александр Гавриленко. - Если обнаружатся опасные действия со стороны одного из работников, все подразделение направляется на обучение.

В каждом подразделении вывешены основные правила. На предприятии работает электронная система контроля состояния охраны труда. При этом в каждом отдельно взятом подразделении определяют опасные факторы, воздействие которых может угрожать травмой. И мелочей тут не бывает.

-К примеру, было обнаружено, что в одном из цехов травмоопасный проем перекрыт ненадежным металлическим листом, - продолжает он. - Было решено установить новую плиту с измененной конфигурацией. Проведена замена 148 плит. Общая сумма затрат — около 3 млн. рублей.

Никто не будет спорить с тем, что решающим при несчастном случае становится «человеческий фактор». А, значит, необходимо постоянное профобучение. Его, например, проходят и водители погрузчиков, и стропальщики. Для этого есть специальные тренажеры, моделирующие различные ситуации на рабочих местах.

Машинисты сегодня управляют мостовыми грузоподъемными кранами дистанционно, из отдельного кабинета, с помощью джойстика. А совсем недавно это была очень опасная профессия. Идет замена обрабатывающей дизельной техники на современные высокопроизводительные машины. И это не только плюс экологии, но и плюс здоровью операторов. А замена ламп на светодиодные светильники, в результате чего уровень освещенности вырос в 10 раз — не только на пользу здоровью работников, но и снижает риск травмы. И, конечно, на предприятии проводятся регулярные предсменные медосмотры, есть современная, хорошо оснащенная «Скорая».

Любая опасная ситуация подлежит расследованию

Новаторские подходы в профилактике производственного травматизма внедрены в АО «ЕвроСибЭнерго» и ПАО «Иркутскэнерго».

Были разработаны, а затем внедрены стандарты и регламенты выявления, информирования, расследования всех потенциально опасных действий персонала и опасных ситуаций с нарушением норм и требований охраны труда, которые привели, или потенциально могли бы привести к травмоопасным ситуациям.

Любой случай обращения в здравпункт, каждая микротравма и опасная ситуация, связанная с производством, подлежат расследованию. Информация по каждому случаю доводится до руководства компании. Меры принимаются немедленно. В недельный срок по результатам расследования формируются и отправляются оперативные сообщения для всех предприятий группы компаний АО «ЕвроСибЭнерго», с ними обязательно знакомится весь персонал, а рабочий день в каждом производственном цехе начинается с «пятиминутки безопасности».

- В рамках работы по охране труда разработан курс осознанной безопасности, введена должность специалиста по культуре безопасности, работники проходят обучение умению определять риски, предотвращать их, - рассказал директор Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Кровушкин.

Состояние охраны труда в производственных цехах оценивается по 11 параметрам, которые позволяют организовать мониторинг и оценить результаты в каждом подразделении. Передовикам вручается Кубок безопасности, предусмотрены квартальные премии. Ежегодно проводится конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда.

В перечень опасных внесены 267 видов работ, для которых разработаны карты пошаговых операций. Они обязательны при проведении инструктажа персонала.

На проходной предприятия установлена система алкотестирования, совмещенная с системой контроля-доступа, для оперативного персонала введена процедура предсменного медицинского осмотра.

ВАЖНО

Сегодня безопасность труда на производстве и снижение травматизма находятся под пристальным вниманием не только Фонда социального страхования и работодателей, но и исполнительной и законодательной власти. Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по реализации концепции «Нулевой травматизм» между ИРО ФСС, правительством региона, Законодательным собранием Иркутской области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Предусмотрены обмен аналитической и статистической информацией, совместные информационно-разъяснительные мероприятия, рассмотрение вопросов охраны здоровья на предприятиях и решение задач в рамках нацпроекта «Демография». «Внимание и поиск современных решений в сфере безопасности труда- это главная забота руководителя любого предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса и мы совместно с Фондом готовы тиражировать и поддерживать лучшее практики»-заверила участников круглого стола Председатель комитета по охране труда и промышленной безопасности Союза ТПП ВС Ольга Васеева