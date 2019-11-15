Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил чиновницу за подпольный игровой салон

В Улан-Удэ по необычной причине лишилась своего поста глава комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасия Кузовлева. При этом глава столицы Бурятии Игорь Шутенков объявил об увольнении чиновницы на своей страничке в соцсети. Оказалось, градоначальник узнал о нелегальном игровом клубе, который работал в здании культурно-спортивного комплекса.

- Получил информацию про игровой клуб в культурно-спортивном комплексе, - написал Игорь Шутенков на своей странице. – Принял решение освободить от занимаемой должности директора МУП "КСК ЗММК" и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасию Кузовлеву. Теперь все помещения спортивного комплекса ждет проверка. Будем менять подход к распоряжению коммерческими площадями. В спортивном комплексе будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых.

Вскоре в соцсетях, на свое увольнение отреагировала и сама Анастасия Кузовлева. К слову, ее пост градоначальника немного удивил.

- Наблюдаю неприятный момент, - пишет Анастасия Кузовлева. - Социальные сети превращаются из механизма справедливого доведения информации в инструмент карательного унижения и попытку опорочить и задавить человека. И самое печальное, что этим инструментом пользуются те, чье призвание и задачи в городе совсем иные. Пост Игоря Юрьевича о моем увольнении в момент разлетелся по сети, когда никаких распоряжений по этому поводу не было принято. Как же так? Сначала вброс, а потом дело? Позволю себе не согласиться с такими методами.

После этого, Анастасия Кузовлева отметила, что сама напишет заявление об увольнении. Так и произошло. В администрации Улан-Удэ «КП-Иркутск» подтвердили, что Анастасия Кузовлева, а также директор культурно-спортивного комплекса подали заявления об увольнении по собственному желанию, которые уже подписаны.