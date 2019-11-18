Водитель маршрутки из Черемхова во время рейса задержал грабителя и сдал его полиции

Водитель маршрутного такси №2 из Черемхова Андрей Банин теперь вполне может претендовать на работу в патрульно-постовой службе города. Еще бы, ведь во время очередного своего рейса, развозя пассажиров, 36-летний сибиряк умудрился задержать грабителя, практически не отклоняясь от своего маршрута.

Дело было так. 10 ноября, Андрей с полным салоном пассажиров ехал по центральным улицам города. Отъезжая от очередной остановки водитель заметил, как на тротуаре неизвестный мужчина повалил женщину на снег, выхватил у нее сумку, и бросился наутек во дворы.

- Я нажал на газ и за ним, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Андрей Банин. – Пассажирам ничего не сказал, они сами в окно все увидели. Когда поравнялся с ним, остановился, выбежал из микроавтобуса, и схватил беглеца. Спрашиваю его: «Ты зачем грабишь, работать не пробовал?». А он в ответ: «Мол, не берут нигде». Даже сопротивляться не стал. Я посадил его в салон, закрыл дверь, довез пассажиров до ближайшей остановки, высадил, и повез грабителя в отдел полиции. Тот так и просидел смирно, не дергаясь.

Полицейские уже наградили Андрея Банина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Брать деньги за проезд с преступника, Андрей, конечно не стал. Тому и платить то нечем было. Оказалось, что как только он заметил погоню, тут же выбросил похищенную сумку. К слову, сыщики его уже ждали. Несколькими минутами ранее, женщина подала заявление о краже.

- Они очень удивились, когда я завел его в отделение, - продолжает Андрей. – Говорят, мол, оперативно ты сработал.

Оказалось, что задержанный ранее не был судим. Зачем ему понадобилось среди бела дня идти на преступление, пока загадка. Вскоре ему предстоит ответить за это на суде. А вот поступок водителя Андрея Банина полицейские уже отметили. На днях его наградили за неравнодушие, торжественно вручив благодарность и ценный подарок.

- Пересаживаться на полицейскую машину пока не собираюсь, - улыбается водитель. – Мне нравится моя работа. Что помогло задержать грабителя? Внимательность, мы всегда обязаны следить не только за обстановкой на дороге, но и на тротуарах, чтобы кто-нибудь не бросился под колеса.