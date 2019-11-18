30 миллионов рублей на конопле: иркутянка создала финансовую пирамиду и обманула более 40 человек

Целую финансовую пирамиду организовала жительница Иркутска, и обманув более 40 человек из 14(!) регионов страны, «заработала» около 30 миллионов рублей. Началось все с того, что предприимчивая женщина создала в соцсетях закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Участникам она предлагала делать вклады под высокие проценты, вплоть до 65% годовых. Правда, вкладчикам требовалось выполнить одно условие. Взнос нужно было делать на счет получателя платежа от его же имени. После этого, договор расторгался. Такая схема не позволяла обманутым защитить свои права в суде, поскольку у истца не было на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

Первым вкладчикам действительно выплачивались солидные проценты. Те, получая деньги, рассказывали о корпорации своим друзьям и писали хвалебные отзывы в комментариях, а также советовали ее свои друзьям и коллегам. Но в мае этого года сказка про легкие деньги закончилась. «Ромашка» объявила о приостановлении выплат. Оказалось, руководитель организации перепрофилировала бизнес на развитие текстильной отрасли. Она объявила о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. Привлекать инвесторов продолжила по той же схеме – с помощью соцсетей и мобильных приложений и даже рекламе в СМИ. На этот раз она пообещала прибыль от 20 до 40%.

- Выяснилось, что эта компания вообще не обладает необходимыми производственными мощностями, и ресурсами, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. – У них даже не было специалистов, способных эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

Теперь иркутянке предстоит отвечать за свои мошеннические схемы на скамье подсудимых. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суда женщина дожидается под домашним арестом.