Бросила в сугроб и ушла: сибирячка оставила 1,5-годовалую дочь умирать на морозе

Лежащую в сугробе 1,5-годовалую девочку ранним утром, выйдя на улицу, случайно заметила жительница бурятского поселка Новоильинск. Ребенок лежал, не двигаясь, при этом температура воздуха составляла около -20 градусов. Женщина уже подумала, что малышка мертва, но тут же заметила, что она еще дышит. Она подняла девочку и увезла в ближайший фельдшерский пункт, откуда ребенка с переохлаждением организма и с обморожением кистей и лица отправили в участковую больницу. Правда, через несколько часов ей стало хуже, и медики приняли решение, транспортировать пострадавшую в Детскую республиканскую клиническую больницу с помощью санавиации.

Вскоре выяснились и страшные подробности того, как девочка оказалась брошенной на морозе. Оказывается, еще накануне ее 30-летняя мать пошла в гости к подруге и взяла с собой маленькую дочь. В гостях она изрядно выпила алкоголя, а затем пьяная вернулась домой, но без дочери. Когда ее опрашивали следователи, женщина заявила, что якобы, оставила девочку у матери бывшего сожителя. Однако, местные жители этого не подтвердили.

- Не исключено, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронила дочь на улице, оставила ее в снегу и ушла. – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Врачи уверенно говорят, что, если бы ребенок оставался на морозе еще хотя бы полчаса, то погиб бы

Сейчас следователи, которые начали проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина горе-матери подтвердится, ей придется отвечать перед судом за оставление ребенка в опасности.