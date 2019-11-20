Летим в лето: Самые популярные маршруты для «зимовки» в теплых краях

Впереди долгие месяцы морозов, а до лета еще ой как далеко. Проверено: если в самый разгар холодов устроить себе отпуск где-нибудь на жарком пляже, зима покажется не такой длинной. А если еще и спланировать его самому, без помощи турфирм, то отдых окажется вдвойне интересней. Ведь в свой маршрут вы включите именно те места, которые давно мечтали увидеть. Улететь из Иркутска на лучшие курорты планеты можно прямыми рейсами S7 Airlines. Несколько часов в самолете — и вместо снега вы гуляете по тропическому пляжу. Мы подскажем вам лучшие маршруты для «зимовки» в теплых краях.

1. НЯЧАНГ

Температура воздуха зимой +27, воды - +25

Популярный курорт на побережье Вьетнама манит туристов белоснежными пляжами, голубым водами Южно-Китайского моря и демократичными ценами. Жилье в Нячанге недорогое и на любой вкус — от гостиниц до частных апартаментов (800-1500 рублей за двухместный номер в отеле категории три звезды). Развлечения и еда — тоже дешевые. Съев миску лапши с морепродуктами за 3 доллара (191 рубль) и запив свежевыжатым соком за доллар (63 рубля), можно отправиться на экскурсию по южным островам Мун и Там за 7 долларов с человека (440 рублей). На этих островах расположены красивейшие природные заповедники с коралловыми рифами — рай для любителей снорклинга и дайвинга. Еще одно популярное место, до которого из Нячанга плавают на катере - остров обезьян Хон-Лао. За мартышками здесь наблюдают в джунглях, в их естественной среде обитания.

Но не только пляжами славится Нячанг: когда-то на этих землях располагалось древнее королевство Чампа. Если взобраться на гору Ку-Лао (с нее открывается захватывающий вид на город), вашему взору предстанут башни По Нагар. Им более тысячи лет!

Обогатившись новыми впечатлениями, утомленные солнцем курортники погружаются в ночную жизнь. А она здесь кипит! Ценник в барах примерно такой: пиво (банка 0,33) — 60 рублей, алкогольные коктейли — 178-250 рублей, бутылка местного вина Vang Dalat — 350 рублей.

Виза: не нужна, если летите на срок до 15 дней.

Как лететь: прямыми рейсами S7 Airlines из Иркутска в Нячанг по четвергам и воскресеньям.

Нячанг

2. ПХУКЕТ

Температура воздуха зимой +31, воды - +28

Визитная карточка Пхукета — три десятка пляжей с белым песком и чистейшей водой. Остров богат на развлечения: здесь не придется скучать ни молодым тусовщикам (привет, ночные клубы и дискотеки!), ни семьям с детьми — для них построили аквапарк Splash Jungle, зоопарк и морской аквариум. Поводов слиться с экзотической природой найдется немало: фермы слонов, крокодилов и орхидей, экскурсии на водопады — знай успевай распределять дни, чтобы все успеть. Любители погрузиться в глубины истории и культуры тоже не разочаруются. На Пхукете расположены древние храмы, главный из которых — Храм большого Будды.

На Пхукете недорогой шопинг (стоит присмотреться к ювелирным украшениям, косметике и изделиям из кожи экзотических животных) и еда. Вдоволь поесть морепродуктов можно на рыбном рынке Равай (Rawai Seafood Market). Набираешь свежайших, только что из моря, лобстеров, крабов, креветок и осьминогов — и несешь в расположенные тут же на рынке кафешки. За символическую плату вам их приготовят и подадут на стол. А вы пока освежитесь баночкой местного пива Chang (0,6 литра – 49 бат или 105 рублей).

Виза: не нужна, если летите на срок до 30 дней.

Как лететь: прямыми рейсами S7 Airlines из Иркутска на Пхукет по понедельникам и четвергам.

3. БАНГКОК

Температура воздуха зимой +32, воды +27

В столицу Таиланда стоит прилететь на несколько дней. Побродить по экзотическим улочкам, посмотреть, как торговцы фруктами ловко разделывают манго и джекфрут на лучшем в городе рынке Khlong Toey, покататься на узкой лодке по извилистым каналам и полюбоваться на золотые пагоды Королевского дворца. А потом сесть на паром и уплыть подальше от цивилизации на тихие острова — Ко Чанг или Самет.

Чанг — второй по величине остров Таиланда. И самый зеленый: километры пляжей тянутся вдоль пальмовых рощ и джунглей. Горы, пещеры, водопады — природа здесь сохранилась в первозданном виде. Это то место, куда стремятся все, кто предпочитает уединенный отдых и не любит переполненные пляжи.

Самет по сравнению с Ко Чангом остров-крошка. Но он тоже идеально подходит для релакса. На острове один-единственный населенный пункт — рыболовецкая деревушка, так что многолюдным его точно не назовешь. Зачем туристы еду сюда? За белоснежными пляжами как из рекламы Баунти. Самет входит в состав нацпарка, и за пребывание на нем берется курортный сбор.

Виза: не нужна, если летите на срок до 30 дней.

Как лететь: прямыми рейсами S7 Airlines из Иркутска в Бангкок. В декабре, январе, феврале и марте вылеты ежедневно.

Бангкок

4. ГОНКОНГ

Температура воздуха зимой +20, воды +18

В январе здесь не сезон — но это же по местным меркам! Ну какую русскую душу испугают «холода» в плюс 20 градусов? Местные пляжи пустеют, но в Гонконг, в принципе, и едут не за пляжным отдыхом. Небоскребы, потрясающий шопинг, красивейшая набережная вдоль берега моря, по которому снуют традиционные деревянные лодки-джонки под алыми парусами, и неповторимый китайский колорит — все это стоит увидеть своими глазами.

Можно сесть на паром и на денек сплавать в Макао — бывшую португальскую колонию, ныне превратившуюся в главную игорную зону Китая. Гуляя по ее столице Аомыню, представляешь себя одновременно и в Лиссабоне, и в Лас-Вегасе. Обязательно загляните в роскошные казино — если не поиграть, то хотя бы понаблюдать за процессом со стороны.

Виза: не нужна, если летите на срок до 14 дней.

Как лететь: прямыми рейсами S7 Airlines из Иркутска в Гонконг по средам и субботам.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

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Отели и апартаменты можно забронировать на сайте S7 Airlines, в этом случае за проживание вы получите мили S7 Priority, которые в будущем можно будет потратить на новое путешествие илидополнительные услуги в полете..

Совет: жить в апартаментах всегда выгоднее, чем в отеле — цена на них, как правило, ниже. К тому же большинство апартаментов располагают собственной кухне или кухонным уголком: вы сможете покупать продукты в супермаркетах и готовить сами, экономя на ресторанах.