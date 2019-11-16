Совет от Дзюбы и автограф Головина: мальчик из Саянска переписывается с футболистами сборной России

Если вы думаете, что получить автограф звезд сборной России по футболу можно только поймав их около стадиона после очередного матча, то сильно ошибаетесь. 13-летний мальчишка из Саянска Матвей Бабашко несмотря на то, что ни разу не был на играх национальной команды, уже получил росписи и даже пожелания от главных лидеров нашей дружины.

Все дело в том, что у сибирского парнишки, который сам уже два года серьезно занимается футболом, есть необычное хобби. Почти каждый вечер, сделав уроки, Матвей, вырывает из тетрадки двойной листок, берет ручку, и по старинке, от руки пишет письма, нет не Деду Морозу, а самим футболистам сборной России. На днях, юный сибиряк прославился на всю страну после того, как видеооператор сборной снял момент, как один из лучших футболистов страны, полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин читает письмо от Матвея прямо в самолете, перед вылетом команды на игру отборочного этапа чемпионата Европы 2020 против Бельгии, которая пройдет 17 ноября.

Полузащитник сборной России Александр Головин читает письмо от Матвея в самолете. Фото: официальный канал сборной России по футболу в Ютуб.

- Смотри, какие хорошие слова, - говорит Александру Головину за кадром кто-то из сотрудников сборной. – Парень пишет, как он тебя любит. Даже твою фотку для автографа отправил. Подпиши ее и я отправлю ему в ответ.

- Это письмо я отправил еще в октябре после матча с Кипром, который наши выиграли 5:0, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Матвей Бабашко. – В нем я поблагодарил Александра за игру. Написал, чтобы не расстраивался, что ему не засчитали гол, и добавил, что он лучший полузащитник России! Я считаю именно так!

Александр Головин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автограф Головина Матвею придет дней через 10. Именно столько месяц назад ему доставляли роспись от самого популярного на сегодня российского футболиста Артема Дзюбы. Форварду питерского «Зенита», которого знает даже бабушка Матвея, паренек отправлял письмо в начале осени.

- И он ответил! - восклицает Матвей. – Не только подписал фото, но и оставил пожелание: «Будь лучшим во всем».

Конверт с письмом Матвея Александру Головину. Фото: официальный канал сборной России по футболу в Ютуб.

По словам мальчика, никаких проблем, чтобы начать переписку с футболистами сборной на самом деле нет. Написав текст на листочке и распечатав фотографию любимого игрока, Матвей уносит письмо на почту и отправляет на адрес, указанный на официальном сайте Российского футбольного союза. Оттуда конверты со всей страны передают сотрудникам пресс-службы национальной команды, и уже те показывают их футболистам. С Артемом Дзюбой и Александром Головиным Матвей уже пообщался заочно, теперь у него есть мечта получить автограф вратаря Игоря Акинфеева.

- Фото уже подготовил, буду отправлять на сайт ЦСКА, так как за сборную Игорь уже не играет, - говорит Матвей. – Я ведь сам вратарь, и хочу играть как Акинфеев. Правда, признаюсь, что любимый футболист у меня все же Артем Дзюба. Кстати, я ведь общался с ветеранами московского «Спартака», когда они приезжали к нам в город.

Матвей Бабашко уже два года занимается футболом. Фото: личный архив Матвея Бабашко.

А еще Матвей Бабашко замахнулся на самого короля! Нет, не на Филиппа Киркорова, а на короля футбола, величайшего бразильца Пеле.

- Нашел адрес в Интернете, куда ему можно написать, сочинил текст, прогнал его через переводчик на португальский, и отправил, - говорит мальчик. – Надеюсь, ответит. Кстати, звездным артистам я тоже пишу. Это вообще теперь мое хобби. Увидел где-то что так можно, и решил коллекционировать автографы знаменитостей. Прошу ли что-то у них? Нет, только их роспись.

Есть у мальчишки и любимые команды. В России он болеет за питерский «Зенит» с Дзюбой во главе, а в Европе следит за игрой испанской «Барселоны», за которую выступает еще один великий футболист Лионель Месси. До их высот, юному спортсмену из Саянска еще далеко. Пока же Матвей обещает следовать совету Артема Дзюбы, усердно тренироваться, чтобы однажды сыграть за сборную России, как его кумиры.