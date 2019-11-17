Налог на квартиры в Иркутске в 2020 году: какие ставки, где узнать, во что оценили жилье и как эту оценку оспорить

Итак, иркутяне вслед за всеми регионами страны с 1 января 2020 года переходят на кадастровую систему расчета налога на недвижимость. Сейчас за жилье владельцы квартир платят по инвентаризационной стоимости, и она значительно ниже. Как изменится плата за владение жильем собственников квартир?

- Сами собственники ощутят изменения только через год, в 2021 году, когда получат уведомления за 2020 год, - поясняют в УФНС по Иркутской области. – Точно можно сказать, что рост не будет значительным. Все последние несколько лет сумма налога понемногу возрастала, потому что рос и применяемый при его расчете специальный коэффициент. Так будет, кстати, и в наступающем году.

Объясняем: при расчете налога применяется коэффициент-дефлятор, который каждый год устанавливается приказами Минэкономразвития России. На 2016 год коэффициент-дефлятор составлял 1,329; на 2017 год - 1,425 (налоги уплачиваются за предыдущий год); на 2018 год - 1,481, а на 2019-й - 1,518. Таким образом, инвентаризационная стоимость имущества в 2020 году увеличится на 2,5%.

Разбираемся в том, какой налог на квартиру будут платить жители Иркутска в 2020 и 2021 году и можно ли уменьшить свой платеж.

Если имеете право на льготу, заявите об этом

Хозяева квартир в Иркутске каждый год недовольны: цифры по платежам, хоть и медленно, но растут. Что нас ждет в ближайшем будущем?

- Согласно результатам оценки, средняя кадастровая стоимость квадратного метра в квартирах Иркутска составляет 32 тыс. рублей, Ангарского городского округа – 16,7 тыс. рублей, Братска - 15 тыс. рублей, - сообщила на пресс-конференции начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Примерный расчет налога по новой схеме ( ставки еще не установлены)Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В большинстве случаев сумма налогов повышается.

- Посмотрите данные на сайте Росреестра, - советует Надежда Астраханцева. – Если вы видите, что кадастровая стоимость выше рыночной, помните: у вас есть право ее оспорить. Сделать это можно через суд или комиссию по рассмотрению споров, которая создана при Управлении Росреестра Иркутской области. Комиссией по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрено за 5 лет более 6000 заявлений, в половине случаев оценка была уменьшена.

Поэтому если вы понимаете, что сумма платежа будет очень большой, лучше попытаться пересмотреть ее сейчас, обратившись в Росреестр. Что это меняет? Рассмотрим на конкретном примере.

КОШЕЛЕК

2020 год

Трехкомнатная квартира, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Советская.

60 м2, 4-этажный кирпичный дом, 1971 г/п.

Инвентаризационная стоимость - 750 тыс. рублей.

Кадастровая стоимость – 2,5 млн рублей.

Налог на квартиру за 2019 год: 750 000 х 1,518 х 0,31 (ставка налога при стоимости до 1 млн рублей) = 3529 рублей.

2021 год

Новый налог на квартиру за 2020 год

1. Сначала делаем вычет - кадастровая стоимость 20 квадратов (полагается всем по закону). Это 833 тыс. рублей.

2. Налог на квартиру: 1 667 000 х 0,3 = 5001 рубль.

(Мы рассчитывали примерный налог исходя из того, что у квартиры один собственник, не имеющий льгот).

КТО ВЫИГРАЕТ

Семьи с детьми ( получат вычеты). Владельцы новостроек, сданных после 2013 года. Инвентаризационную стоимость квартир в таких домах не устанавливали и собственники платили сразу по кадастровой. Но при этом пользоваться правом вычета 20 квадратов уменьшенной налоговой ставкой они не могли. После введения расчетов по кадастровой стоимости для всего города, изменятся и правила. Платежи резко упадут. (подробности)

КТО ПРОИГРАЕТ

Трудновато придется тем, кто зарабатывает на сдаче жилья в аренду. Сейчас их не просто вычислят, как «двухквартирников», но и велят заплатить за все имеющиеся метры.( подробности)

.ВАЖНО

1) Еще неизвестно, какие будут правительством региона установлены налоговые ставки.

2) Кроме того, на переходный период действуют понижающие коэффициенты. В первый год применения расчетов по кадастру - 0,2 к разнице в стоимости..

СПРАВКА «КП»

Подробную информацию о применяемых в различных территориях Иркутской области ставках и льготах по налогу на имущество физических лиц можно узнать на сайте ФНС России с помощью онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на льготу по налогу в Иркутске

По земельному налогу:

- Герои СССР и РФ;

- полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 01.01.2004 г.;

- инвалиды детства;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также боевых действий;

- лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся воздействию радиации;

- налогоплательщики, являющиеся почетными гражданами города Иркутска.

По налогу на имущество:

- пенсионеры;

- Герои СССР и РФ;

- полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды I и II групп;

- инвалиды с детства;

- участники Великой Отечественной войн, других боевых операций;

- лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся воздействию радиации;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- владельцы жилого строения жилой площадью до 50 м2 и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 м2, расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях.

Внимание! Налоговые льготы носят заявительный характер. Это значит, что автоматически вам скидку по налогам никто не сделает. Для этого надо заявить о своем праве, придя в налоговую инспекцию.