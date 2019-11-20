Примчал по повестке: олень пытался попасть в военкомат Братска

То, что косить от армии уже не модно, ни для кого не секрет. В Братске, например в этот осенний призыв, который сейчас в самом разгаре, провести год в сапогах решил даже…олень. На днях местные жители сняли на видео, как самец, судя по всему, сам вышедший из леса, забежал в город, и направился ни куда-нибудь, а прямо к военному комиссариату. Там рогатый призывник спокойно «припарковался» прямо около крыльца и стоял, не двигаясь несколько минут, смотря в окна и на сотрудников военкомата, словно, намекая им: «Возьмите меня, я готов отдать долг Родине!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744859" frameborder="0"></iframe> Олень пытался попасть в военкомат Братска.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Но проводить животное на медкомиссию, а затем отправлять на сборный пункт никто не стал. Как ни старался олень жалобно смотреть на людей в форме, рассматривать его в качестве военнослужащего люди в форме не собирались. Оно и понятно, строевой подготовке его вряд ли научишь. Что говорить, на рогатого ведь даже головной убор не налезет. А без него в армии и воинского приветствия старшему по званию не сделаешь. Так что суждено ему и дальше оставаться гражданским. Зато животное повеселило пользователей соцсетей. Всего за два часа, ролик, опубликованный в группе «Инцидент Иркутск» набрал уже почти 4 тысячи просмотров.

- Вот это патриотизм, наверное, по повестке примчал, - оставляют комментарии подписчики. – 18 лет стукнуло, и он сразу прибежал. Будет годен без всяких вариантов!

Куда отправился олень после того, как его не взяли в армию, загадка. Может обратно в лес, а может, откосив от службы, он решит попроситься в университет?