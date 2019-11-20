Утонул, спасая друга: 6-летний мальчик провалился в полынью на озере в Бурятии

Страшная трагедия разыгралась вечером, 19 ноября в бурятском Гусиноозерске. Там, на озере Гусиное в полынью провалился 6-летний мальчик. Его тело подняли со дна через 1,5 часа. К этому моменту выяснились все подробности гибели ребенка. Оказывается, мальчишка, пожертвовав своей жизнью, геройски спас своего друга.

При этом на льду озера, погибший мальчик и его друг первоклассник, в тот роковой вечер вообще не должны были оказаться. Родители отпустили их погулять во дворе дома. Но дети, ничего не сказав взрослым, отправились на самую окраину города, к Гусиному озеру. На нем, всего несколько дней назад появилась ледовая корка, но окрепнуть полностью лед еще не успел. Мальчики, этого не знали, и начали бродить по нему. Отойдя от берега на 200 метров, под ногами ребятишек все затрещало, образовалась трещина, еще секунда и старший приятель провалился в ледяную воду. Младший парнишка тут же бросился на помощь. Он успел вытолкнуть друга из полыньи, но сам не смог выбраться на твердую поверхность и ушел под воду.

Спасенный мальчик в панике побежал к берегу. Там его увидел ехавший вдоль озера на машине местный житель. Мужчина посадил ребенка в салон, отогрел, вызвал полицейских, и отвез мальчика домой. После этого он вернулся к месту трагедии, чтобы помочь спасателям, но было уже поздно. К расследованию всех причин произошедшего уже подключились следователи.

- Начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – В школы города мы направим письмо, в котором потребуем, чтобы руководство и учителя разъяснили ученикам, что выходить на лед крайне опасно.