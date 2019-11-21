Задержали на маршруте с полным салоном пассажиров: водителя-наркомана за рулем автобуса №90 поймали в Иркутске

Очередной рейс мог закончиться трагедией для иркутских пассажиров одного из автобусов, следующего по маршруту №90. Сначала этот самый автобус попал на камеры видеорегистраторов. На кадрах видно, как на улице Советская, его водитель проехал на красный сигнал светофора, а затем, перестраиваясь в другой ряд, не включил поворотник. Инспекторы ГИБДД задержали 36-летнего нарушителя на остановке, в районе аэропорта. Выяснилось, что неправильное перестроение, далеко не самое страшное его нарушение. Водитель, который перевозил полный салон пассажиров, сел за руль в наркотическом опьянении.

- В кабине его автобуса полицейские нашли подозрительный сверток с веществом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Эксперты выяснили, что это были наркотики растительного происхождения.

Зато отпираться от употребления наркотиков, не стал. На прямой вопрос, употреблял ли он что-то перед выходом в рейс, мужчина спокойно ответил утвердительно, мол, было дело. Правда, от процедуры освидетельствования отказался. Но и это еще не все. Выяснилось, что водитель вообще не имел права садиться за руль, так как в декабре 2018 года его лишили водительского удостоверения на 1,5 года.

- Я об этом даже не знал, - вымолвил он инспектору. – Только сейчас выяснил.

После этого, на злостного нарушителя правил дорожного движения составили 5 административных протоколов и доставили в отдел. А вот за наркотики, в отношении него заведено уже уголовное дело. Кроме того, ему еще предстоит ответить за повторное управление автомобиля в пьяном виде. Пока же его автобус поставили на штрафплощадку.

Не избежать проверки и начальнику транспортной организации. Уже выясняется, как такой нарушитель мог быть допущен на выход на линию.