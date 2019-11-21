2019-11-21T07:41:02+03:00
Происшествия

Задержали на маршруте с полным салоном пассажиров: водителя-наркомана за рулем автобуса №90 поймали в Иркутске

Выяснилось, что у нарушителя даже не было водительских прав
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Задержали на маршруте с полным салоном пассажиров: водителя-наркомана за рулем автобуса №90 поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Задержали на маршруте с полным салоном пассажиров: водителя-наркомана за рулем автобуса №90 поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Очередной рейс мог закончиться трагедией для иркутских пассажиров одного из автобусов, следующего по маршруту №90. Сначала этот самый автобус попал на камеры видеорегистраторов. На кадрах видно, как на улице Советская, его водитель проехал на красный сигнал светофора, а затем, перестраиваясь в другой ряд, не включил поворотник. Инспекторы ГИБДД задержали 36-летнего нарушителя на остановке, в районе аэропорта. Выяснилось, что неправильное перестроение, далеко не самое страшное его нарушение. Водитель, который перевозил полный салон пассажиров, сел за руль в наркотическом опьянении.

- В кабине его автобуса полицейские нашли подозрительный сверток с веществом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Эксперты выяснили, что это были наркотики растительного происхождения.

Зато отпираться от употребления наркотиков, не стал. На прямой вопрос, употреблял ли он что-то перед выходом в рейс, мужчина спокойно ответил утвердительно, мол, было дело. Правда, от процедуры освидетельствования отказался. Но и это еще не все. Выяснилось, что водитель вообще не имел права садиться за руль, так как в декабре 2018 года его лишили водительского удостоверения на 1,5 года.

- Я об этом даже не знал, - вымолвил он инспектору. – Только сейчас выяснил.

После этого, на злостного нарушителя правил дорожного движения составили 5 административных протоколов и доставили в отдел. А вот за наркотики, в отношении него заведено уже уголовное дело. Кроме того, ему еще предстоит ответить за повторное управление автомобиля в пьяном виде. Пока же его автобус поставили на штрафплощадку.

Не избежать проверки и начальнику транспортной организации. Уже выясняется, как такой нарушитель мог быть допущен на выход на линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рассказывала подругам-школьницам, каково быть замужем: следователи разбираются в обстоятельствах женитьбы "имама" с 13-летней девочкой
По заверениям адвоката подростка, экспертиза не показала наличие интимной связи между его клиенткой и ее "супругом". По факту заключенного мусульманского брака было возбуждено два уголовных дела
Новости 24
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты
В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле
Сотрудники полиции задержали грабителя, устроившего погоню по улицам Иркутска
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России
«Заберите коршуна»: раненую птицу спасли неравнодушные иркутяне
Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС
Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер
Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя
На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей
Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными
Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков
В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
В Иркутской области выбрали верный способ оплаты за вывоз мусора
Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске
Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок