За взятку более 1 миллиона рублей задержан начальник уголовного розыска одного из отделов иркутского МВД

В Иркутске за взятку в особо крупном размере задержан начальник уголовного розыска одного из отделов МВД. Наручники на руках высокопоставленного полицейского захлопнулись 20 ноября. По версии следователей, он лично получил крупную сумму денег в качестве взятки. Какую, пока не называют. Но судя по статье УК РФ, взятки в особо крупном размере превышают 1 миллион рублей.

- По материалам МВД и УФСБ Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, задержанный полицейский уже лишился своей должности. Как добавили в областном МВД, после проведенной служебной проверки его уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Все подробности этого преступления, выясняются.