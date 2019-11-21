2019-11-21T10:52:08+03:00
Происшествия

За взятку более 1 миллиона рублей задержан начальник уголовного розыска одного из отделов иркутского МВД

Высокопоставленного полицейского уже уволили из органов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За крупную взятку задержан начальник одного из иркутских отделов уголовного розыска МВДЗа крупную взятку задержан начальник одного из иркутских отделов уголовного розыска МВДФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Иркутске за взятку в особо крупном размере задержан начальник уголовного розыска одного из отделов МВД. Наручники на руках высокопоставленного полицейского захлопнулись 20 ноября. По версии следователей, он лично получил крупную сумму денег в качестве взятки. Какую, пока не называют. Но судя по статье УК РФ, взятки в особо крупном размере превышают 1 миллион рублей.

- По материалам МВД и УФСБ Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, задержанный полицейский уже лишился своей должности. Как добавили в областном МВД, после проведенной служебной проверки его уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Все подробности этого преступления, выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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