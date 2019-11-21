2019-11-21T14:35:55+03:00
Дом. Семья

"Еловые ветки и сено им подавали, а они берлогу строили": как медведей в Сибири спать укладывали

Оказывается, даже в клетке Топтыгины предпочитают жить, "как в лесу"
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Еловые ветки и сено им подавали, а они берлогу строили": как медведей в Сибири спать укладывали."Еловые ветки и сено им подавали, а они берлогу строили": как медведей в Сибири спать укладывали.
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Рабочий с вилами кидает в клетку еловый лапник и сено. А медведь знай грабастает все это в одну кучу. Строит внутри клетки себе берлогу.

Так укладывали спать медведей сотрудники иркутского питомника "К9". Когда-то он занимался только судьбами собак, сегодня там живут и хозяева тайги со сложной, даже по человеческим меркам, судьбой. С наступлением морозов они дают понять окружающему миру - все, братцы, пора и честь знать. В берлогу!

-Это еще неделю назад было очевидно, - говорит директор питомника "К9" Вячеслав Славин. -Они стали просыпаться только в обед, медленно бродить по вольеру, откровенно клевать носом. Особенно наше "старшее поколение", которое живет в одной клетке - Ася, артистка из фильма "Особенности национальной охоты" и красавец Миша. Оба они уже порядком в годах, им за 25 лет. А вот наш молодой косолапый, Проша, живет отдельно. Иначе он им покоя бы не дал.

А то! Энергии у Проши не занимать. Ася и Миша уже построили берлогу и буквально тут же начали мирно посапывать, планируя проснуться только в апреле, когда в Иркутск придет весна. А Проша еще размышлял, может, стоит пободрствовать, ворочался. Хотя, конечно, сон и его сморил в конце концов.

- А нам еще предстоит сделать медвежьи берлоги самыми настоящими, - говорит Вячеслав Славин. -Вот снег выпал, мы с помощью бобкэта -погрузчика засыплем клетки сверху снегом. Чтоб как в тайге. Это и для тепла, и для шумоизоляции. Пусть спят и пусть снятся им хорошие сны.

k9irkk9irk
Мишки-толстяки, которым в К-9 сообща построили берлогу, залегли в спячку
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ИСТОЧНИК KP.RU

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