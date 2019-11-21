Иркутские автолюбители штурмуют наркодиспансер, чтобы получить медсправки по старой цене

- Как хорошо, что я успел сдать все анализы и получить эти справки, - так рассуждают сейчас те иркутские автолюбители, кто успел получить, либо заменить водительские удостоверения в октябре или в начале ноября. Еще бы, ведь они серьезно сэкономили свой бюджет и время! Дело в том, что уже 22 ноября, в стране вступает в силу Приказ Минздрава о новом прохождении медосмотра для получения водительских прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745190" frameborder="0"></iframe> Иркутяне выстроились в очереди, чтобы получить справки на водительское удостоверения по старым ценам.Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь автомобилисту, чтобы доказать, что он не наркоман и не алкоголик, не получится сделать справки за один день.Одной проверкой состоите вы на учете или нет, уже не отделаешься!Придется сдавать обязательные анализы. Конечно, не бесплатные.Таким образомполный пакет документов с 22 ноября возрастет в несколько раз – с 250-300 рублей до 5 тысяч рублей. Поэтому, неудивительно, что 21-го числа в иркутском психоневрологическом диспансере очереди скопились с самого утра. Чтобы попасть в окошечко регистратуры около 15-20 иркутян стояли змейкой от самой входной двери.

- Я буквально вчера узнала о повышении цены из новостей в интернете, - говорит иркутянка Анна Зыкова, которая только что заняла самое крайнее место в очереди. – Мне как раз права менять, нужна справка. Поэтому сразу бегом в диспансер!

Иркутянка Анна Зыкова случайно узнала о новых правилах получения справок в новостях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И такие истории почти у всех автомобилистов.

- Специально отпросился с работы, - говорит еще один автолюбитель из очереди Федор. – Сам виноват, знал ведь, что давно надо было подготовить справки, но тянул резину. В итоге, сейчас меня записали только на 4 декабря. За психолога я оплатил еще по старой схеме - 300 рублей. Хотел сразу и нарколога оплатить, но у меня не приняли деньги. Сказали, что в день приема все равно придется доплачивать по новой схеме. Так что даже не знаю, во сколько в итоге мне обойдется замена прав.

Федор специально отпросился с работы, чтобы записаться на приемФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а теперь поясним, какие анализы теперь приедетсясдавать. Здесь все просто. В первую очередь - это кровь. Ее должны проверить на CDT(карбогидрат-дефицитного трансферрина). Это биомаркер, который сигналит о хроническом алкоголизме. При этом вам придется подождать, так как результаты будут готовы через 3 дня. Ну и конечно моча. По ней медики определят, не употребляете ли вы наркотики. Напомним, ранее такие анализы назначались только тем, у кого подозревали зависимость. А «тестирование станет эффективной мерой профилактики ДТП», - поясняют в Минздраве. Мол, теперь одним «трезвым» днем не отделаешься, анализы покажут все!

Очереди автолюбители занимали с момента открытия.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По новым правилам такой тест придется в обязательном порядке проходить всем, кто хочет сесть за руль впервые или вернуть свои водительские права после лишения.

Связаны такие ужесточения правил получения водительских удостоверений с печальной статистикой ГИБДД. Наибольшее количество аварий на дорогах происходят как раз по вине водителей, которые садятся за руль пьяными, либо под наркотиками. Но, по мнению некоторых иркутян, такая мера в борьбе с нарушителями вряд ли поможет.

- Считаю, ничего не изменится, - заключает еще один иркутский автолюбитель, сидящий в очереди, и задается вопросом. - Ладно, анализы сдавать заставили. Но, зачем цену за справки повышать?

КОШЕЛЕК

Сколько будут стоить справки с 22 ноября 2019 г. в Иркутске?

Осмотр врачом-психиатром – наркологом для получения медицинского заключения о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к управлению машиной - 300 руб.

осмотр врачом-психиатром - 300 руб

определение наличия психоактивных веществ в моче - 1400 руб

определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (СDТ) в сыворотке крови - 3340 руб

ИТОГО: 5 340 руб