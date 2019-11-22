Школьница из Ангарска складывает числа в уме с помощью музыки

- У меня уникальная звуковая память, - рассказывает 13-летняя ангарчанка Юлия Кузнецова. И вправду, на телешоу «Удивительные люди» юная сибирячка поразила всю страну, посчитав... звуки! Ну, в буквальном смысле! Представьте картину: в студии оркестр исполняет красивую мелодию, зрители наслаждаются ей, но не Юля! Школьница услышала в композиции зашифрованный математический пример и в уме уже высчитывает правильный ответ. И то, что в условиях задачи и в ее решении не ошиблась, подтверждают экран за спиной сибирячки. Но как?! Как в музыке можно услышать цифры?

- Юля занимается ментальной арифметикой, и на занятиях ей предложили освоить новейшую технику, - рассказывает мама юной ангарчанки Ольга Кузнецова. - Ее создатели подобрали для простых цифр от 1 до 9 со знаком «плюс» или «минус» особенные ноты и тональности. Юлия запомнила все эти звуки, научилась их отличать и быстро решать длинные примеры.

Ее преподаватель из школы ментальной арифметики Наталья Баталова говорит, что освоить технику способен далеко не каждый.

- Считать звуки умеют еще пара ребят из Нижнего Новгорода и Украины, но Юлия делает это быстрее всех в мире! – уверяет Наталья. – Это подтверждают специальные конкурсы, где она всегда побеждает.

Преподаватель, не раздумывая, отправила заявку на участие девочки в шоу «Удивительные люди» - кстати, уже второй раз подряд. Детей, которые посещают курсы ментальной арифметики, немало. Но подсчет звуков в уме отборочная комиссия, конечно, не смогла пропустить.

И вот Юля на шоу! Она так бойко складывала и вычитала цифры от 1 до 9, зашифрованные в мелодии, что покорила жюри и зрителей.

- Дочь прошла в финал телепередачи, это высокая оценка ее способностей, - радуется Ольга Кузнецова. - Жаль, что в шоу не показали более сложный номер. Юля хотела сразить жюри наповал: считать звуки и параллельно решать примеры с трехзначными числами, которые показывают на экране. Два подсчета в уме сразу, представляете!

Что помогло сибирячке овладеть сложнейшей техникой? Музыка! Юля выросла в творческой семье: ее мама владеет домрой и преподает в «музыкалке», а папа на досуге играет на баяне в местном доме культуры. Неудивительно, что и дочка увлекается музыкой. Как и мама, она полюбила домру. Теперь Юлия уверенно побеждает на всероссийских и международных конкурсах, готовится к Дельфийским играм и грезит о большой сцене.

- Я мечтаю стать первой домрой мира и давать концерты в Карнеги-холле, - твердо говорит Юлия Кузнецова.

Достичь цели ей как раз помогает ментальная арифметика. Девочка рассказывает, что благодаря занятиям она лучше запоминает ноты и становится усидчивее. Хотя, казалось бы, куда еще больше? Ведь Юля успевает во всем.

- Дочка учится в лицее, практически на одни пятерки, - говорит ее мама. – Каждый день занимается музыкой, ментальной арифметикой, а еще спортом - плаванием.

МНЕНИЕ «ЗА»

Наталья БАТАЛОВА, тренер-преподаватель школы ментальной арифметики

Занятия раскрывают таланты

- Смысл ментальной арифметики не в том, чтобы научить считать, как в математике. Эта японская методика позволяет решать примеры образно. Получается, что у детей в этот момент задействовано не левое полушарие мозга, которое отвечает за логику и размышления, а правое – творческое. Именно поэтому ребята так быстро находят верные ответы и могут одновременно петь или рассказывать стихи. Задействованы сразу два полушария мозга! В нашей школе малыши сначала решают примеры на настоящих счетах, перебирая кости пальчиками. Благодаря этому развивается мелкая моторика – это положительно влияет на формирование речи, памяти и внимания, зрительная память, что в будущем поможет изучать языки, запоминать географические карты. Если сравнивать с физкультурой, ментальная арифметика - это как «общая подготовка» для мозга. Благодаря занятия дети лучше учатся в школах, ко всем оценкам, как минимум, плюс один балл. Особенно видны успехи в русском языке, литературе и математике.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Оксана САВЧУК, практикующий психолог:

Не реализовывайте на детях свои амбиции

- Ментальная арифметика формирует у детей навык владения целой системой счета, и это усиливает другие способности. Но, к сожалению, не каждый ребенок может освоить эту технику, некоторым дается с трудом. Чтобы не терять времени зря, родители должны понимать, подходят ли их чадам занятия ментальной арифметикой, будет ли им это полезно. Такие занятия подойдут малышам, которые любят познавать – постоянно задают вопросы, получают удовольствие от игр, где нужно проявить сообразительность. Если ребенку подсчеты не приносят удовольствие познания, не стоит продолжать. Могут ли успехи в ментальной арифметике развить у детей тщеславие? Нет, если родители не будут воспринимать таланты детей, как собственные достижения. Тогда способные ребята будут просто радоваться, что освоили что-то новое, не думая о том, что они отличаются статусом от других.