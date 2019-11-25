Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд пройдет в Иркутске с 24 по 30 ноября

Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд – уже на этой неделе. Принимать гостей с 24 по 30 ноября будет иркутский стадион “Рекорд”. Участие в розыгрыше этого трофея примут 5 дружин, причем, 4 из них - наши. Это обладательницы нескольких Кубков России и мира и многократные чемпионки страны хоккейный клуб “Рекорд”, молодежный “Рекорд-2”, “Сибскана”, а также “Зенит”, представляющая детско-юношескую спортивную школу №7. Единственные приезжая команда - сборная Московской области. В прошлом году аналогичные соревнования как раз проходили на их базе - на стадионе “Зоркий” в Красногорске. Тогда за награды боролись три сборных – собственно, сборная Московской области, “Рекорд” и “Сибскана”. Абсолютными чемпионками стали наши девчонки из “Рекорда”. Они не потерпели ни одного поражения! Две других команды набрали равное количество очков, но представительницы Красногорска смогли обогнать “Сибскану” по количеству забитых мячей, что позволило им завоевать “серебро”. В этом же году схватка обещает быть более интересной – на этот раз увидим больше сражений!

- Первые два матча на Кубке России по бенди среди женских команд уже сыграны, - сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России. - 24 ноября "Рекорд" обыграл сборную Московской области со счетом 18:1, а "Сибскана" оказалась сильнее "Рекорда-2", без труда одолев его со счетом 9:0.

Напомним, что в октябре этого года иркутские “Рекорд” и “Сибскана” уже успели принять участие в другом престижном турнире по бенди, которым стал Кубок мира среди клубов. Причем бело-зеленые побывали на нем впервые. Ранее нашу страну на международных состязаниях представлял только “Рекорд”. К сожалению, ни одной из наших дружин не удалось попасть в финал. “Сибскана” вышла из борьбы за кубок еще на групповом этапе и проиграла в матче за 7 место шведскому “Скире” из Ветланды, который разгромил иркутскую команду со счетом 6:0. А вот “Рекорду” удалось практически вплотную приблизиться к заветному трофею – подопечные Александра Межуева потерпели поражение в полуфинале, уступив “Вестеросу” со счетом 1:2. Календарь матчей Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд:

24 ноября

13:00 - «Рекорд-2» (г. Иркутск) — СШ «Сибскана» (г. Иркутск)

16:00 - «Рекорд» (г. Иркутск) — Сборная Московской области

25 ноября

12:00 - Сборная Московской области — СШ «Сибскана» (г. Иркутск)

18:30 - «Рекорд» (г. Иркутск) — «Зенит-ДЮСШ-7» (г. Иркутск)

26 ноября

15:30 - «Зенит-ДЮСШ-7» (г. Иркутск) — «Рекорд-2» (г. Иркутск)

18:30 - «Сибскана» (г. Иркутск) — «Рекорд» (г. Иркутск)

27 ноября

12:00 - Сборная Московской области — «Рекорд-2» (г. Иркутск)

15:00 - «Сибскана» (г. Иркутск) — «Зенит-ДЮСШ-7» (г. Иркутск)

28 ноября

12:00 - «Зенит-ДЮСШ-7» (г. Иркутск) — Сборная Московской области

18:30 - «Рекорд-2» (г. Иркутск) — «Рекорд» (г. Иркутск)

29 ноября

12:00 - полуфинал 1 (2 — 3)

18:30 - полуфинал 2 (1 — 4)

30 ноября

11:00 - игра за 3 место

14:00 - финал

16:00 - торжественное закрытие турнира и награждение победителей