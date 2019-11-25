2019-11-25T07:42:37+03:00
Спорт

Итоги первых матчей ХК Байкал-Энергия: трудные победы и неожиданные поражения

Бело-синие обыграли «Уральский трубник», «Родину» и «Старт»
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Итоги первых матчей ХК Байкал-Энергия: трудные победы и неожиданные пораженияИтоги первых матчей ХК Байкал-Энергия: трудные победы и неожиданные пораженияФото: Анна ПОПОВА
Изменить размер текста:

Новый сезон Чемпионата России по хоккею с мячом в самом разгаре, и иркутская Байкал-Энергия успела провести уже 6 матчей. Первые 4 из них прошли на родном для иркутян стадионе “Рекорд”. В стартовой встрече турнира 5 ноября бело-синим пришлось встретиться с Уральским трубником, который обогнал нашу команду в гонке за бронзовые медали в прошлом сезоне. На этот раз подопечным Андрея Рушкина удалось порадовать болельщиков. Они разгромили гостей из Первоуральска со счетом 6:0.

- Первые минут 5 была какая-то нервозность, - рассказывает главный тренер ХК Байкал-Энергия Андрей Рушкин. - Уральский трубник контролировал игру. Потом мы перехватили инициативу и забили удачные голы. Наша команда играла первым номером до самого конца. Я считаю, что победа была заслуженной.

Следующим соперником стал один из сильнейших клубов страны – красноярский Енисей. Счет усилиями Кристофера Эдлунда на 21 минуте открыли гости, а через пару минут удвоили преимущество. Лишь под конец первого тайма Андрей Прокопьев смог сократить отставание. Через несколько минут после начала второй половины встречи Руслан Тремаскин сравнял счет, что подарило фанатам бело-синих надежду на возможный триумф. Однако под занавес матча гости смогли забить в ворота Григория Лапина 4 мяча. Байкал-Энергия же смогла ответить только одним голом Владислава Кузнецова, который лишь уменьшил разрыв. Итоговый счет – 6:3 в пользу Енисея.

Большие надежды болельщики возлагали на матч с кировской Родиной 11 ноября – мол, наши хоккеисты смогут без труда обыграть такого простого соперника и набрать очки. Но и здесь все оказалось не так просто. Кировчане смогли оказать достойное сопротивление и первый тайм завершился с ничейным 2:2. Лишь после перерыва сибиряки смогли проснуться и забить в ворота Родины 3 мяча: 5:2 в нашу пользу! Таким же непривычно сложным оказался матч против Старта 14 ноября. Иркутяне смогли забить лишь один мяч в первом тайме, столкнувшись с оборонительной тактикой команды из Нижнего Новгорода. А вот во втором тайме разгулялись, плюс еще 8 голов, в то время как Старт смог попасть по нашим воротам лишь трижды. Итоговый счет – 9:3.

После серии домашних игр иркутяне отправились на выезд. В первом гостевом матче встретились с московским Динамо 17 ноября. Конечно, эта игра обещала быть трудной и, увы, одолеть динамовцев не удалось. Хозяева льда пошли вперед с первых минут, совершая одну удачную атаку за другой. А вот у бело-синих практически не было шансов распечатать ворота москвичей – им удалось огорчить голкипера соперника лишь трижды. Как результат – поражение с разгромным счетом 10:3.

Таким же неудачным для подопечных Андрея Рушкина оказался матч с сыктывкарским Строителем, который по техническим причинам проходил в Архангельске 20 ноября. Иркутянам практически не удавалось создать голевые моменты у ворот соперника. Лишь за 2 минуты до конца первого тайма Евгений Волгужев сравнял счет. Во второй половине встречи Строитель в свою копилку «положил» еще три забитых гола.

- Строитель был сильнее нас, забил на один гол больше и победил. Будем разбираться, почему это произошло - нам предстоит большая работа над ошибками, – сообщил Андрей Рушкин.

Следующие две игры бело-синие проведут дома. 27 ноября сыграют с новосибирским Сибсельмашем, а 30 ноября – с кемеровским Кузбассом. Первый матч начнется в 19:00, а второй – в 13:00. Эти встречи состоятся на центральном стадионе “Труд”. Кстати, вход на игру с командой из Новосибирска будет свободным! Подробности читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Арсенал - Краснодар. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Урал - Спартак 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Урал - Спартак 24 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
В Ангарске задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходе
Мы остались друзьями: иркутский шеф-повар, который боролся за сердце Ольги Бузовой, подарил ей цветы после концерта
Вход на матч ХК Байкал-Энергия 27 ноября будет свободным
Водителя, который потерял сознание на трассе и врезался в сугроб, спасли сотрудники ГИБДД
В Иркутской области растет объем поддержки фермеров
В Саянске открылась новая детская школа искусств
Резиденция Деда Мороза открылась под Иркутском в музее «Тальцы»
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин проведет в Иркутске мастер-класс
Прогноз погоды на 25 ноября в Иркутске: днем небольшой снег
Пожар в Качугском районе: загорелось здание сельской администрации
Полнокупольный концерт «Щелкунчик» покажут в Иркутске
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ
Два поселка остались без электричества в Братском районе
В эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар
Опасное купание: в Улан-Удэ дети попали в больницу после посещения сауны
Следователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районе
День матери – 2019: иркутянки стали чаще рожать детей
Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре
Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом
Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети
Проезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дня
Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублей
Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги
ДТП в Иркутской области: из-за пьяного водителя погиб 38-летний сибиряк
Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске
Гороскоп на 23 ноября от бурятских лам: стрижка волос - к удаче
Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 22 ноября
В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске
В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка