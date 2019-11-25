Итоги первых матчей ХК Байкал-Энергия: трудные победы и неожиданные поражения

Новый сезон Чемпионата России по хоккею с мячом в самом разгаре, и иркутская Байкал-Энергия успела провести уже 6 матчей. Первые 4 из них прошли на родном для иркутян стадионе “Рекорд”. В стартовой встрече турнира 5 ноября бело-синим пришлось встретиться с Уральским трубником, который обогнал нашу команду в гонке за бронзовые медали в прошлом сезоне. На этот раз подопечным Андрея Рушкина удалось порадовать болельщиков. Они разгромили гостей из Первоуральска со счетом 6:0.

- Первые минут 5 была какая-то нервозность, - рассказывает главный тренер ХК Байкал-Энергия Андрей Рушкин. - Уральский трубник контролировал игру. Потом мы перехватили инициативу и забили удачные голы. Наша команда играла первым номером до самого конца. Я считаю, что победа была заслуженной.

Следующим соперником стал один из сильнейших клубов страны – красноярский Енисей. Счет усилиями Кристофера Эдлунда на 21 минуте открыли гости, а через пару минут удвоили преимущество. Лишь под конец первого тайма Андрей Прокопьев смог сократить отставание. Через несколько минут после начала второй половины встречи Руслан Тремаскин сравнял счет, что подарило фанатам бело-синих надежду на возможный триумф. Однако под занавес матча гости смогли забить в ворота Григория Лапина 4 мяча. Байкал-Энергия же смогла ответить только одним голом Владислава Кузнецова, который лишь уменьшил разрыв. Итоговый счет – 6:3 в пользу Енисея.

Большие надежды болельщики возлагали на матч с кировской Родиной 11 ноября – мол, наши хоккеисты смогут без труда обыграть такого простого соперника и набрать очки. Но и здесь все оказалось не так просто. Кировчане смогли оказать достойное сопротивление и первый тайм завершился с ничейным 2:2. Лишь после перерыва сибиряки смогли проснуться и забить в ворота Родины 3 мяча: 5:2 в нашу пользу! Таким же непривычно сложным оказался матч против Старта 14 ноября. Иркутяне смогли забить лишь один мяч в первом тайме, столкнувшись с оборонительной тактикой команды из Нижнего Новгорода. А вот во втором тайме разгулялись, плюс еще 8 голов, в то время как Старт смог попасть по нашим воротам лишь трижды. Итоговый счет – 9:3.

После серии домашних игр иркутяне отправились на выезд. В первом гостевом матче встретились с московским Динамо 17 ноября. Конечно, эта игра обещала быть трудной и, увы, одолеть динамовцев не удалось. Хозяева льда пошли вперед с первых минут, совершая одну удачную атаку за другой. А вот у бело-синих практически не было шансов распечатать ворота москвичей – им удалось огорчить голкипера соперника лишь трижды. Как результат – поражение с разгромным счетом 10:3.

Таким же неудачным для подопечных Андрея Рушкина оказался матч с сыктывкарским Строителем, который по техническим причинам проходил в Архангельске 20 ноября. Иркутянам практически не удавалось создать голевые моменты у ворот соперника. Лишь за 2 минуты до конца первого тайма Евгений Волгужев сравнял счет. Во второй половине встречи Строитель в свою копилку «положил» еще три забитых гола.

- Строитель был сильнее нас, забил на один гол больше и победил. Будем разбираться, почему это произошло - нам предстоит большая работа над ошибками, – сообщил Андрей Рушкин.

Следующие две игры бело-синие проведут дома. 27 ноября сыграют с новосибирским Сибсельмашем, а 30 ноября – с кемеровским Кузбассом. Первый матч начнется в 19:00, а второй – в 13:00. Эти встречи состоятся на центральном стадионе “Труд”. Кстати, вход на игру с командой из Новосибирска будет свободным! Подробности читайте здесь.