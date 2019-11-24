Сибиряки опустошили счета в банках, меньше берут кредитов и экономят на обедах в офисе

Яростные споры, которые всегда вызывают сообщения об уровне зарплат вполне объяснимы. Во-первых, они у каждого свои. И средние, «на круг», 44 тысячи рублей, что получают сейчас в Иркутской области куда меньше, чем у нефтяника, но много больше, чем у кассира в супермаркете. Другое дело доходы. Их подсчет совсем другой.

Например, по данным статистики, эти доходы по сравнению с третьим кварталом прошлого года, выросли на 2, 2%. Но если брать реальные доходы, с учетом инфляции, то они упали на 3,6%. А есть еще одна коррекция, где учитываются обязательные платежи. После этого в кармане у обычного иркутянина остается на 4, 3 (!!!)% меньше, чем годом ранее. Солидно? Это каждый чувствует по своим походам в магазин за продуктами.

И что видим? Значительно дешевле стал сахар. Его можно купить и за 35 рублей за килограмм, а средняя его цена – 42 рубля. Еще год назад мы за милую душу выкладывали почти 53 рубля.

Зато достаточно сильно подпрыгнула в цене «молочка». И если обычное молоко в пакетах с жирностью 2, 5% подорожало в среднем на 4 рубля, то сметана – уже на 26 рублей за кило, сливочное масло – сразу на 78 рублей, сыры – больше, чем на 90. А вот мясо, без которого не обходится стол сибиряка, почти не подорожало.

Вздыхаете? Однако объяснение этому росту цен есть. Молочка дорожает из-за борьбы с фальсификатом.

-В структуре потребительских расходов жителей Сибири молоко занимает в 1, 5 раза большую долю, чем в среднем по России, - с этими данными знакомит первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. - Годовой прирост цен на молоко ускорился в сентябре до 8,4% после 7,6% в августе. Кампания по борьбе с фальсификатом привела к росту спроса на натуральное сырье.

В то же время в основных «молочных» регионах Сибири реализуются проекты по строительству животноводческих комплексов, молочных заводов или увеличению мощности действующих. Рост производства молока будет способствовать замедлению роста цен на этот продукт. Это, конечно, в перспективе.

Зато, как подтверждают в иркутском отделении Сибирского ГУ Банка России, замедлился рост цен на свинину и курятина. А это два основных продукта в корзинке жителей Сибири. В Иркутске свинина сейчас даже дешевле, чем год назад, а куры стоят примерно столько же.

Низкие цены на сахар держатся за счет хорошего урожая на Алтае, где в этом году вырастили рекордный урожай сахарной свеклы. Да и целом по стране ее собрали на четверть больше, чем в прошлом году.

Иркутяне распаковали кубышки и вспомнили об экономии

Но в целом-то цены, увы, не снизились. И одним сахаром сыт не будешь. Его вообще стоит есть поменьше. Но сибиряков этим не напугать. Иркутяне поступили просто, но эффективно – распаковали кубышки и стали меньше тратиться на кредиты.

Вот цифры. Если в 2018 году мы с вами тратили на сбережения 8, 6% доходов, то сейчас – всего 6%. Все стали пускать в дело. На вкладах в банках, по данным Иркутскстата, осталось 1, 3% накоплений ( а было 1, 8%), налички на руках совсем мало -2,8%, тогда как год назад было 6, 8%. С этим мы пришли к сезону распродаж и можно наверняка сказать, что в этот раз, наверняка, купят меньше.

Зато заемщиков с «плохими» долгами ( это когда на уплату кредитов уходит более половины зарплаты) , по данным НБКИ, у нас осталось 13, 6%. Это не так много, потому что всего пару лет назад в это число попадал каждый пятый.

Сложно сейчас приходится общепиту. С ростом цен на продукты рестораны, пусть немного, повысили стоимость бизнес-ланчей до 250-300 рублей. А экономные горожане обзавелись специальными боксами и носят обеды с собой, как в начале 2000-х. Дешево и сердито: не надо платить за готовку и услуги, а овощи у многих со своих дач.

-Большинство иркутян приносят обеды с собой, так ответили 75% участников опроса, - сообщили в пресс-службе HeadHunter, которая занимается подбором персонала. – Больше всего таких среди тех, кто работает в офисе и занят в управлении персоналом, трудится в бухгалтерии и администрации. Еще 33% питаются на работе в столовой, а 7% обходятся без еды в течение дня.

Калькуляция не сходится? Скорее всего, только потому что многие выбирали два варианта. А вот кто расточительствует. В кафе на обед ходят топ-менеджеры, представители IT-сферы и маркетологи.

Правда, если бы не приходилось экономить, многие бы поступили по-другому. Так, 42% соискателей из Иркутска предпочли бы обедать в ближайших кафе, ресторанах и столовых. В столовой на работе хотели бы обедать 22% тех, кто ищет работу, а приносили бы еду из дома всего 16%.