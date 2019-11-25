Иркутский район стал лидером по развитию спорта в Приангарье

«Как у Христа за пазухой» - так говорит тренер детско-юношеской спортивной школы Иркутского района Владимир Сафонов. Зал для занятий армейским рукопашным боем расположен в здании при храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Оёк. Пока в «большой» церкви идет восстановление, службу проводят в помещении по соседству на первом этаже, а на втором занимаются мальчишки. Приезжают сюда постигать азы боевого искусства ребята не только из Оёка, но и со всей округи - из Егоровщины, Рязановщины, Бутырок, Жердовки, Никольска, Хомутово и воинских частей.

Чемпионы мира живут в Оёке

- Сейчас у меня занимаются 50 человек от 4 до 18 лет, есть группы и для взрослых, - рассказывает Владимир Сафонов, преподаватель ДЮСШ и основатель военно-спортивного клуба «Медведь». - Считаю, что это не просто клуб, а настоящий комплекс, в котором ребятишки получают еще и патриотическое нравственное воспитание.

Об этом тренер может говорить часами, однако результаты красноречивее. В составе сборной Иркутской области спортсмены из Оёка завоевали золотые медали в дисциплинах «армейский рукопашный бой» и «рукопашный бой «Комбат» на объединенном чемпионате мира по смешанным единоборствам. Соревнования проходили 1 - 3 ноября в итальянском городе Карраре. Так, 14-летний Иван Песеуков победил в весовой категории до 60 кг, а 16-летний Артем Черных стал лучшим в категории до 70 кг.

Вот так вырастили чемпионов мира, на минуточку, в селе Оёк!

- Ребята занимаются у меня много лет, - признается Владимир Сафонов. - Тренировки проходят пять раз в неделю. А к чемпионату ребятам и вовсе приходилось почти каждый день ездить в Иркутск на сборы. Но парни справились и заслуженно получили награды. Они стали первыми чемпионами мира по армейскому рукопашному бою в Иркутском районе. Гордимся!

Ну и заслуга тренера в этом, конечно, есть. Владимир Сафонов, кстати, начал тренировать детей, еще будучи курсантом Сасовского летного училища. Потом много лет совмещал работу пилотом с занятиями с мальчишками. Служил в Киренске. Именно там и организовал свой первый военно-патриотический клуб. Волею судьбы в начале 2000-х оказался в Оёке. Говорит, все из-за храма…

- Хотелось помочь восстановить его, - говорит Владимир Игнатьевич. - Так и остался в Оёке. И не жалею. Зал, в котором занимаются дети, укомплектован на все сто. Во многом помогают лично мэр Иркутского района Леонид Фролов и администрация. В этом году приобрели для ДЮСШ татами. Борцовский ковер из 72 матов специально заказали в Санкт-Петербурге, доставили на машине. Словом, мою просьбу, похожую на каприз (смеется), исполнили. Между прочим, стоит такой татами около полумиллиона рублей. Также каждый год в январе мы проводим в Оёке региональные соревнования по армейскому рукопашному бою среди детей на призы мэра Иркутского района. Победителей награждаем хорошими подарками. Специальные призы вручают лучшим из лучших офицеры и командир войсковой части 51879.

Ну а впереди у воспитанников оёкского клуба еще много достижений и побед на соревнованиях самого разного уровня. В этом сомнений нет.

Первое место по спорту в Приангарье

- По итогам 2018 года Иркутский район занял первое место в рейтинге регионального минспорта, - рассказывает начальник отдела развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики администрации Иркутского района Андрей Агеев. - Учитывалось количество спортивных мероприятий, их организация и масштаб, а также достижения наших атлетов. Иркутский район силен в спорте, на протяжении многих лет один из лучших.

Детско-юношеская спортивная школа в Иркутском районе действует с 1987 года. Уникальна тем, что объединяет 16 муниципальных образований (из 21). Специфика школы в том, что все залы разбросаны по огромной территории.

- У нас нет единого здания, да и сложно это сделать, потому что площадь района большая, - говорит директор ДЮСШ Марина Гончарук. - В спортивной школе занимается более 900 детей и подростков. У нас работают 27 преподавателей. Стоит задача - чтобы в каждом муниципальном образовании работали тренеры ДЮСШ. - Конечно, для этого надо строить больше спортивных объектов. Эту задачу сейчас и решает администрация.

Но это обстоятельство никак не влияет на результаты. А ими можно смело хвастаться. Спортсмены Иркутского района традиционно входят в состав сборных региона. Например, те, кто занимается биатлоном и лыжными гонками. Кстати, отделение биатлона при ДЮСШ открыли всего год назад в Большой Речке. Шестнадцать человек в 2019 году приняли участие в соревнованиях всероссийского уровня, завоевав 13 призовых мест. Из них золото получили юные звездочки - Софья Стефанова (художественная гимнастика), Иван Песеуков (армейский рукопашный бой) и Константин Евтеев (греко-римская борьба). Ребята занимаются в отделениях ДЮСШ в Оёке, Маркова и Хомутово.

- В целом школа хорошо оснащена, - заключает ее директор. - Кроме татами администрация помогла приобрести в этом году еще борцовский ковер для зала в Мамонах.

Не отстают от юных спортсменов и взрослые. Например, жители Хомутово собрали команду игроков в лапту и на региональных летних сельских играх стали чемпионами области. Не было равных Иркутскому району также в полиатлоне и летнем биатлоне. В командном зачете - вторые.

- Увеличилось финансирование на проведение соревнований, - дополняет Андрей Агеев. - Так, в начале 2019 года на это было выделено 860 тысяч рублей, потом сумму, с учетом корректировки бюджета, довели до 1 млн 260 тысяч, а на 2020 год запланировано уже 1,6 млн рублей. Соревнований у нас действительно проводится много. Очень масштабны районные сельские игры - летние и зимние. Например, летом в Хомутово собрались команды от 16 муниципальных образований, и в каждой команде по 50 человек! Кроме того, проводится много турниров по всем видам спорта, есть два на призы мэра - по армейскому рукопашному бою и хоккею с мячом. Отмечу, что весомая сумма выделяется из бюджета на закупку спортивной формы. Так, в декабре на эти нужды будет разыгран аукцион на 2,5 млн рублей, что позволит на ближайшие годы полностью обеспечить сборные команды Иркутского района необходимой формой.

Первое место по спорту в Приангарье. Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района

Строятся ФОКи

Успехи во многом зависят и от инфраструктуры. И потребность в этом большая. Совсем недавно после капитального ремонта открылся спортзал в средней школе Оёка. Зал теперь универсальный: в нем можно заниматься спортом, а также проводить кружки. Помимо этого оборудованы кабинет для тренеров, раздевалки, установлены душевые кабины и санузлы. Всего на выполнение работ направлено 7,3 млн рублей из средств областного бюджета и бюджета Иркутского района.

- Мы поддерживаем стремление жителей района вести здоровый образ жизни, поэтому развиваем спортивную инфраструктуру. Спортом у нас могут заниматься и дети, и взрослые, - сказал мэр Леонид Фролов на открытии. - Помимо Оёка спортзалы ремонтируются также в школе № 2 в Хомутово и в Никольске. Стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Карлуке. Уверен, что в каждом поселении должны быть созданы комфортные условия для занятий спортом. Мы продолжим активную работу по модернизации и возведению новых спорт объектов.

А в Марковской школе после капитального ремонта в сентябре запустили бассейн - большой, современный, с просторными раздевалками и душевыми. Также началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Урик, который так ждали жители. Планируется, что уже в 2020 году в нем смогут заниматься футболом, волейболом и другими видами спорта и взрослые, и дети. На очереди еще один комплекс - в Маркова. Проект ФОКа для этого муниципалитета уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу.

Ну и еще из последних новостей: по проекту «Народные инициативы» большая многофункциональная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой в хоккей, появилась в поселке Горячий Ключ. Построены ролледром в Молодежном и спортивная площадка в Большой Речке. Вход на эти объекты свободный и для жителей района, и для гостей.