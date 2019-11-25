Бизнес со смыслом: как к нему прийти, не теряя почву под ногами

Жилой комплекс «Стрижи» в столице Прибайкалья, самое высотное здание в регионе «Башня «Небо» за микрорайоном Первомайским, «Космическая школа» в поселке Молодежном - все эти и другие нетривиальные объекты появились в Приангарье стараниями АО «Восток Центр Иркутск».

О бизнесе с душой и нестандартных подходах к работе мы поговорили с генеральным директором этой компании Михаилом Сигалом.

- Михаил Александрович, как и насколько давно вы стали предпринимателем?

- Это было в 1994 году, еще во времена моего студенчества. Все начиналось с торговли. Потом меня пригласили работать в банк, в отдел ценных бумаг. Я согласился, хотя ожидаемый доход был ниже, чем в бизнесе. Просто стало интересно. И эта работа меня действительно увлекла. Трудясь на этом поприще, я волею случая купил акции строительного предприятия. В общем, таким сложным путем пришел туда, где мне было предначертано быть, ведь отец, известный в регионе строитель, перед моим поступлением в институт вел со мной беседу о будущем, предлагал пойти по его стопам, но не давил. Я выбрал свой путь, за что ему очень благодарен. Этот опыт был бесконечно полезен и пригождается до сих пор.

«Стрижи Сити» - 18-этажные башни-сердца. Фото: «Восток Центр Иркутск»

- Что сегодня представляет собой ваша компания?

- Изначально это была девелоперская компания. Сейчас добавились функции инжиниринга. Но главная наша задача - реализация комплексных проектов по строительству жилья. При этом мы возводим и социальные объекты. Проекты для нас, как дети, и мы никогда не говорим, что какой-то из них плохой, а какой-то хороший. Каждый любим по-своему.

«Космическая школа» была очень сложной в реализации. Но мы ее построили, причем в рекордные сроки, в чистом поле, где требовалось установить котельную и канализационно-насосную станцию, сделать гараж на шесть автобусов, обустроить стадион… Это был экзамен для всей нашей команды.

Самое высокое здание в Иркутской области - «Башня «Небо». Фото: «Восток Центр Иркутск»

«Башня «Небо» - тоже особая гордость. Это третий проект в России и первый в Иркутской области, реализованный с помощью эскроу-счетов. Мы все планируем минимум на 2 - 3 года вперед, а лучше на 5 - 7. В строительстве иначе нельзя. Возвести какой-то объект - дело вообще нехитрое, но сначала он должен родиться в сердце, в душе.

- Каждый ваш объект действительно необычен. Как рождаются такие проекты?

- Все идет от сердца. Я, например, в детстве очень не любил ходить в детский сад, и когда возникла необходимость возвести в жилом комплексе «Стрижи» дошкольное учреждение, предложил своей команде построить такой садик, в который дети будут бежать с удовольствием. Так появился настоящий замок. Сейчас на улице Лызина в Иркутске мы строим дома в виде сердца, потому что просто не любим тривиальных вещей.

Прекрасно зная, как можно сделать все дешево и извлечь максимальную выгоду, мы этого не делаем, потому что это не наш путь. Помимо дохода важно еще эмоциональное удовлетворение. Экономика, безусловно, просчитывается, иначе это была бы благотворительность. Однако нам приятно, когда люди живут в наших домах, и им это нравится. А нам нравится, что не нужно ничего переделывать по гарантии, так как изначально все построено качественно.

Детский сад построили в виде замка, чтобы дети ходили сюда с удовольствием. Фото: «Восток Центр Иркутск»

Кстати, когда объект уже готов и нужно отдавать его людям, это просто непередаваемые ощущения, - все равно что дочь выдать замуж или сына женить. Сегодня дом еще строится, а завтра уже в окнах горит свет и в квартирах живут семьи…

- Что вы порекомендуете начинающим бизнесменам?

- Если почувствовали порыв заняться бизнесом, значит, время пришло. Нужно понять, в чем конкретно хотите себя проявить и что для этого нужно. Конечно, требуются определенные компетенции. Учиться необходимо обязательно. Но знания можно получить и практическим путем.

Также, если решили заняться бизнесом, необходимо как следует все просчитать. Есть возможность с кем-то посоветоваться, обязательно это сделайте, но решение примите самостоятельно. Важно действовать. Никто за вас ничего не решит. Мы сами творцы своего счастья. Государство создало условия, сегодня существует множество мер поддержки предпринимательства. Всем этим тоже можно успешно пользоваться, но главное - делать хоть что-то, а не ждать чуда. В большинстве случаев добиться чего-либо можно только своим трудом.

Фасад здания школы в поселке Молодежном Иркутского района украшает портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя «Ангара», над входом установлен макет первого искусственного спутника Земли. Каждый из восьми корпусов школы, по задумке строителей, соответствует одной из планет Солнечной системы. Фото: «Восток Центр Иркутск». Фото: «Восток Центр Иркутск»