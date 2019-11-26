Санаторий «Кедр»: ждем на отдых тех, кому за 50

Сегодня все чаще люди выбирают санаторно-курортные услуги как возможность провести отпуск, совместив приятное с полезным. Хорошей новостью в 2019 году стало то, что работающие граждане предпенсионного возраста и работающие пенсионеры могут получить санаторно-курортное лечение бесплатно. Так, если до вашей пенсии еще пять лет, предприятие оплачивает путевку за счет страховых взносов.

В ноябре 2019 года в Иркутске состоялся круглый стол с представителями Фонда социального страхования, предприятиями области и медицинскими учреждениями. Среди приглашенных гостей присутствовал генеральный директор санатория «Кедр» Александр Анатольевич Попов.

Санаторий «Кедр» более 27 лет занимается программой оздоровления жителей Иркутской области, а также других регионов России. Совместно с Фондом социального страхования успешно проводит оздоровление граждан с профессиональными заболеваниями, вызванными действием неблагоприятных факторов, заболеваниями, в развитии которых установлена связь влияния фактора производственно-профессионального характера, а также граждан, имеющих право на льготное оздоровление. В текущем году санаторий одним из первых начал принимать работников предпенсионного возраста.

О том, как поправить здоровье бесплатно и какие возможности для этого предоставляет санаторий «Кедр», рассказывает Александр Попов:

- Наш санаторий активно подключился к оздоровлению работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. В этом году были заключены договоры с предприятиями и компаниями области, и мы с должным вниманием встретили новых гостей.

В 2020-м мы планируем запустить специальную программу «Серебряный возраст», которая будет составлена нашими врачами, исходя из особенностей организма в зрелом возрасте и сориентирована на главную цель - восстановление жизненных сил и продление активной жизнедеятельности наших граждан.

ФОТО: Санаторий «Кедр»

Все наши специальные программы, а в 2019 году в санатории внедрено пять лечебных программ по разным направлениям, включают в себя не только лечение, но также диагностические услуги, прием узких специалистов, прием витаминно-минерального комплекса.

С каждым годом в «Кедр» приезжает все больше гостей. Сотрудники санатория стараются уделять значительное внимание развитию лечебной базы, обновлению номерного фонда и улучшению инфраструктуры. Появляются новые программы, процедуры, улучшается сервис. Благодарных гостей, которые отмечают положительный эффект от оздоровления, становится все больше. Гости приезжают сюда на природу и свежий воздух, на грязи и воды, к талантливым и внимательным докторам (а таких очень много!).

ФОТО: Санаторий «Кедр»

Теперь, благодаря реализации программ оздоровления, людей предпенсионного возраста и работающих пенсионеров на государственном уровне, возможности помочь людям стало больше.

Самое ценное - это здоровье. Чем старше становится человек, тем внимательнее и бережнее ему стоит относиться к своему самочувствию. Именно поэтому нашими специалистами - специально для людей старшего поколения - разработана авторская восстановительно-оздоровительная программа «Серебряный возраст».

Для большей поддержки жизненных сил организма людям почтенного возраста требуются более частые обследования. У них появляется все больше противопоказаний при назначении лечения. Учитывая все эти особенности и изменения в процессах жизнедеятельности, был разработан комплекс процедур, способствующих нормализации функций организма, укреплению общего состояния, продлению активного жизненного периода и улучшению качества жизни. Программа «Серебряный возраст» - это путь к крепкому здоровью и долголетию.

ФОТО: Санаторий «Кедр»

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатное санаторно-курортное лечение проводится в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 г. № 764н «О внесении изменений в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580Н».

КОНКРЕТНО

Лечебный профиль санатория «Кедр»: заболевания органов опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, нервной системы, органов пищеварения; кожные заболевания, урологические и гинекологические; заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. В составе врачей, которые способны помочь вашему оздоровлению, - терапевты, профпатологи, физиотерапевты, эндокринолог, иглорефлексотерапевт, уролог, кардиолог, невролог, стоматолог, врачи функциональной диагностики.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году, по данным Фонда социального страхования, 132 предприятия направили на санаторно-курортное лечение по новой программе 750 работников предпенсионного возраста. В Иркутской области для лечения и реабилитации выбирают санаторий «Кедр» (данные Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования).

Как с нами связаться

Юридический адрес: 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Автодорога Западная тер., д. 4.

Почтовый адрес: 666303, РФ, Иркутская область, г. Саянск-3, а/я 323.

E-mail: mail@kurortkedr.ru

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