2019-11-27T12:16:37+03:00
Происшествия

Гастарбайтер из Средней Азии вербовал жителей Иркутска в ИГИЛ*

При задержании у выходца из Таджикистана нашли целый арсенал оружия [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В ИГИЛ* вербовал иркутян гастарбайтер из Средней Азии. Фото: СУ СК России по Иркутской области.В ИГИЛ* вербовал иркутян гастарбайтер из Средней Азии. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Громкое задержание в Сибири. Опасного преступника, сторонника террористической организации «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена в РФ), поймали в Иркутске. Оказалось, что 26-летний выходец из Таджикистана несколько лет вместе со своими подельниками вербовал сибиряков переехать в Сирию, вступить в ряды ИГИЛ*, и участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Сейчас уточняется, сколько людей ему удалось переманить на смертельный путь.

Вербовщика террористов задержали в Иркутске.Видео: УФСБ России по Иркутской области

Наручники на руках и ногах мужчины захлопнулись прямо у него дома, куда нагрянули сотрудники ФСБ и следователи. При обыске, у него нашли целый боевой арсенал, с которым можно было отправляться на войну. В квартире он хранил боеприпасы и 14 единиц оружия, из них 4 автомата и 10 пистолетов. Также у него скопилась целая библиотека религиозной литературы и множество аудиозаписей, расшифровав которые, сыщики выяснили, что в файлах оправдывают терроризм и экстремизм.

Преступник любил позировать с оружием в руках. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Преступник любил позировать с оружием в руках. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Но и это еще не весь преступный набор. Следователи выяснили, что задержанный был участником иркутской банды, которая похищала людей, вымогала деньги, и продавала оружие. Пока пострадавшими от рук группировки считаются 9 человек. Чтобы перечислить все уголовные статьи, по которым участнику ИГИЛ* предъявили обвинение, не хватит пальцев одной руки. Среди них такие статьи как: «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, хранение оружия», «Участие в банде», «Похищение человека» и др.

- Дожидаться суда он будет под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области

Добавим, что за все эти преступления, мужчине грозит до 15 лет лишение свободы.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU

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