Школьный автобус с воспитанниками кадетского корпуса попал в аварию в Иркутской области

Хотели съездить в Ангарск, а в итоге оказались в больнице: ЧП с воспитанниками усольского кадетского корпуса случилось на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". ДТП произошло сегодня, 27 ноября в поселке Тельма. Водитель легкового автомобиля решил обогнать школьный автобус, но не справился с управлением и врезался прямо в него. После этого седан улетел в кювет. От падения в канаву машину спасло только металлическое ограждение. К счастью, в аварии никто не погиб.

Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма. Фото: очевидцы

- В автобусе в момент столкновения находились 17 кадетов и 2 воспитателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После аварии за медицинской помощью обратились 9 учеников и 1 учитель. Однако травмы несерьезные - отделались ушибами и ссадинами. Также помощь понадобилась и водителю легковушки.

На данный момент на месте аварии работают несколько экипажей ГИБДД, которые регулируют движение и освобождают дорогу для проезда других автомобилей. По факту дорожно-транспортного происшествия уже началась проверка, дорожным инспекторам еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма. Фото: очевидцы

Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма. Фото: очевидцы

Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма. Фото: очевидцы

Школьный автобус с воспитанниками усольского кадетского корпуса попал в аварию в поселке Тельма. Фото: очевидцы