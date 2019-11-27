2019-11-27T06:49:56+03:00
Общество

Народное предприятие: высокая производительность труда, качество, традиции

В 2019 году «Усольский свинокомплекс» планирует произвести, переработать и реализовать более 26 тысяч тонн мясных изделий
Евгений Власов
Поделиться:
Специалисты СХПК «Усольский свинокомплекс» с министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым на выставке «Агропромышленная неделя - 2019». Фото: СХПК «Усольский свинокомплекс»Специалисты СХПК «Усольский свинокомплекс» с министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым на выставке «Агропромышленная неделя - 2019». Фото: СХПК «Усольский свинокомплекс»
Изменить размер текста:

СХПК «Усольский свинокомплекс» - самое крупное свиноводческое и мясоперерабатывающее предприятие в Иркутской области. Сегодня на предприятии трудятся 1062 человека. На протяжении пяти последних лет «Усольский свинокомплекс» является победителем региональной выставки «Агропромышленная неделя». Также он входит в число 30 лучших по рейтингу «Клуб АГРО-300», куда включены триста наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России.

Покупатель - лучший контролер

Особое внимание на предприятии уделяется вопросам качества выпускаемой продукции. СХПК «Усольский свинокомплекс» первым в Иркутской области внедрил многоступенчатую систему контроля качества продукции ХАССП (ISO 22000:2007). На предприятии имеется современная производственная лаборатория, кроме того работают специалисты Государственной ветеринарной службы. Контроль качества продукции начинается с исследования поступающих кормов на питательность, токсичность, содержание нитратов и нитритов.

При убое каждое животное и каждую тушу осматривает и исследует Государственный ветеринарный инспектор, ветинспекция контролирует и выпуск готовой продукции. Но основную оценку продукции предприятия всегда дает покупатель.

Ежедневно в 34 стационарных и 5 мобильных фирменных магазинах «Усольского свинокомплекса» совершает покупки более 18 тысяч человек. 85% произведенной мясной продукции реализуется через собственную фирменную сеть магазинов. В ассортименте свыше 150 наименований продукции. Особой популярностью пользуются сосиски, сардельки, колбасы по ГОСТу, сырокопченая продукция, фирменные пельмени и полуфабрикаты. Только пельменей ежедневно выпускается и реализуется более 7 тонн.

Уникальность продукции «Усольского свинокомплекса» в том, что она производится из свежего, не замороженного мяса и поступает на прилавки фирменных магазинов ежедневно. Продукция реализуется без посредников, с минимальной торговой надбавкой.

Открытие 34-го фирменного магазина в Ангарске. Фото: СХПК «Усольский свинокомплекс»

Открытие 34-го фирменного магазина в Ангарске. Фото: СХПК «Усольский свинокомплекс»

Вознаграждение за труд и налоговая отдача

В 2019 году «Усольский свинокомплекс» планирует произвести, переработать и реализовать более 26 тысяч тонн мясных изделий. Высокая производительность труда подкреплена и высокой заработной платой. Среднемесячная оплата труда рабочих за 10 месяцев 2019 года составила 67 200 рублей - это самая высокая зарплата среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Задача коллектива свинокомплекса в 2019 году - сохранить объемы производства и реализации продукции.

СХПК «Усольский свинокомплекс» вносит большой вклад в формирование местного, регионального и государственного бюджета. За 10 месяцев 2019 года перечислено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 857,4 млн рублей, или по 807 тысяч рублей на каждого работника. Государственная поддержка предприятия в 2019 году составила 11 млн рублей.

СХПК «Усольский свинокомплекс» - яркий пример народного предприятия. Его уникальность заключается в том, что все средства производства принадлежат коллективу; руководитель предприятия избирается голосованием всех членов кооператива. Распределение прибыли производится по трудовому вкладу - на заработанный рубль. Значительная часть прибыли идет на обновление и модернизацию производства. Своим отношением к трудящимся, добросовестностью к социальным обязательствам, ответственным ведением бизнеса «Усольский свинокомплекс» доказывает эффективность коллективной формы хозяйствования.

https://ushpk.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Новости 24
Четверых сибиряков осудили за хищение боеприпасов с военного склада
Службы строительного и жилищного надзора Иркутской области продолжат работу в прежнем режиме
Прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири провели представители УФССП региона
Маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4 в Иркутске: пострадал один человек
Сибиряка, который убил жену, за то, что просила его найти работу, приговорили к 9,5 годам колонии
Байкальская токката 2019: иркутяне два дня смогут бесплатно наслаждаться органной музыкой
За наезд на коллегу судили жительницу Братска
Прогноз погоды на 27 ноября в Иркутске: днем -11 градусов
Смертельное ДТП на Академическом мосту в Иркутске: один человек погиб в столкновении КамАЗа и Toyota RAV4
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет мастер-класс в Иркутске
Бил или не бил, вот в чем вопрос: директора школы в Сибири судили за избиение учеников
Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке
Новый год как в сказке: городскую площадь в Бурятии украсит сказочная рождественская карета
В Иркутской области школа выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу
СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти
В МВД рассказали о преступлениях, которые совершаются чаще в преддверии Нового года
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Причина пожара в мебельном магазине в Иркутске: по предварительной версии, неисправна электропроводка