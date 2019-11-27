Народное предприятие: высокая производительность труда, качество, традиции

СХПК «Усольский свинокомплекс» - самое крупное свиноводческое и мясоперерабатывающее предприятие в Иркутской области. Сегодня на предприятии трудятся 1062 человека. На протяжении пяти последних лет «Усольский свинокомплекс» является победителем региональной выставки «Агропромышленная неделя». Также он входит в число 30 лучших по рейтингу «Клуб АГРО-300», куда включены триста наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России.

Покупатель - лучший контролер

Особое внимание на предприятии уделяется вопросам качества выпускаемой продукции. СХПК «Усольский свинокомплекс» первым в Иркутской области внедрил многоступенчатую систему контроля качества продукции ХАССП (ISO 22000:2007). На предприятии имеется современная производственная лаборатория, кроме того работают специалисты Государственной ветеринарной службы. Контроль качества продукции начинается с исследования поступающих кормов на питательность, токсичность, содержание нитратов и нитритов.

При убое каждое животное и каждую тушу осматривает и исследует Государственный ветеринарный инспектор, ветинспекция контролирует и выпуск готовой продукции. Но основную оценку продукции предприятия всегда дает покупатель.

Ежедневно в 34 стационарных и 5 мобильных фирменных магазинах «Усольского свинокомплекса» совершает покупки более 18 тысяч человек. 85% произведенной мясной продукции реализуется через собственную фирменную сеть магазинов. В ассортименте свыше 150 наименований продукции. Особой популярностью пользуются сосиски, сардельки, колбасы по ГОСТу, сырокопченая продукция, фирменные пельмени и полуфабрикаты. Только пельменей ежедневно выпускается и реализуется более 7 тонн.

Уникальность продукции «Усольского свинокомплекса» в том, что она производится из свежего, не замороженного мяса и поступает на прилавки фирменных магазинов ежедневно. Продукция реализуется без посредников, с минимальной торговой надбавкой.

Открытие 34-го фирменного магазина в Ангарске. Фото: СХПК «Усольский свинокомплекс»

Вознаграждение за труд и налоговая отдача

В 2019 году «Усольский свинокомплекс» планирует произвести, переработать и реализовать более 26 тысяч тонн мясных изделий. Высокая производительность труда подкреплена и высокой заработной платой. Среднемесячная оплата труда рабочих за 10 месяцев 2019 года составила 67 200 рублей - это самая высокая зарплата среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Задача коллектива свинокомплекса в 2019 году - сохранить объемы производства и реализации продукции.

СХПК «Усольский свинокомплекс» вносит большой вклад в формирование местного, регионального и государственного бюджета. За 10 месяцев 2019 года перечислено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 857,4 млн рублей, или по 807 тысяч рублей на каждого работника. Государственная поддержка предприятия в 2019 году составила 11 млн рублей.

СХПК «Усольский свинокомплекс» - яркий пример народного предприятия. Его уникальность заключается в том, что все средства производства принадлежат коллективу; руководитель предприятия избирается голосованием всех членов кооператива. Распределение прибыли производится по трудовому вкладу - на заработанный рубль. Значительная часть прибыли идет на обновление и модернизацию производства. Своим отношением к трудящимся, добросовестностью к социальным обязательствам, ответственным ведением бизнеса «Усольский свинокомплекс» доказывает эффективность коллективной формы хозяйствования.

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