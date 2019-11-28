Развлекался расстрелом бездомных собак: в Иркутске поймали догхантера-живодера

Живодер ставил капканы, рассчитанные на волков, прямо во дворе дома своего микрорайона Лесной и взяв ружье, поджидал, когда в них попадутся собаки. Довольно скоро появились две дворняги. А после того, как "охотник" увидел, что на лапах одной из них захлопнулась ловушка, ранил вторую. И ушел, оставив псов умирать. В полицию с сообщением о том позвонила девушка, местная жительница.

На поиски догхантера тут же выехала полиция.

-Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и освободили одну из собак из капкана, предназначенного для ловли опасного зверя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Вторую собаку полицейские попытались спасти, однако по дороге в ветеринарную клинику она погибла.

Благодаря звонку в полицию очевидцев происшествия, полицейским удалось установить предполагаемого подозреваемого. По предварительным данным, 42-летний живодер-любитель заранее подготовился к поимке дворняг, возле дерева он установил металлический капкан и, взяв ружье, поджидал животных. Когда одна из собак попала в ловушку, садист произвел выстрел во второго рядом пробегавшего пса. Оставив животных умирать, он ушел домой.

В отделе полиции догхантер сознался в содеянном. Во время обыска в его доме нашли незарегистрированное ружье со сбитыми номерами. Скорее всего, именно из него живодер расстреливал собак.

Расстрел бродячих собак наказуем. Мужчину будут судить за по статье за жестокое обращение с животным,повлекшее его гибель. Наказание предусмотрено такое - штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Самое серьезное наказание по этой статье - арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.