2019-11-28T15:14:44+03:00
Происшествия

Стрелял, как в тире: догхантер в Иркутске всадил в собак 9 разрывных пуль

Приехавшая полиция забрала у садиста ружье и боеприпасы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Догхантер в Иркутске всадил в собак 9 разрывных пуль.Догхантер в Иркутске всадил в собак 9 разрывных пуль.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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- Хлопок, еще хлопок. И тут я увидела, что мне навстречу вся в крови бежит дворняга. Милейший пес, добрый, ласковый. Все ребятишки с нашей улицы с ним играли, а мы его подкармливали, - рассказывает Таисия, жительница поселка Лесного в Иркутске. - Рядом с нами собака упала в сугроб. Мы увидели у нее несколько пулевых отверстий.

Одни соседи, выскочившие на звук выстрелов, сразу же стали набирать полицию. Другие пошли по кровавому следу, который остался в снегу. Мало ли что - только что закончились занятия в школе, дети возвращались домой.

- К месту расстрела мы прибежали, когда мужчина с ружьем заходил в свой дом, - продолжает Таисия. - Смотрим, а там еще один пес с простреленной головой, но живой. Он в капкан попал.

Как оказалось, живодер устроил на безобидных дворняг форменную охоту. С засадой. Поставил капканы, рассчитанные на волков, и, взяв ружье, поджидал, когда в них попадутся собаки. А после того как «охотник» увидел, что на лапах одной из них захлопнулась ловушка, выстрелил ей в голову. Вторую же прошил целой очередью из пуль. И ушел, оставив псов умирать.

- Когда мы привезли в ветлечебницу раненого пса, там руками развели: восемь разрывных пуль, внутреннее кровотечение - без шансов, - рассказывает Таисия. - Собака умерла тут же. Второй дворняге просто повезло, что живодер бросил ее, решив, что и так умрет.

На поиски догхантера к тому времени уже выехала полиция.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и освободили одну из собак из капкана, предназначенного для ловли опасного зверя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Благодаря звонку в полицию очевидцев происшествия полицейским удалось быстро вычислить и 42-летнего стрелка. Во время обыска в его доме нашли незарегистрированное ружье со сбитыми номерами. Скорее всего, именно из него живодер и убивал собак. В отделе полиции догхантер сознался в расстреле животных.

Теперь его будут судить. Заведено дело за жестокое обращение с животными, которое привело к их смерти. Наказание здесь не очень суровое, но оно есть: штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до 1 года. Самое серьезное наказание по этой статье - арест на срок до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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