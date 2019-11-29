Полуфинал чемпионата по научному слэму прошел в Иркутске

В Иркутске состоялся полуфинал открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма среди вузов Приангарья. Участников наградил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Чемпионат проходит при личной поддержке спикера, который уже не в первый раз встречается с его участниками. Также утвержден специальный Кубок председателя для победителя чемпионата.

В этом году впервые проходит открытый чемпионат, в ходе которого представители высших учебных заведений должны за 10 минут презентовать в интерактивной форме свое исследование. ФОТО: Лариса Федорова.

- Здесь живая атмосфера, энергия науки и юмора, - сказал Сергей Сокол. - Безусловно, такие мероприятия, когда молодые люди могут заявить о себе, своих научных наблюдениях и разработках, нужно развивать. Важно, что сегодня особое внимание в своей работе депутатский корпус уделяет поддержке молодых специалистов и научного сообщества.

Победитель определяется путем измерения громкости аплодисментов болельщиков в децибелах.ФОТО: Лариса Федорова.

- Радует, что в Иркутске очень много по-настоящему талантливых, инициативных, увлеченных своим делом, современно мыслящих молодых ученых и студентов, - добавил спикер.

За выход в финал боролись четыре участника от Иркутского национального исследовательского технического университета и Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского. ФОТО: Лариса Федорова.

За выход в финал боролись четыре участника от Иркутского национального исследовательского технического университета и Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского.

По итогам презентаций победителем этапа была признана Екатерина Карпова. ФОТО: Лариса Федорова.

Так, представитель аграрного вуза Филипп Васильев выступил с докладом «Человек как биогазовая установка», рассказав о переработке органосодержащих отходов сельского хозяйства и возобновляемых источниках энергии на примере работы человеческого организма. А Екатерина Карпова из ИГАУ в своем докладе «Топ 10 фактов о нерпе» рассказала об особенностях дыхательной системы байкальской нерпы и формирования плода. Николай Мурзин, представляющий ИрНИТУ, в докладе «Все в дело» остановился на вопросах разработки и рекультивации месторождений полезных ископаемых. На вопрос «Современный философ – кто он?» попытался в своем выступлении ответить представитель технического вуза Алексей Васенкин.

По итогам презентаций победителем этапа была признана Екатерина Карпова. Все участники получили награды, предоставленные спонсором - национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».

Все участники получили награды. ФОТО: Лариса Федорова.

Таким образом, в финал чемпионата по научному слэму вышли Иркутский государственный аграрный университет и Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН, ставший победителем первого полуфинала.