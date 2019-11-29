Сергей Левченко: Через пару лет Тулун будет не узнать

Традиционная пресс-конференция губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоялась в рамках фестиваля «Байкальская пресса». Журналисты из разных уголков Приангарья поднимали вопросы транспортного сообщения, работы Почты России; говорили о нерадивых подрядчиках, которые из-за несовершенства законодательства губят перспективные проекты, и просили главу региона обозначить эти проблемы на федеральном уровне. Но большинство вопросов на этот раз, конечно же, было связано с летним наводнением и ликвидацией его последствий, а также с ситуацией на загрязненной ртутью площадке «Усольехимпрома».

Сергей Левченко сообщил, что уже более 4 тыс. семей, пострадавших от наводнения, приобрели новые квартиры или дома. Всего новоселье справили свыше 11 тыс. человек.

- Примеров такого масштабного расселения людей всего за 3 месяца после паводка в России больше нет, - подчеркнул губернатор. – То, что еще не все получили сертификаты на новое жилье, не означает, что мы нерасторопны. Просто дома продолжают признавать непригодными для проживания, какие-то вопросы решаются в судах. Цифры меняются каждый день. Все, кому положено жилье, его получат.

Глава Приангарья также отметил, что некоторые семьи купили квартиры, но продолжают находиться в пунктах временного пребывания и никто им этого запретить не может.

- Кто-то хочет переехать весной. Людям нужно сначала приобрести мебель, решить другие вопросы. Мы никого из предоставленного временного жилья не выгоняем, - сказал Сергей Левченко.

Глава региона напомнил, что буквально через неделю после первой волны наводнения, 8 июля, он объехал Тулун, чтобы выбрать участки для строительства новых домов. В результате было решено строить индивидуальные дома в Березовом, а многоквартирные - в микрорайоне Угольщиков.

Губернатор заверил, что город Тулун получит второе дыхание. В следующем году уже по программе переселения из аварийного жилья планируется начать расселять район ЛДК. Такие договоренности достигнуты с Правительством РФ.

Он также напомнил, что в микрорайоне Угольщиков строится новая школа, которая будет сдана в эксплуатацию 25 августа. Проектируется и несколько детских садов. Ситуация с созданием новых рабочих мест тоже нормализуется.

Глава региона сообщил, что решен вопрос о придании Тулуну статуса территории опережающего социально-экономического развития. На заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье эту информацию подтвердил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко.

- Здесь будут действовать льготы по налогам для инвесторов, и это самое большее, что страна может сделать для бизнеса, - подчеркнул Сергей Левченко.

Плюс ко всему губернатор отметил, что для жителей Тулуна и Нижнеудинска уже есть рабочие места на железной дороге, однако желающих их занять пока немного.

- Мы делаем все необходимое для развития пострадавших от наводнения территорий. Через пару лет Тулун будет не узнать! Но важно, чтобы люди трудоустраивались и работали на благо своей малой родины, - подчеркнул глава региона.

Помимо территорий, пострадавших от наводнения, в условиях чрезвычайной ситуации сегодня живет город Усолье-Сибирское. Проблема связана с заброшенной площадкой давно прекратившего существование предприятия «Усольехимпром», которая загрязнена ртутью.

- Я начал решать эту проблему еще 4 года назад, - отметил губернатор. – Мы разработали проект, предусматривающий переработку грунта. Однако земли эти федеральные и частные, поэтому по закону регион не имеет права вкладывать туда деньги – можем только софинансировать. С министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным мы эту тему обсуждали неоднократно. Надеюсь, что в следующем году на реализацию проекта будут выделены федеральные средства. Общая сумма составляет 1,5 млрд рублей, Иркутская область готова софинансировать 29%, деньги уже приготовлены. Также мы уже, не дожидаясь помощи, утилизируем емкости с различными отходами, расположенные на этой площадке.

Сергей Левченко сообщил, что участками территории «Усольехимпрома» владеют больше десятка разных компаний. Специально созданной в правительстве рабочей группой будет проведена их инвентаризация.

- Я не верю, что частные организации будут заниматься очисткой загрязненной территории. Поэтому нужно собрать всех, кто претендует на эти земли, и призвать их либо рекультивировать территорию, либо отказаться от этих участков, - сказал губернатор.

На встрече журналисты передали главе региона и вопрос от жителей Балаганска и Большого Луга, которые переживают по поводу статуса этих рабочих поселков. Люди вышли с инициативой перевести населенные пункты в категорию сельских поселений, но ситуация пока никак не разрешилась.

- Я поддержал предложение жителей, потому что для них это огромная помощь в виде различных льгот. Изменение статуса позволит значительно уменьшить стоимость электроэнергии - с 1 рубля 11 копеек до 77 копеек. Кроме того, для женщин можно будет установить 36-часовую рабочую неделю, а представителям сфер здравоохранения, образования, культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, обеспечить надбавку в размере 25% оклада. Депутаты внесенный законопроект еще не рассмотрели, но обещали сделать это на следующей сессии, которая состоится 4 декабря, - сказал губернатор.

КОНКРЕТНО

Сроки выдачи свидетельств на приобретение или строительство нового жилья для пострадавших от наводнения в Иркутской области продлены до 31 марта следующего года. Приобрести квартиры по сертификатам можно будет до 1 июня 2020 года. О таком решении глава региона Сергей Левченко сообщил на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, которую в режиме видеоконференции провел вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко. Решение связано с тем, что в судах продолжают решаться спорные вопросы.

Кроме того, некоторые пострадавшие от наводнения одновременно подали заявления и на снос своего жилья как не подлежащего восстановлению, и на его капремонт. В этой связи были двойные оплаты. Идет работа по возврату средств.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению свидетельств на капитальный ремонт по состоянию на 27 ноября от граждан поступило 3118 заявлений. Принято 2403 положительных решения. Общая сумма составит 703,1 млн рублей.

Всего на капремонт пострадавшего жилья перечислены деньги по 1339 сертификатам на общую сумму 209,9 млн рублей, в том числе на авансирование в размере 50% тем, кто решил делать ремонт самостоятельно, и в размере 30% по трехсторонним договорам с подрядчиками.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заверил, что совместно с правительством Иркутской области на следующей неделе будет окончательно решен вопрос с выдачей свидетельств на проведение капитального ремонта пострадавших от наводнения домов, признанных пригодными для проживания. А до конца декабря будут выплачены все авансы.