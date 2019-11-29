Иркутск в десятке городов России по качеству жизни

Как живется в Иркутске? Судя по данным рейтинга финансового университета при Правительстве страны, очень даже неплохо. В списке из 78 крупных городов, в каждом из которых население не менее 250 тысяч человек, Иркутск – на седьмом месте по качеству жизни. В тройке лидеров - Казань, Грозный и Тюмень, далее идут Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. А у нашего города произошел большой скачок в развитии, ведь еще в 2018 году Иркутск занимал лишь 18 строчку рейтинга.

Но это общие данные, они сложились из отдельных показателей – удовлетворенности населения уровнем образования и здравоохранения, коммунальным обслуживанием, благоустройством, работой местных властей и общим положением дел в городе. А по каждой сфере специалисты составляли еще и отдельные списки. Давайте изучать!

Начнем с самых высоких показателей. Среди других городов Иркутск занимает седьмую строчку, например, по уровню культуры и образования. Неудивительно, ведь город у нас студенческий, как-никак, несколько крупных вузов. И светская жизнь кипит – всегда полно посетителей в театрах, кино, галереях и библиотеках. Что ни говори, а в выходные иркутянам всегда есть, где отдохнуть.

Смотрим дальше. Состояние жилого фонда, работа системы ЖКХ, благоустройство – в этих сферах Иркутск тоже попал в топ-10. Улицы преображаются, и это нельзя не заметить.

- В этом году в Иркутске привели в порядок 231 двор, благоустроили 17 общественных пространств, самые яркие из них - «Иерусалимская гора», площадь у мемориала «Вечный огонь» и улица Урицкого, - рассказывают в администрации Иркутска. - Но еще есть, над чем поработать: в следующем году будем делать краше бульвар Гагарина (от памятника Александру III до улицы Красного Восстания), парк имени Парижской коммуны, набережную Ушаковки и «Иерусалимскую гору».

Далее на повестке – ремонт дорог и общественного транспорта.

- В 2019 году отремонтировали 26 километров дорог, самые масштабные работы - на объездной в Ново-Ленино, на улицах Новаторов, Депутатская, 5-й Армии, Красноярская, Карла Маркса, Пискунова, Баумана, - поясняют в администрации города. - Кстати, улица Баумана удлиняется, строится новый отрезок с ливневой канализацией. Общественный транспорт тоже развивается. В этом году купили два новых автобуса, оборудованных для инвалидов, и девять троллейбусов, а еще обустроили больше 40 остановок. Словом, держим курс на развитие.

Важный фактор - медицинское обслуживание. Здесь Иркутск занимает 28 место в рейтинге. Выясним, что нового в сфере здравоохранения у нас происходило в последнее время.

- Из самого значимого - год назад врачи провели первую трансплантацию, всего за это время в областном центре пересадили 23 почки и 13 печеней. А в планах на 2020 год - первая пересадка сердца, - рассказывают в региональном Министерстве здравоохранения. - Кроме того, в этом году сделан капремонт отделения медреабилитации в Ивано-Матренинской детской больнице.

Социологи также спрашивали горожан, довольны ли они жизнью в Иркутске в целом, уверены ли в своем будущем, не намереваются ли переезжать? Здесь мы занимаем 13 строчку рейтинга. И это значит, что большинство все-таки вполне довольны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей ШМИДТ, публицист, политолог:

Город совершает прорыв в развитии

- Иркутск, действительно, совершает прорыв в улучшении городской жизни. Я живу в центре города около четверти века, имею возможность сравнивать. И сейчас Иркутск - в лучшем состоянии за все это время. Сами посудите - благоустроен остров Юность, приводится в порядок бывший ЦПКиО, появляются скверы, запускаются новые маршруты общественного транспорта. Так что скачок, который совершил Иркутск в рейтинге, не удивляет. Однако, проблемы в городе, как и в других, все же тоже имеются, и их следует решать.

КОНКРЕТНО

Топ-10 городов по качеству жизни

1. Казань.

2. Грозный.

3. Тюмень.

4. Краснодар.

5. Москва.

6. Санкт-Петербург.

7. Иркутск.

8. Севастополь.

9. Уфа.

10. Кемерово.